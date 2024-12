Calderón acusa "venganza política" de Mella tras despidos masivos en Quillota: Alcalde advierte que "no me temblará la mano"

Una verdadera guerra de declaraciones cruzadas es la que se ha dado por estos días en la comuna de Quillota entre el ex alcalde Óscar Calderón y el actual jefe comunal, Luis Mella, a raíz de los despidos masivos de funcionarios que ha llevado adelante la administración actual, que este viernes 27 notificó la desvinculación de 10 personas y se teme que la "poda" continúe este lunes 30 y martes 31 con otros 50 trabajadores.

Frente a esta situación acontecida en la Municipalidad de Quillota, el ex alcalde Calderón se fue en picada en contra de quien fuera su jefe y amigo hace algunos años, vínculo que luego se cortó durante su gestión comunal. Y es que a través de sus redes sociales, la ex autoridad lanzó toda su artillería pesada contra el popular médico.

"Quiero solidarizar profundamente con mi ex colegas de la Municipalidad de Quillota, quienes están pasando por esta lamentable situación de venganza política, siendo desvinculados de sus labores sin una evaluación, sino que simplemente por haber pensado distinto y apoyar nuestra gestión", comenzó diciendo.

Luego, precisó que "me siento totalmente molesto por la forma en que han sido tratados durante estas semanas, pero principalmente por haber sido engañados por alguien que les decía que estuvieran tranquilos, para después despedirlos a fin de mes. Es más, a uno de los funcionarios que trabajó en nuestra administración, le pidieron que se quedara para trabajar y después lo llamaron para ser desvinculado. Pero si fue capaz de perdonar, por oportunidad política, a quienes por años lo maltrataron en las redes sociales y hoy forman parte de su equipo de confianza".

CALDERÓN ACUSA "VENGANZA"

"Qué decepción más grande haber confiado en alguien que nos habló de la humanización, del perdón y de las oportunidades, y hoy se cobra venganza de quienes sólo pensaron distinto a él en la forma de administrar un municipio y la comuna. Pero qué más podía esperar de alguien que no fue capaz de cumplir la palabra con su amigo, a quién él mismo le pidió seguir liderando la comuna", dijo el ex edil.

Cabe recordar que Óscar Calderón fue por años el administrador municipal del alcalde Luis Mella. Justamente debido al vínculo de confianza y amistada que ambos tenían, el jefe comunal le propuso a su "mano derecha" que se presentara como candidato a Alcalde debido a que él no podía hacerlo por la inhabilidad legal de ir a la reelección. Así fue como Calderón no sólo se postuló, sino que ganó la votación. No obstante, ya como Alcalde, se distanciaron a tal punto que Luis Mella incumplió el acuerdo que tenía con su otrora amigo respecto a que él se presentaría a dos elecciones. De esta manera, el vínculo se rompió y comenzaron los dimes y diretes públicos entre ambos.

En ese sentido, Calderón recordó en sus redes sociales que "durante mi gestión sólo se despidió al personal que tuvo sumarios por incumplimiento laboral o malas prácticas en el trato. Las nuevas contrataciones se realizaron una vez que logramos la estabilidad financiera del Municipio, generando mayor empleo, sin necesidad de despidos. De hecho, comenzamos a regularizar la situación de personas que durante años trabajaron a honorarios y, con toda justicia, pasaron a contrata, independientemente de sus convicciones políticas".

Finalmente, el ex Alcalde de Quillota adelantó que no se quedará sólo con un duro comentario en redes sociales, sino que expuso que "quedaré a disposición de quienes están sufriendo estas injusticias. He conversado con la CUT y estoy coordinando acciones con Contraloría para proteger los derechos de quienes han trabajado durante años por nuestra querida comuna. Agradezco a mis ex colegas municipales su excelente trabajo durante todos estos años; expreso mi más sincero reconocimiento".

MELLA PIDE QUE LO DEJEN TRABAJAR

Una vez conocidos los descargos de Óscar Calderón, luego fue el turno del alcalde Luis Mella quien, también a través de sus redes sociales, se refirió a lo ocurrido con las desvinculaciones masivas que su administración ha llevado a cabo estos días.

En primer lugar, el médico de profesión afirmó que "no me temblará la mano para seguir haciendo los cambios necesarios por el bien de Quillota".

"La comunidad se pronunció a través de su voto y ha puesto su confianza en mí para mejorar nuestra comuna", continuó expresando el Dr. Mella.

De igual forma, aseguró ante sus seguidores en Facebook que "volverán los grandes proyectos, recuperaremos los espacios públicos para los ciudadanos, mejoraremos la seguridad, el acceso a una salud digna y el empleo".

Y por último, lanzó que "espero que quienes perdieron la elección nos dejen trabajar tranquilos por nuestra amada Quillota. Un gran abrazo".

Como se logra apreciar en las palabras de ambos, la controversia entre los dos últimos alcaldes que ha tenido Quillota prometen continuar en el tiempo, convirtiéndose inesperadamente Calderón en un fiscalizador de la gestión de Mella, su ex jefe.

