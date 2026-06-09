Revelan origen del macabro homicidio que conmociona a Olmué: discusión en locomoción colectiva antecedió el ataque a balazos

Nuevos antecedentes entregó la Policía de Investigaciones (PDI) respecto al brutal homicidio de un hombre de 46 años ocurrido en el sector Camarico de la comuna de Olmué, hecho que generó conmoción debido a la violencia del ataque, en el que la víctima recibió alrededor de una veintena de impactos balísticos.

El crimen quedó al descubierto la tarde del lunes, cuando el turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso y peritos del Laboratorio de Criminalística para realizar las primeras diligencias investigativas en el lugar de los hechos.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, señaló que al constituirse en el sitio del suceso junto al médico criminalista lograron establecer que la víctima corresponde a "un hombre chileno, de 46 años de edad, con antecedentes policiales".

El oficial de la policía civil complementó que el examen externo del cuerpo permitió determinar que presentaba "diversas heridas por proyectil balístico en la región cervical, torácica y abdominal", mientras que la causa de muerte "estaría en correspondencia a un traumatismo tóracico-abdominal por proyectil balístico".

Respecto de la dinámica de los hechos, Gallardo explicó que las diligencias permitieron establecer que el homicidio se habría originado tras un altercado ocurrido minutos antes del ataque. En ese sentido, indicó que "el contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima, junto a su pareja, transitaban en un bus de la locomoción colectiva y sostienen una discusión con dos mujeres, la cual culmina a los pocos segundos".

Sin embargo, el oficial añadió que el incidente no terminó en el transporte público, ya que "posteriormente a ello, transcurridos algunos minutos, llega un familiar de estas mujeres hasta el domicilio de la víctima, quien premunido de un arma de fuego efectúa múltiples disparos en contra de la víctima".

El jefe policial detalló además que durante el trabajo científico-técnico realizado en el lugar se levantó una importante cantidad de evidencia. Al respecto, señaló que "en el sitio del suceso se logró procesar una veintena de evidencias balísticas, también el relato de testigos y también el análisis de cámaras de seguridad".

Gracias a estos antecedentes, la investigación logró avanzar rápidamente en la identificación del presunto responsable del ataque. En ese contexto, Gallardo subrayó que "con ello, y gracias a esta diligencia, se logró identificar y posicionar al imputado en el sitio del suceso", agregando que el sospechoso "en estos momentos es ampliamente buscado por nuestros equipos especializados".

La investigación continúa desarrollándose bajo la dirección del Ministerio Público, mientras la PDI mantiene diligencias destinadas a concretar la ubicación y detención del presunto autor de este homicidio registrado en la comuna de Olmué.

PURANOTICIA