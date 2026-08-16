Este domingo 16 de agosto se conmemoran 120 años del gran terremoto de 1906 en Valparaíso

Este domingo 16 de agosto se conmemoran los 120 años desde el terremoto de 1906 en Valparaíso. El catastrófico sismo alcanzó los 9 grados de magnitud de acuerdo a las mediciones de la época, situándolo en un movimiento telúrico sumamente destructivo.

El sismo se registró específicamente a las 19:55 horas, el cual tuvo un epicentro frente a las costas de la región de Valparaíso.

Archivos de la fecha aseguran que tan solo segundos antes de la emergencia, se escuchó un ruido subterráneo, el que fue seguido por el primer remezón que habría durado aproximadamente 4 minutos.

Posteriormente, la primera réplica se registró a las 20:06 horas de aquel 16 de agosto de 1906, la que habría sido incluso más violenta que el primer movimiento, con una duración de 2 minutos.

Ante este escenario, la ciudad Puerto de Valparaíso quedó prácticamente destruida por completo, con el histórico Barrio El Almendral en el suelo, donde los fallecidos se contaban en cada esquina.

El icónico Mercado Cardonal también se vio afectado, al igual que el Teatro de la Victoria, la Intendencia, la Gobernación Marítima en la plaza Sotomayor, el Muelle Fiscal del Puerto, como otros históricos edificios de la comuna.

En 24 horas, fueron 56 réplicas las que se registraron en la ciudad, lo que generó pánico en la población que temía que un tsunami afectara las costas de Valparaíso.

En total, fueron más de 3.000 los muertos registrados en la catástrofe, y más de 20 mil personas heridas.

La reconstrucción se inició a cuatro meses de la tragedia, el 6 de diciembre de 1906, cuando se dictó la Ley 1.887, que creó la comisión o Junta de Reconstrucción, quienes aprobaron un plan para la ciudad, donde se contempló la rectificación, ensanche y creación de nuevas calles y avenidas en la Ciudad Puerto.

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