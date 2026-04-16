Cuatro homicidios en cuatro días reactivan crisis de seguridad en la V Región: Seremi lo atribuye a "un problema sociocultural"

El aumento de homicidios en la región de Valparaíso ha generado una creciente sensación de temor entre la población, luego que en menos de una semana se registraran cuatro violentos crímenes en Viña del Mar, Quintero, La Calera y Cartagena, seguidilla de hechos que no sólo mantiene conmocionadas a los vecinos de estas comunas, sino que también ha encendido alertas transversales a nivel regional.

Este escenario ha abierto cuestionamientos hacia la administración del Presidente José Antonio Kast, considerando que una de sus principales promesas de campaña fue fortalecer la seguridad pública. Sin embargo, la ocurrencia de estos hechos en un corto periodo de tiempo pone en entredicho la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora, en un contexto donde la percepción de inseguridad va en aumento.

El primero de estos homicidios ocurrió en Viña del Mar. La Policía de Investigaciones indaga el asesinato con arma blanca de un hombre de 31 años, cometido la madrugada del domingo 12 de abril en el pasaje Los Pinos, en Forestal Alto. Según los antecedentes, la víctima sufrió una puñalada tras una discusión y fue trasladada hasta el servicio de Urgencias del Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde ingresó fallecida.

Al día siguiente, el lunes 13 de abril, un nuevo crimen quedó al descubierto, esta vez en la comuna de Quintero, específicamente en el sector de Valle Alegre, lugar donde fue encontrado sin vida un hombre de entre 50 y 60 años. El examen médico criminalista estableció que el cuerpo de la víctima presentaba dos heridas cortopunzantes en la pierna izquierda, siendo la causa de muerte un shock hemorrágico.

Posteriormente, el martes 14 de abril, un hombre fue asesinado en la villa Santo Domingo de La Calera. La víctima, que mantenía antecedentes policiales, fue atacada a disparos por dos sujetos que incluso la siguieron hasta el interior de su vivienda. Antes de morir, el hombre le alcanzó a advertir a su hermana que lo iban a matar, refugiándose en el baño de su casa, donde finalmente fue ultimado.

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La seguidilla de hechos culmina, hasta ahora, con el caso registrado en Cartagena la madrugada de este jueves 16 de abril. Un joven de 19 años fue asesinado a balazos tras ser atacado por sujetos armados que descendieron de dos vehículos en el sector Pedro Aguirre Cerda. Horas más tarde, un grupo de desconocidos incendió una vivienda en la toma Vista Hermosa, la cual pertenecería a la familia de los presuntos autores del homicidio previo, lo que apunta a un posible ajuste de cuentas.

A raíz de estos graves hechos, Puranoticia.cl tomó contacto con el seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, quien abordó este preocupante aumento de homicidios en la región señalando que "el problema se genera a nivel sociocultural y esa demanda crece y es responsabilidad de toda la ciudadanía. Así como los organismos nos juntamos para apoyar esta labor en la disminución de la demanda, es un tema que requiere ser tratado al interior de la familia y de los colegios".

Asimismo, el coronel en retiro de Carabineros agregó en un punto de prensa en Valparaíso que "el consumo de marihuana y de otras sustancias, lo que hace es financiar –como lo he repetido otras veces– el crimen organizado, y ese crimen organizado es el que finalmente provoca, con rencillas entre ellos y otras situaciones, los homicidios que nosotros estamos viendo. Es decir, la propia ciudadanía, el consumidor de drogas, es el que financia el crimen organizado y la ocurrencia de homicidios".

De igual forma, aseguró que "estos homicidios están siendo adecuadamente investigados y prontamente yo creo que van a haber respuestas por parte de los organismos especializados, tanto de la PDI como de Carabineros".

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se refirió a la situación señalando que "las medidas contra el crimen organizado no se anuncian, se actúan. Y en los próximos días vamos a tener información respecto al trabajo que estamos realizando con ambas policías, en varios puntos de la región. El próximo lunes tenemos un Comité Policial Ampliado".

La autoridad complementó su respuesta diciendo que "he tenido una reunión con la Fiscalía, fundamentalmente para enfrentar este tipo de crímenes que se han desarrollado, como el último que aconteció en Cartagena. Pero también destacar la labor de las investigaciones, ya que hay varias personas detenidas, pero esperamos dar una información mucho más detallada el próximo lunes con el Comité Policial Ampliado".

En este contexto de temor, la región de Valparaíso enfrenta un complejo escenario en materia de seguridad, donde la reiteración de hechos violentos en pocos días no solo tensiona a las autoridades, sino que también incrementa la sensación de inseguridad en la ciudadanía. Mientras avanzan las investigaciones y se evalúan nuevas acciones, la demanda por resultados concretos en el combate contra el crimen organizado y la violencia se vuelve a instalar con fuerza en la agenda pública.

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