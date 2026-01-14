Miles de pasajeros a la deriva en Quilpué y Villa Alemana: empresa comunica que buses C01, C02 y C03 circularán sólo hasta el 31 de enero

La incertidumbre se instaló entre los empresarios, conductores, trabajadores y usuarios del transporte público de las comunas de Quilpué y Villa Alemana. Y es que mientras los buses continúan circulando con normalidad por las calles, en la interna de la empresa que los opera crece la sensación de abandono institucional, a días de que un contrato clave llegue a su fin, sin que exista una definición oficial sobre su continuidad.

Se trata de Transportes Rojas y Soto Limitada, actual operador de la Unidad de Negocio Nº11 del sistema de transporte público remunerado de pasajeros, cuyos representantes legales aseguran no haber recibido respuesta alguna por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso respecto a la prórroga del contrato que rige los servicios C01 (Troncos Viejos), C02 (Belloto Norte) y C03 (Los Pinos).

La falta de comunicación por parte de la autoridad llevó a la empresa a informar oficialmente que el sábado 31 de enero de 2026 será su último día de operaciones, considerando que el contrato suscrito con el Estado en 2020 expira el 1 de febrero.

Así lo confirmó Isabel Soto, representante legal de la firma de transporte público, quien señaló en entrevista con Puranoticia.cl que “esto se vence ahora el 31 de enero, pero ni siquiera nos han dicho si seguimos o no. Nada de nada. No hay respuestas y no nos reciben tampoco. El contrato es hasta el 31 de enero de 2026”.

La situación fue informada también a los vecinos mediante un comunicado, donde se indicó que "debido al fin de nuestro contrato de operación, los buses prestarán servicios hasta el sábado 31 de enero". En el mismo documento explicaron que esto ocurre porque "la autoridad de transportes no ha firmado la prórroga del contrato, lo que nos impide legalmente continuar operando a partir del 1 de febrero".

Desde la compañía aseguran que el escenario resulta incomprensible, considerando que el nivel de cumplimiento del servicio supera el 82%. En ese contexto, Soto expresó que “estamos cumpliendo, tenemos sobre 82% de cumplimiento del servicio con los buses, entonces no entendemos por qué no nos reciben ni nos dan respuestas. Además que tenemos trabajadores y choferes que les estamos pagando sueldo”.

El eventual término de la operación tendría un impacto directo en miles de usuarios diarios, especialmente adultos mayores que dependen del transporte local para sus actividades cotidianas. La representante legal sostuvo que “es mucha la gente que trasladamos porque hacemos el C01 por Troncos Viejos, también le damos prioridad de traslado a gente de tercera edad y sólo recibimos el subsidio”.

A esta compleja situación se suma la incorporación de nuevas unidades de negocio en la zona desde septiembre de 2025, cuyo funcionamiento –según la empresa– ha sido insuficiente. "Lo más malo es que las otras líneas no están haciendo el servicio y a nosotros se nos ha cargado harto con público. Las líneas nuevas pasan cada una hora y nosotros estamos haciendo el servicio local, de gente que sale a comprar, de quienes van a pagar sus cuentas, de quienes van al metro", explicó Soto.

La falta de definiciones también ha generado efectos económicos y laborales al interior de la empresa, ya que "nadie nos dice nada y se viene la fecha encima. Tenemos que pagar arriendo de la garita, pagar luz y montones de cosas. Si nos hubieran avisado con 30 días de anticipación, hubiéramos avisado a la gente. Los empresarios que tienen sus micros con nosotros me preguntan qué harán y yo no tengo respuestas para darles. Lo que ha pasado es una falta de respeto del porte de un buque".

Finalmente, en su comunicado, Transportes Rojas y Soto lamentó “profundamente esta situación ajena a nuestra voluntad, que perjudica el traslado de nuestros público usuario y deja sin su fuente laboral a nuestros conductores y equipo de trabajo”.

Ante la incertidumbre que ha generado el tema en la empresa y en los pasajeros, Puranoticia.cl se comunicó con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso para conocer qué ocurriría a contar del 31 de enero, sin embargo la respuesta que se entregó fue que no se emitirían comentarios, aumentando más las dudas respecto a lo que ocurrirá con los servicios C01, C02 y C03, y dando cuenta que el silencio de la entidad no es sólo con el empresariado, sino que con los medios de comunicación y, por ende, también con los vecinos de Quilpué y Villa Alemana.

PURANOTICIA