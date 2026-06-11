Delincuencia, narcotráfico y peleas "fuera de control" en Olmué: vecinos alertan grave deterioro en la seguridad de la comuna

Las declaraciones del diputado Javier Olivares, quien cuestionó al alcalde Jorge Jil por calificar como un "hecho aislado" el macabro homicidio ocurrido esta semana en el sector Camarico de Olmué, encontraron eco entre diversos vecinos de la comuna, quienes coinciden en que durante los últimos años la delincuencia, el consumo de drogas, las incivilidades y los hechos de violencia han ido en aumento, cambiando la percepción de seguridad que históricamente caracterizó a la Ciudad del Folclore.

El debate surgió luego que el jefe comunal señalara a Puranoticia.cl que el asesinato de un hombre de 46 años, acribillado con una veintena de disparos en su domicilio, no representa la realidad de la comuna y que se trataría sólo de un "hecho aislado". Sin embargo, en un recorrido realizado por este medio en distintos sectores del centro de Olmué, varios residentes manifestaron una visión distinta y aseguraron que los problemas de seguridad se han vuelto cada vez más frecuentes.

Una vecina que prefirió mantener su identidad en reserva señaló que "la delincuencia en Olmué ha aumentado bastante. Podríamos decir que está fuera de control", agregando que "se le ha advertido al Municipio, pero ellos tienen una mirada distinta a lo que son los vecinos, porque de hecho no pasan mucho en terreno".

Asimismo, sostuvo que "la verdad es que se han hecho muchas denuncias al Municipio por lo mismo, por tema de delincuencia, por drogas, por las personas en situación de calle haciendo escándalos", pero aseguró que "al Municipio de Olmué le conviene mucho más hacer oídos sordos y barrer la basura bajo la alfombra".

Respecto al fenómeno del narcotráfico y consumo, indicó que "droga siempre ha habido acá, la diferencia es que sí se ha visto mucho aumento, a muchos jóvenes estudiantes y por lo mismo aumenta lo que es el consumo y las peleas callejeras", concluyendo que "la comuna los últimos cinco años ha cambiado bastante... y para mal".

Una percepción similar manifestó Benjamín, estudiante de la comuna, quien afirmó que "la seguridad en los últimos años ha ido en deterioro y los hechos delictuales últimamente han ido al alza". En ese sentido, sostuvo que "ya no son hechos aislados, la verdad es que ya se está haciendo normalidad" y explicó que "después de clases vienes a la plaza y ves estudiantes drogados con algún tipo de sustancia encima, provocando peleas y alterando el normal desarrollo del día a día en la comuna".

Respecto a la discusión sobre si el homicidio ocurrido en Camarico puede considerarse un episodio excepcional, el joven indicó que "yo creo que la verdad es que no, porque en los últimos años ya se han visto varios hechos de violencia con homicidios y tiroteos, entonces ya no se han hecho aislados, ya que se reiteran en el tiempo". De igual forma, propuso que para revertir esta crisis "hay que incrementar los planes de seguridad municipal, porque si bien están algunos procesos policiales, la verdad es que no son suficientes. Hay que poner vigilancia aquí en las plazas y poner más mano dura".

En relación con el acceso a drogas entre adolescentes y jóvenes, Benjamín explicó que "a mí como tal nunca me han ofrecido droga, pero sí he escuchado... no sé si como tal afuera de los colegios, pero la droga para la gente de mi edad está muy a la mano y eso es algo que, según yo, hace un par de años atrás no era tan común".

Por su parte, Héctor, vecino adulto mayor de esta comuna perteneciente a la provincia de Marga Marga, reconoció que la inseguridad se ha hecho más visible durante los últimos años. En ese contexto señaló que "personalmente no he presenciado de cerca ningún evento, pero sí se están produciendo cada cierto tiempo".

Respecto al fenómeno de las drogas, dijo que "es común en todas las ciudades y pueblos de Chile" y consideró que los hechos delictuales "no es que hayan aumentado tanto, pero sí se están conociendo más que antes por la difusión que existe".

Así, junto a reconocer que "hay un poco de inseguridad", dio a conocer que "yo vivo cerca del parque y en el sector nuestro, por lo menos tres casas han sido asaltadas. Es lamentable porque nunca había pasado esto". También sostuvo que "durante los últimos tres años se han visto más de estos casos difíciles de asimilar", aunque matizó señalando que "en general Olmué sigue siendo una comuna tranquila".

No obstante, también hubo voces que discreparon de las críticas formuladas contra la administración municipal. Andrea, vecina de Olmué, sostuvo que "la comuna sí ha cambiado en algunos aspectos. Ha mejorado mucho, también ha tenido mejoras menores, pero los últimos eventos son mucho más aislados que antes".

Asimismo, manifestó que "también se habla de que hay droga... pero en todo Chile y en todo Santiago existe droga. De que aquí haya droga, eso no es tan así".

Respecto al brutal homicidio del lunes y otros hechos policiales que han afectado recientemente a la comuna, aseguró que "la gente que viene de afuera llega a Olmué y hacen de las suyas, pero no es algo que sea de todos los días" y recalcó que "son hechos aislados. No es de todos los días que haya un accidente, un robo o una matanza".

Como queda reflejado, las opiniones recogidas por Puranoticia.cl dan cuenta que, más allá de las diferencias respecto al diagnóstico exacto de la situación, existe una preocupación transversal entre los vecinos por el aumento de hechos de violencia, delitos e incivilidades en la comuna. Mientras algunos sostienen que Olmué aún conserva la tranquilidad que históricamente la ha caracterizado, otros advierten que la presencia de drogas, peleas, robos y episodios cada vez más graves han modificado significativamente la vida cotidiana de sus habitantes.

PURANOTICIA