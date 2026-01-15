Municipio aplicará auditoría forense, revisará asistencias y exigirá reintegros tras lapidario informe contra la gestión Sharp

Tras el informe final Nº151 entregado por la Contraloría, el Municipio de Valparaíso tomó cartas en el asunto y anunció una serie de medidas administrativas, financieras y disciplinarias destinadas a corregir las observaciones detectadas.

El documento emitido por órgano contralor da cuenta de diversas falencias correspondientes al último período de la gestión del exalcalde Jorge Sharp, entre los años 2023 y 2024, incluyendo recursos municipales sin rendición de cuentas por cerca de $18.000.000.000, deficiencias en los controles contables y observaciones a los registros de asistencia de altos funcionarios de la administración anterior.

Asimismo, el escrito advierte posibles vulneraciones al principio de probidad, como la eventual realización de actividades de carácter electoral en horario laboral por parte del ex alcalde Jorge Sharp y la ex candidata Carla Meyer y atrasos en la tramitación de sumarios, lo que motivó la instrucción de procedimientos disciplinarios y el envío de antecedentes al Ministerio Público por parte de Contraloría.

Entre las medidas adoptadas por la administración de la alcaldesa Camila Nieto se considera también la revisión de asistencias y marcajes, la regularización de licencias médicas; la exigencia de reintegros cuando no existan respaldos; el fortalecimiento de los sistemas internos con manuales de procedimientos, actualización del reglamento de subvenciones, modernización de controles; la migración de conciliaciones bancarias al sistema oficial, corrección de saldos impropios y revisión de compras y pagos a honorarios; y el cierre de procedimientos disciplinarios atrasados.

La jefa comunal señaló que, de las 13 conclusiones emitidas por la Contraloría, ninguna establece responsabilidades a su gestión y, en ese sentido, afirmó que este informe “lo que sí hace es instruir medidas para corregir un desorden administrativo que venimos denunciando hace años y que hoy, ya en el municipio, estamos enfrentando con profesionalismo y decisión”.

“Desde que asumimos, nuestra prioridad ha sido ordenar la casa: reducir el déficit, modernizar los sistemas de control y ponernos al día con rendiciones pendientes. Eso pensando en que tiene una incidencia en la vida de las personas por el mejor funcionamiento que la municipalidad pueda ofrecerle a nuestros vecinos y vecinas”, agregó la autoridad porteña.

Finalmente, Nieto recalcó que “impulsamos una auditoría forense que es externa y cuyos resultados se conocerán en marzo y nos permitirán profundizar las correcciones. Aquí no hay espacio para privilegios, cualquier recurso que fue mal utilizado por funcionarios de la ex administración deberá ser reintegrado porque cada peso municipal le pertenece a los porteños y porteñas”.

