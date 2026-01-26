Aumenta la desesperación en Quilpué y Villa Alemana por continuidad de líneas de micro: se acerca el plazo y la Seremi sigue en silencio

A menos de una semana de que finalice el contrato firmado el año 2020 entre el Estado y la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada, actual operadora de la Unidad de Negocio Nº11 del sistema de transporte público del Gran Valparaíso, crece la incertidumbre por el futuro de los recorridos C01 (Troncos Viejos), C02 (Belloto Norte) y C03 (Los Pinos), que prestan servicio en las comunas de Quilpué y Villa Alemana.

La situación es considerada crítica, ya que entre 3 mil y 5 mil pasajeros podrían quedar sin locomoción desde este fin de semana, sin que hasta el momento exista una definición por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

La gravedad del escenario fue expuesta por Isabel Soto, representante legal de la empresa, quien confirmó a Puranoticia.cl que, a días del vencimiento del contrato suscrito hace seis años atrás –que expira el 31 de enero a las 23:59:59–, no han recibido ningún tipo de respuesta formal desde la autoridad gubernamental regional.

"No tenemos nada, ninguna novedad. Nos tienen con la misma incertidumbre de siempre. Está llegando la fecha y a mí me parece increíble que no tengamos ninguna respuesta y ni siquiera se han acercado a conversar con nosotros", afirmó.

Debido a esta falta de definiciones, la compañía se vio obligada a informar a sus pasajeros que, de no existir una solución de último minuto, ya el domingo 1 de febrero las micros dejarán de circular por las calles de Quilpué y Villa Alemana. Pese al impacto social que esto podría generar, desde la Seremi de Transportes no ha existido pronunciamiento alguno, en un contexto marcado además por el receso del seremi Jean Pierre Ugarte, quien hasta hace dos semanas aún se encontraba de vacaciones.

La representante legal de la firma confesó que "hay una falta de diálogo tremenda con nosotros. Hemos pedido reunión por lobby, pero tampoco. Ninguna respuesta. Sólo han dicho que están trabajando en eso, pero nosotros el 31 dejamos de trabajar".

Soto también recordó experiencias previas que reflejan –según su manera de ver– un trato poco respetuoso hacia la empresa y sus trabajadores. Así es como recordó que en una ocasión decidieron operar durante un mes sin recibir pago alguno, cuando recién asumieron el servicio, situación que incluso derivó en sanciones económicas. "Hay muy poco respeto con los trabajadores, que todos los días nos preguntan y no sabemos qué respuesta darles. Hay falta de diálogo de parte de la Seremi de Transportes y ya no sabemos a qué atenernos porque no hay ninguna respuesta", sostuvo.

Otro de los puntos que genera preocupación es la eventual aparición de transporte informal si los recorridos dejan de operar. Al respecto, advirtió que "lo que me llama la atención es que el compromiso del Seremi es con la gente y acá están incentivando a que las máquinas fantasmas aparezcan, porque aparecerán ese tipo de micros".

Sus palabras reflejan que la desesperación del gremio va en aumento con el paso de los días: "Ya no tenemos a quién recurrir, sólo a ustedes, para que instalen la noticia y vuelvan a ver la problemática que se va a dar acá porque es grave", expresó.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de realizar manifestaciones en la provincia de Marga marga, aclarando que "puede ser después de que se nos cumpla el contrato. Lo que pasa aquí es que tiene que actuar el público, que es el que nos mueve a hacer esto y el que nos pregunta todos los días si vamos a dejar de trabajar".

De todas maneras, la representante legal de la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada insistió en conversación con Puranoticia.cl en que los usuarios ya están manifestando su molestia ante la falta de certezas, afirmando que "la gente está parándonos y nos dice que están yendo a la Municipalidad a reclamar. Así que estamos entrando por ese lado, con gente que pide que el transporte siga. Además tenemos en una encrucijada a los trabajadores y esa es una problemática grave".

Finalmente, Soto concluyó lamentando que "hemos tratado de comunicarnos con ellos. He llamado tres veces a la persona encargada de esa unidad, pero no nos contestan el teléfono. No te dan respuesta. No sé qué problema hay".

Lo indicado por la representante legal es lo mismo que ocurre a nivel de medios de comunicación, ya que desde la Seremi no se ha entregado información alguna respecto al futuro de los servicios C01, C02 y C03 a contar del 1 de febrero, a pesar de que Puranoticia.cl intentó una vez más conocer alguna novedad del proceso.

Todo esto, mientras el plazo contractual se agota, el fin de semana se acerca y la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones continúa sin entregar una definición clara sobre el futuro de estos recorridos, manteniendo en vilo no sólo a la empresa operadora y a sus trabajadores, sino también a miles de vecinos de Quilpué y Villa Alemana.

