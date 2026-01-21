Concejales van por Sharp y compañía: Tribunal acoge querella en la que piden cárcel por malversación y falsificación de documento

Luego que los concejales Leonardo Contreras (RN), Dante Iturrieta (UDI), Valentina Véliz (Rep.), Miguel Vergara (Rep.) y Jorge López (independiente, exPDG), presentaran una querella criminal contra la administración del exalcalde Jorge Sharp, el Juzgado de Garantía de Valparaíso comunicó que acogió a trámite la acción judicial.

La presentación se hizo luego que la Contraloría Regional de Valparaíso diera a conocer un informe que da cuenta de la detección de una serie de irregularidades cometidas en la gestión de la denominada «Alcaldía Ciudadana», específicamente entre 2023 y 2024, siendo lo más grave la falta de rendición de cuentas por casi $18 mil millones.

Los cinco ediles de oposición explicaron que con la querella buscan determinar si hay responsables en materia penal, ya que son dos los delitos que lograron identificar en el informe: malversación de fondos municipales y falsificación de documento público, hechos que tendrán que ser investigados una vez que se designe un fiscal.

Acerca de la presunta malversación de fondos municipales en la gestión Sharp, el concejal Leonardo Contreras explicó a Puranoticia.cl que esto se debe a "pagos en relación a contratos de honorarios que no cumplen con los estándares mínimos de la contratación pública y que son sumamente sospechosos, por el monto y la falta de comprobación de que efectivamente esos servicios se prestaron".

En cuanto a la eventual falsificación de documento público que podría configurarse a raíz del informe de la entidad fiscalizadora del Estado, el edil de RN sostuvo que esto dice relación con "los registros de asistencia de algunos funcionarios, que significaron un pago adicional de horas extraordinarias o de jornadas no cumplidas".

Junto a destacar que el Juzgado de Garantía acogiera a trámite la presentación de la querella porque ésta "cumple con los requisitos", el concejal porteño adelantó que están pidiendo condenas que van desde los 541 días a los 5 años de presidio. "El próximo paso que tendremos es, una vez que esté asignado un fiscal a la causa, solicitaremos reunión con él", proyectó uno de los ediles querellantes contra la era Sharp.

En relación a las diligencias que van a solicitar los concejales porteños, se trata esencialmente de dos: que el Municipio de Valparaíso entregue toda la información disponible a su haber, incluido el preinforme y el informe final de la auditoría forense que ordenó el Concejo Municipal y que se está ejecutando en este momento.

Y, en segundo lugar, que citen a declarar como testigos al exalcalde Jorge Sharp, a la exSecpla Tania Madriaga y a la exDideco Carla Meyer, además a los funcionarios a cargo de los registros. En ese sentido, Contreras concluyó indicando que, "si es necesario en un futuro, citarlos a todos ellos en calidad de imputados".

Por lo pronto, desde la administración actual, al mando de la alcaldesa Camila Nieto (FA), se anunciaron una serie de medidas tras conocer el lapidario informe contra la gestión Sharp. Así es como se aplicará una auditoría forense, se revisarán las asistencias y se exigirán los reintegros que correspondan a las arcas de la casa edilicia porteña.

