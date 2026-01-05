Sharp asegura que cifra cuestionada por Contraloría viene "del 2007" y culpa a "organizaciones" de no rendir al Municipio

Una serie de irregularidades detectó la Contraloría General de la República a lo que fue la administración del exalcalde Jorge Sharp en la Municipalidad de Valparaíso; esto, a raíz de una auditoría y examen de cuentas a los gastos ejecutados entre enero y septiembre de 2024, en plena administración de la «Alcaldía Ciudadana».

Uno de los principales hallazgos muestra que el saldo contable de la cuenta «Deudores por rendición de cuentas» bordea los 18 mil millones de pesos ($17.965.143.939), sin que la Municipalidad de Valparaíso haya acreditado las acciones para exigir las rendiciones de cuenta o efectuado los correspondientes ajustes contables.

En base a esta situación, Jorge Sharp utilizó sus redes sociales para analizar lo expresado por el órgano fiscalizador del Estado: "El monto de $17 mil millones que hace referencia la nota son subvenciones que la Municipalidad entrega año a año a organizaciones sociales, instituciones sin fines de lucro y la Corporación Municipal, para que lleve adelante proyectos e iniciativas para la comunidad y vecinos de Valparaíso y que aún no han sido rendidas por esas organizaciones e instituciones al Municipio".

El exjefe comunal también asegura en su publicación que hay dos situaciones que no han sido explicadas: que "el monto contempla todas las subvenciones pendientes de rendición del año 2007, es decir, ¡desde hace 18 años!" y que "quienes deben rendir los recursos son las organizaciones e instituciones y no el Municipio".

El líder del movimiento político Transformar Chile comentó también que "el Municipio debe exigir las rendiciones, lo cual siempre se realizó en mi gestión. Esta es tarea de las unidades técnicas correspondientes. Ahora, si una organización no rinde al Municipio, sencillamente no puede pedir más recursos al Municipio".

"La auditoría es de una fecha previa al término de nuestra gestión, por lo tanto, es probable que varias de las subvenciones otorgadas en nuestro periodo hayan sido rendidas al Municipio en los meses posteriores", complementó Jorge Sharp.

Cabe hacer presente que la Contraloría también consignó en su informe que los procesos conciliatorios al 30 de septiembre de 2024, de algunas cuentas corrientes, presentaban 242 cheques caducados, por $1.138 millones; giros o cargos bancarios no contabilizados, por $13.704 millones; «Depósitos o cargos contabilizados por la municipalidad y no registrados por el banco», por $2.521 millones; y «Depósitos o abonos del banco no contabilizados por el municipio», por $6.361 millones.

Pese a que hay muchas otras irregularidades detectadas, el exalcalde Sharp destacó en redes sociales que no se hizo mención a las "cosas buenas" del informe: "Se nos acusó de hacer campaña con recursos municipales para fines electorales: la Contraloría lo descartó"; "se nos acusó de subir sueldos a funcionarios sin justificación con supuestos fines electorales, noticia que fue ampliamente difundida en la campaña municipal 2024 y usada de mala fe por otras candidaturas a través de masivos mensajes de texto: la Contraloría lo descartó"; "se nos acusó de contratar a portales digitales locales para hacer campaña con recursos públicos: la Contraloría lo descartó".

El abogado continuó su alocución recordando que "en su momento hicimos una fuerte autocrítica, en el sentido de que las cosas en muchos aspectos pudimos haberlas hecho mejor, pero opositores a la Alcaldía Ciudadana ocuparán este titular para dañar y mentir. Nos intentaron destituir con mentiras en el pasado y no pudieron".

Finalmente, el exAlcalde porteño entre 2016 y 2024 señaló que "vamos a defender nuestra gestión porque la Alcaldía Ciudadana marcó una huella positiva en Valparaíso, que muchísima gente aún recuerda con mucho cariño porque siempre puso en el centro de su política el bienestar de todas y todos los porteños".

Sharp cerró su publicación en redes sociales reafirmando su postura frente a los cuestionamientos contenidos en el informe del órgano contralor, concluyendo con la consigna “¡Firme siempre con no mentir, no robar y no traicionar!”. Con ello, el exAlcalde buscó reforzar su defensa pública en medio de los reparos formulados por la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes continúan siendo analizados y podrían derivar en eventuales acciones administrativas conforme a la normativa vigente.

