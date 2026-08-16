Accidente de tránsito entre un microbús y un vehículo menor deja a 4 personas lesionadas en Jardín del Mar

Un complejo accidente de tránsito se registró durante la tarde de este domingo 16 de agosto en el sector de Jardín del Mar, en la comuna de Viña del Mar en la Región de Valparaíso.

La colisión involucró a un microbús de la locomoción colectiva con un vehículo menor, dejando 4 personas con lesiones de carácter leve.

La emergencia tuvo lugar específicamente en Avenida Los Sargazos con Avenida Jardín del Mar, hasta donde acudió personal de Bomberos para dar ayuda a las víctimas.

Las autoridades hacen un llamado a transitar con precaución en el sector, y considerar mayor tiempo de traslado en esta zona de la Ciudad Jardín.

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