Más de 12 sismos se han registrado este domingo en la región de Valparaíso

Una jornada bastante movida es la que han tenido los habitantes de la región de Valparaíso este domingo 16 de agosto, luego de que al menos 12 sismos se registraran dentro de las últimas horas.

Los movimientos telúricos principalmente se han concentrado en la comuna de Quintero y la comuna de Valparaíso, con 8 y 4 temblores respectivamente.

El primero ellos tuvo lugar a las 11:55 horas de este domingo, con una magnitud de 3.3 con epicentro a 32 kilómetros al noroeste de la comuna de Valparaíso.

Luego, un segundo movimiento sacudió a los habitantes de la región de Valparaíso a las 12:32 horas, en esta ocasión con epicentro a 36 kilómetros al sureste de la comuna de Quintero, el que alcanzó una magnitud de 4.6.

El último sismo se registró a las 14:50 horas, nuevamente con epicentro en la comuna de Valparaíso, en esta ocasión a 21 kilómetros al noroeste con una magnitud de 2.5.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres aseguran que hasta el momento no se han registrado eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

PURANOTICIA