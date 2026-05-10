Diputado Javier Olivares tras agresión: “Perseguiré a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos"

El diputado Javier Olivares se refirió públicamente a la agresión que sufrió durante la madrugada de este domingo en la comuna de Olmué y aseguró que continuará desplegado en terreno junto a su equipo pese al ataque.



A través de sus redes sociales, el parlamentario del Partido de la Gente sostuvo que el episodio no afectará su trabajo político ni su presencia en el Distrito 6.

“Estamos bien, y más fuertes que nunca”, escribió el legislador en una publicación difundida horas después de la agresión.

Olivares calificó el incidente como un hecho grave y apuntó directamente contra quienes participaron del ataque ocurrido durante una actividad en el Club Deportivo Montevideo.

“Lo sucedido hoy es un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad. Perseguiré a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos, y a todos los responsables detrás de este ataque”, afirmó.

En su declaración, el diputado también aseguró que continuará recorriendo el territorio junto a su equipo parlamentario, descartando que el episodio modifique su agenda política o su presencia en actividades públicas.

“Mi equipo y yo seguiremos presentes en el territorio, en cada rincón de mi Distrito 6”, señaló.

El parlamentario además vinculó la agresión a motivaciones políticas y sostuvo que no permitirá que el ataque afecte sus convicciones. “No será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones ni mis libertades”, indicó.

Finalmente, Olivares aseguró que mantendrá con mayor fuerza el trabajo político que desarrolla desde el Congreso. “Con más fuerza que nunca defenderé los valores que me devolvieron a Chile por estos 4 años”, concluyó.

El diputado sufrió la agresión durante la madrugada del domingo mientras participaba en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué, hecho que actualmente es investigado por Carabineros.

PURANOTICIA