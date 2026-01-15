Seremi de Transportes está de vacaciones en medio de crisis que dejará sin micros a miles de vecinos en Quilpué y Villa Alemana

Bajo un escenario de total incertidumbre se mantienen vecinos de Quilpué y Villa Alemana, junto a conductores del transporte público, ante el inminente término del contrato que permite a la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada operar los servicios C01, C02 y C03, que recorren los sectores de Troncos Viejos, Belloto Norte y Los Pinos. La situación amenaza con dejar, a contar del 1 de febrero, a miles de pasajeros sin locomoción colectiva local en ambas comunas de la provincia de Marga Marga.

Cabe recordar que la compañía firmó contrato con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones durante el año 2020, con fecha de término establecida para el 31 de enero de 2026. Sin embargo, a sólo dos semanas del vencimiento del plazo, la Seremi de Transportes de Valparaíso aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto de una eventual prórroga del vínculo contractual ni sobre la realización de una licitación exprés que permita asegurar la continuidad del servicio en la zona.

En este contexto, durante este jueves se conocieron nuevos antecedentes que incrementaron la preocupación de autoridades locales y gremios del transporte, luego de confirmarse que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Jean Pierre Ugarte –quien asumió el cargo en octubre de 2025– se encuentra actualmente de vacaciones. Esta situación generó molestia tanto entre los conductores como en la Municipalidad de Villa Alemana, cuyo alcalde, Nelson Estay, cuestionó duramente la ausencia de la autoridad regional en este conflicto.

"Hoy día nos encontramos con el Seremi de Transportes de la región de Valparaíso que está con vacaciones. Bajo mi punto de vista y del de los conductores, es inaceptable que un Seremi, dada la gran responsabilidad que tiene con la región, ante una problemática de esta envergadura, esté con vacaciones”, sostuvo la autoridad comunal, quien agregó que "yo creo que no se está privilegiando el interés de la ciudad, sino que están privilegiando los intereses personales. Una vez que solucione el problema, él podrá hacer sus vacaciones, pero debería estar en primera línea acompañándonos a nosotros en esta problemática que hoy día afecta no solamente a prácticamente 500.000 familias o ciudadanos que vivimos en la provincia".

En la misma línea, el alcalde Estay exigió al Ministerio de Transportes adoptar dos líneas de acción urgentes: prorrogar el contrato vigente por un periodo adicional y preparar una licitación formal que permita asegurar un servicio estable en el tiempo. En ese sentido, afirmó que “estamos oficializando hoy día mismo a la Seremi de Transportes, con el fin de que se comprometan a prorrogar la actual licitación, que vence el día 31 y, bien tardíamente, si se sabía que el día 31 de enero finalizaba un contrato, obviamente que hace cuatro o cinco meses debió haber partido la licitación definitiva, que hasta el momento creo que no se ha hecho, así que creo que hay una doble trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte, a través de la Seremi".

La preocupación también fue manifestada por el gremio de choferes de micro. El presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, Óscar Cantero, advirtió que “lo más increíble y lo más preocupante es que el Ministerio de Transporte aún no prorroga a esta empresas y tampoco ha llamado a concurso para que otra empresa se haga a cargo de este servicio que el 31 de enero tiene que irse para la casa, los conductores para la casa, los buses para su casa, todos para la casa... y los vecinos van a quedar sin locomoción colectiva".

Finalmente, el dirigente gremial explicó que han buscado apoyo a nivel municipal para enfrentar la situación, señalando que "por eso hemos conversado con el alcalde Nelson Estay. Estamos pidiendo ayuda para formar una alianza de trabajo para exigirle urgentemente al Ministerio de Transporte para que prorrogue y que se llame a concurso urgente, para que la población no sufra este deterioro que puede haber desde el 1 de febrero, ya que no va a tener locomoción colectiva".

