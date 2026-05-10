Los detalles del ataque al diputado Javier Olivares: Fue golpeado en el suelo

Una celebración en la comuna de Olmué terminó con momentos de violencia que dejaron lesionado al diputado Javier Olivares y a uno de sus asesores, luego de una agresión ocurrida durante la madrugada de este sábado.

El hecho se registró cerca de las 00:30 horas en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, lugar hasta donde llegó personal de Carabineros tras una denuncia por agresión.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el primer ataque ocurrió mientras el parlamentario compartía y bailaba junto a su abogada en medio de la actividad. En ese momento, un sujeto se acercó y le propinó un golpe de puño directamente en el rostro antes de escapar del lugar.

Tras el incidente inicial, Olivares intentó reincorporarse a la celebración, pero segundos más tarde se produjo un segundo episodio de violencia.

Según la información policial, otro individuo lo empujó violentamente, provocando que el diputado cayera al suelo. Una vez en el piso, recibió diversas patadas en el cuerpo por parte del agresor.

En medio de la confusión también terminó lesionado uno de los asesores del parlamentario. El colaborador habría intervenido para intentar defender a Olivares, recibiendo un golpe en el rostro durante el altercado.

Tanto el diputado como su asesor fueron trasladados posteriormente para constatar lesiones, resultando ambos con heridas de carácter leve.

Aún no se registraban personas detenidas por la agresión y las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

PURANOTICIA