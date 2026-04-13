Sangrienta madrugada en Quintero: hombre fue asesinado en violento ataque con arma cortopunzante en Valle Alegre

Un hombre de entre 50 y 60 años fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes en el sector Valle Alegre de la comuna de Quintero, hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

De acuerdo a información entregada por el subprefecto Cristóbal Fernández, el procedimiento se originó a solicitud del Turno de Instrucción y Flagrancia (TIF) regional, que instruyó la concurrencia del equipo policial hasta el camino El Mayito, lugar donde se reportó el hallazgo de un hombre con lesiones atribuibles a terceros.

En el sitio del suceso, detectives de la Brigada de Homicidios, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y el médico asesor de la policía civil, realizaron las primeras diligencias, logrando establecer que la víctima corresponde a un hombre adulto, cuya identidad –hasta el momento– no ha podido ser determinada.

Según detalló el subprefecto, el examen médico criminalista permitió establecer que el cuerpo presentaba “dos heridas cortopunzantes en la pierna izquierda”, las que “estarían en correspondencia con un shock hemorrágico” como causa de muerte.

Actualmente, la PDI desarrolla diversas diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se cuentan el levantamiento de evidencia hematológica, revisión de cámaras de televigilancia del sector y el empadronamiento de testigos.

Cabe hacer presente que el objetivo de estas acciones es establecer la dinámica de los hechos, así como también identificar a él o los responsables del asesinato.

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