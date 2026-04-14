Hombre murió acribillado en su departamento en la villa Santo Domingo de La Calera

Un homicidio se registró la tarde de este martes en la comuna de La Calera, en la región de Valparaíso.

El crimen se produjo en el sector de la villa Santo Domingo, a eso de las 19:00 horas.

Personal policial llegó hasta el lugar y se entrevistó con una testigo quien manifestó que se encontraba al interior de su domicilio cuando escuchó disparos en el exterior.

En ese momento, ve ingresar a su hermano, que tiene antecedentes policiales, herido por impacto balístico.

El herido habría manifestado a su familiar que "me van a matar", por lo que hizo ingreso al baño.

Detrás de él, entraron al hogar dos sujetos de sexo masculino, quienes volvieron a disparar contra el sujeto hasta causar su fallecimiento.

Cabe señalar que el procedimiento se encuentra en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

(Imagen referencial)

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