"Parece que vive en otra comuna": Diputado Olivares arremete contra Alcalde de Olmué por tildar homicidio como un "hecho aislado"

Las declaraciones del alcalde de Olmué, Jorge Jil, quien aseguró que el macabro homicidio registrado esta semana en el sector Camarico corresponde a un hecho aislado y que no refleja la realidad de la comuna, generaron una dura respuesta por parte del diputado Javier Olivares, quien cuestionó el diagnóstico realizado por la autoridad comunal y sostuvo que existe una preocupante situación de inseguridad en la zona.

Cabe recordar que el brutal crimen se registró durante horas de la tarde del lunes 8 de junio, cuando un hombre de 46 años fue asesinado al interior de su domicilio tras recibir una veintena de disparos. De acuerdo con los antecedentes preliminares reunidos por la Brigada de Homicidios de la PDI, el ataque se habría originado luego de una discusión ocurrida previamente en un bus de locomoción colectiva rural.

Sobre el mismo, el alcalde Jil señaló este miércoles 10 a Puranoticia.cl que "estos hechos son hechos aislados, que suceden en una familia. (...) Son hechos aislados que lamentamos porque terminó en un homicidio, pero no es la realidad de la comuna de Olmué, que sigue siendo tranquila y las medidas están adoptadas, al igual que las coordinaciones con Carabineros, PDI y Seguridad Municipal".

De igual forma, reiteró que "lo ocurrido son hechos aislados que podrían volver a repetirse, no sólo Olmué, en otras comunas, porque uno puede adoptar todas las medidas, pero hechos aislados van a suceder siempre".

¿HECHO AISLADO?

Consultado sobre las declaraciones del jefe comunal, en conversación con Puranoticia Matinal, Olivares manifestó que "no estoy de acuerdo en absolutamente nada con el Alcalde de Olmué. Los hechos aislados terminan de ser aislados cuando ya no son aislados, dijo una vez un escritor canadiense. Por tanto, hay que explicarle al alcalde y hay que hacerle entender que estos temas aislados hoy dejan de serlo cuando ya acontecen, por tanto, deja la sensación de que vive en una comuna diferente".

Asimismo, indicó que "yo soy vecino de Olmué, las personas pasan por donde vivo y se escuchan balazos a diario, hay dificultades de seguridad en las principales arterias de la avenida Eastman, para qué decir en la parte de Lo Chaparro, hacia Limache. Ahí hay un importante foco de delincuencia denunciado por muchos vecinos que vienen de esa zona. Por tanto, yo considero que la ciudad de Olmué no es segura y no se puede decir que están haciendo todo lo necesario para poder contener la delincuencia, porque eso, a mi juicio y según lo que yo veo como vecino, no es cierto".

El parlamentario PDG también abordó la situación de las policías y la presencia del Estado en materia de seguridad, señalando que "yo creo que hay una sensación de abandono. Eso no es culpa exclusivamente de la autoridad local, sino también de las autoridades de gobierno, porque no hay carabineros", agregando que "ese es un hecho real del que tenemos que cargo como sociedad. El Estado no ha sido capaz de poder invitar a más personas a ingresar a las escuelas de Carabineros, a las escuelas de formación y poder tener más carabineros en las calles, que es lo que todos queremos".

Además, subrayó que "no hay funcionarios suficientes, por lo que evidentemente el crimen va un paso adelante y nadie puede decir, ni siquiera una autoridad, que la fuerza del Estado le ha ganado al crimen; al contrario, el crimen le está ganando y le gana a diario a la fuerza del Estado porque no tenemos las herramientas necesarias para poder controlarlo y eso lo vivimos en Olmué, en Limache, en San Felipe, en Los Andes y en todas las comunas de nuestro Distrito 6".

Junto a ello, el legislador del Partido de la Gente agregó que "tenemos una cantidad mínima de Carabineros en nuestras calles. Tenemos un retén en la comuna de Olmué que no ha subido su cantidad de carabineros. Tenemos una o dos camionetas de seguridad ciudadana en la comuna de Olmué, pero no dan abasto. Entonces, a la pregunta de si estamos abandonados, sí, estamos abandonados, sin dudas".

El congresista de la región de Valparaíso volvió a cuestionar directamente al jefe comunal manifestando que "estas autoridades que llevan tanto tiempo metidos en política, como es el caso del alcalde Jil –que de concejal pasó a ser alcalde y después nuevamente alcalde– hablan, hablan y hablan, pero no dicen absolutamente nada, y escuchamos ese tipo de cuñas como las del Alcalde de Olmué".

NARCOTRÁFICO EN OLMUÉ

Luego agregó que "parece que el alcalde vive en otra comuna, parece que vive en otro sector. Nadie le ha contado del tema del narcotráfico que tenemos hoy día en la comuna, donde estamos repletos de drogas, repletos de problemas con el narcotráfico, con el microtráfico, con personas que hacen y deshacen dentro de la comuna, con personas que venden fuera de los colegios en la comuna de Olmué".

Asimismo, señaló que "ojalá que alguien le informen al Alcalde para que se vaya a dar una vuelta por los colegios a las 2:00 o a las 4:00 de la tarde, cuando salen los niños, y vea cómo les venden o cómo están personas muy cerca de los jóvenes. Esa es una denuncia que sé que han hecho llegar al Municipio, pero no pasa nada".

Respecto a lo que considera una desconexión de las autoridades con la realidad cotidiana de los vecinos, el diputado indicó que "la desconexión es efectiva por parte de autoridades, es efectiva principalmente por estas autoridades que hoy día ya llevan apernadas al poder tanto tiempo y que no saben de la realidad, que se han perdido, y que hoy día son parte de la élite política, que no sabe lo que pasa porque van para allá y para acá, pero no viven como vive la gran mayoría de la gente".

También añadió que "eso es lo que yo espero que no me pase el día de mañana a mí cuando terminen mis cuatro años; el no haberme desconectado de la sociedad civil como se desconectan estas autoridades que ven todos estos problemas desde un púlpito hacia abajo y no reconocen absolutamente nada porque decir que esto que ocurrió es un hecho aislado, además de ser una cuña (una declaración) muy mala, porque está mintiendo, es pensar que la gente somos tontas".

El diputado Olivares insistió en diálogo con Puranoticia.cl que los problemas de seguridad en la comuna son persistentes y aseguró que "dentro de los clubes deportivos y afuera de las escuelas en Olmué ya tenemos un nicho importante de microtráfico, alcohol, homicidios y problemas. Olmué hoy día no es lo que era hace algunos años atrás. Olmué no es la comuna tranquila porque no le han puesto las atribuciones necesarias ni siquiera al mismo retén que tenemos para poder combatir esto como corresponde. No somos el Olmué que fuimos hace algunos años atrás".

A modo de cierre, recordó que hace dos semanas atrás, en el mismo sector donde ocurrió el macabro homicidio del lunes, incautaron autos clonados. Así, volvió a cargar contra el alcalde Jorge Jil: "¿También va a decir que esos son hechos aislados?. Por favor, que el alcalde se deje de pensar que los vecinos de Olmué somos tontos".

Las declaraciones del legislador llegan mientras continúa la investigación para esclarecer el homicidio ocurrido en el sector Camarico y dar con el paradero del presunto autor del crimen. El debate abrió una nueva controversia sobre la percepción de seguridad en Olmué y la efectividad de las medidas adoptadas para enfrentar la delincuencia.

PURANOTICIA