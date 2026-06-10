Alcalde de Olmué aborda crimen que dejó a hombre muerto con una veintena de balazos: "No es la realidad de la comuna"

Luego de la conmoción que generó el macabro homicidio de un hombre de 46 años registrado en el sector Camarico de Olmué, cuyo cuerpo presentaba una veintena de impactos de bala, el alcalde Jorge Jil Herrera abordó lo ocurrido y aseguró que se trata de un hecho excepcional que no refleja la realidad habitual de la comuna.

Cabe recordar que la investigación desarrollada por la Brigada de Homicidios de la PDI permitió establecer preliminarmente que el crimen se habría originado tras una discusión ocurrida al interior de un bus de locomoción colectiva rural, conflicto que luego escaló hasta derivar en un ataque armado en el domicilio de la víctima.

Consultado por este caso, el jefe comunal olmueíno sostuvo a Puranoticia.cl que "las medidas de seguridad respecto a la comuna están adoptadas. Hay una buena coordinación con Carabineros, con Seguridad Pública, con la Delegación Presidencial y los STOP que se hacen mensualmente".

A ello agregó que "estos hechos son hechos aislados, que suceden en una familia que va en una locomoción rural, donde hay un problema de una discusión dentro del bus y eso termina en el bus, pero después sigue en los domicilios, donde se acerca una de las personas que había tenido el conflicto y lamentablemente ejecuta más o menos 20 disparos a la persona con la que había tenido ese conflicto en el bus".

En esa misma línea, Jil lamentó las consecuencias del hecho y manifestó que "son hechos aislados que lamentamos porque terminó en un homicidio, pero no es la realidad de la comuna de Olmué, que sigue siendo tranquila y las medidas están adoptadas, al igual que las coordinaciones con Carabineros, PDI y Seguridad Municipal".

Asimismo, destacó las inversiones que se han realizado en materia de prevención y vigilancia, indicando que "también tenemos una infraestructura aumentada en dotación móvil y con cámara en todos los puntos y accesos de nuestra comuna".

Finalmente, el alcalde planteó que situaciones de este tipo pueden ocurrir pese a la existencia de medidas preventivas y subrayó que "lo ocurrido son hechos aislados que podrían volver a repetirse, no sólo Olmué, en otras comunas, porque uno puede adoptar todas las medidas, pero hechos aislados van a suceder siempre".

Mientras continúan las diligencias lideradas por el Ministerio Público para dar con el paradero del presunto autor del crimen, desde el Municipio de Olmué insistieron en que el homicidio corresponde a un episodio excepcional dentro de una comuna que, según sostienen las autoridades locales, mantiene condiciones de tranquilidad y coordinación permanente entre los organismos encargados de la seguridad.

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