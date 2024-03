Doctor Luis Mella confirma quiebre con su amigo y actual alcalde Óscar Calderón: "Algo pasó, que queda entre él y yo"

"Obviamente hay otras cosas que implican que no podamos ir juntos en esta oportunidad, y no hay que dramatizar", sostuvo el histórico ex Alcalde de Quillota por 28 años, quien anunció que volverá a competir por quedarse con el Municipio en el periodo 2024-2028.