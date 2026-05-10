Atacantes a Diputado Javier Olivares estarían identificados: Uno de ellos sería jugador del club deportivo

El equipo del diputado Javier Olivares anunció que presentará una querella criminal y otras acciones judiciales tras la agresión que sufrió el parlamentario durante la madrugada de este domingo en la comuna de Olmué.

La información fue confirmada a través de un comunicado emitido por la oficina parlamentaria del legislador del Partido de la Gente, donde se entregaron detalles sobre el incidente ocurrido en medio de la celebración por el aniversario del Club Deportivo Montevideo.

Según el documento, Olivares llevaba pocos minutos en el recinto cuando ocurrió el ataque. “Luego de 6 minutos en el recinto saludando a los asistentes, el diputado Olivares fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: ‘La izquierda siempre vive’”, señalaron.

Desde el entorno del parlamentario aseguraron además que los involucrados ya estarían identificados. “Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermano – ambos ya plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales – huyeron del lugar”, indicaron.

El comunicado también afirma que, durante la huida, uno de los asesores de Olivares fue agredido mientras intentaba intervenir en el incidente. “Agrediendo además durante su escape a uno de los asesores parlamentarios del diputado, a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente”, añadieron.

Finalmente, desde la oficina parlamentaria confirmaron que impulsarán acciones legales contra quienes resulten responsables de los hechos. “Esta oficina parlamentaria informa además que se presentarán las acciones judiciales y querellas criminales correspondientes contra todos los responsables de estos graves hechos contra un parlamentario en pleno ejercicio, llegando hasta las últimas consecuencias que la ley permita”, concluyeron.

De acuerdo con información policial, el hecho fue denunciado cerca de las 00:30 horas mediante un llamado al 133 realizado por el propio diputado, luego de la agresión sufrida en el recinto deportivo.

PURANOTICIA