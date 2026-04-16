Violenta madrugada en Cartagena: homicidio a balazos y casa incendiada horas después

Un homicidio y un posterior incendio estructural, presuntamente relacionados, se registraron durante la madrugada de este jueves 16 de abril en Cartagena.

De acuerdo a información policial, cerca de las 00:00 horas, Carabineros se trasladó hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Cartagena para verificar el ingreso de una persona herida por impacto balístico. En el lugar, junto a personal del SAMU, se confirmó el fallecimiento de un joven de 19 años, sin antecedentes policiales.

Según información preliminar, la víctima habría sido trasladada por un familiar hasta el centro asistencial, indicando que momentos antes ambos se encontraban en las cercanías de una cancha ubicada en el sector de Pedro Aguirre Cerda.

En ese contexto, dos vehículos llegaron al lugar, descendiendo dos individuos armados con pistolas, quienes efectuaron múltiples disparos contra el joven.

El ataque dejó a la víctima con al menos siete impactos balísticos en distintas partes de su cuerpo, provocándole la muerte en el establecimiento de salud. Tras la agresión, los autores del brutal hecho huyeron en dirección desconocida.

Horas más tarde, alrededor de las 03:30, personal policial concurrió hasta la toma Vista Hermosa por un incendio que consumió por completo una vivienda.

Testigos señalaron que un grupo aproximado de cinco sujetos descendió desde un vehículo, efectuó disparos e irrumpió en el inmueble, para luego lanzar un artefacto incendiario tipo molotov, iniciando el fuego en el domicilio en cuestión.

La casa afectada pertenecería a la familia de los presuntos autores del homicidio ocurrido previamente, lo que abre la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), mientras que el cuerpo de la víctima será derivado al Servicio Médico Legal (SML) para cumplir con la autopsia de rigor.

Cabe hacer presente que las diligencias investigativas continúan para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

(Imagen de referencia)

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