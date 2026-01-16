Alcaldesa Corti exige "solución" y "medidas" inmediatas a la Seremi de Transportes para evitar que Quilpué quede sin micros locales

A pocos días de que termine enero, la incertidumbre se instaló entre miles de vecinos de Quilpué y Villa Alemana, quienes podrían quedar sin locomoción colectiva local a contar del 1 de febrero. Y es que el vencimiento del contrato entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada amenaza con sacar de circulación los recorridos C01, C02 y C03, líneas fundamentales para sectores como Troncos Viejos, Belloto Norte y Los Pinos, afectando directamente la conectividad diaria de una parte importante de la provincia de Marga Marga.

La situación se origina ad portas del término del contrato vigente desde el año 2020, cuyo plazo expira el próximo 31 de enero, lo que llevó a la empresa de micros a anunciar que a contar del domingo 1 de febrero los buses dejarán de circular. El escenario se agrava considerando que, hasta ahora, desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso no se ha entregado información oficial respecto de lo que ocurrirá una vez concluido el convenio, ni a la empresa ni a la prensa.

Desde Transportes Rojas y Soto acusan falta total de comunicación por parte de la autoridad regional. Así lo expresó a Puranoticia.cl su representante legal, Isabel Soto, quien aseguró que "hemos mandado correos, pero no hemos sido escuchados. Esa falta de diálogo nos llama la atención porque, hasta esta fecha de hoy, no hemos recibido nada, ninguna respuesta y no nos han recibido. Ese es el problema".

El eventual cese de los recorridos fue calificado como una situación crítica por autoridades comunales, considerando que miles de personas quedarían sin transporte para realizar trámites, acudir a sus trabajos o movilizarse dentro de sus propias comunas. La alerta fue levantada este jueves por el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien cuestionó duramente la falta de gestión desde el nivel regional.

El jefe comunal manifestó su molestia al señalar que "hoy día nos encontramos con el Seremi de Transportes de Valparaíso que está con vacaciones. Bajo mi punto de vista y del de los conductores, es inaceptable que un Seremi, dada la gran responsabilidad que tiene con la región y ante una problemática como ésta, esté con vacaciones". A su juicio, la ausencia de la autoridad agrava aún más el conflicto.

En esa línea, Estay sostuvo que "yo creo que no se está privilegiando el interés de la ciudad, sino que están privilegiando los intereses personales. Una vez que solucione el problema, él podrá hacer sus vacaciones, pero debería estar en la primera línea acompañándonos a nosotros en esta problemática que hoy día afecta no sólo a prácticamente 500.000 familias o ciudadanos que vivimos en la provincia".

La preocupación también fue compartida por la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien enfatizó la relevancia de los recorridos que hoy están en riesgo en su ciudad. "En relación a los buses C01, C02 y C03, que comprenden recorridos importantísimos para Villa Alemana y Quilpué, nos hemos comunicado con mucha preocupación, pero además mucha firmeza con la autoridad regional, ya que esta situación no puede quedar bajo ninguna circunstancia y ningún día sin el servicio", afirmó.

Frente a este problema que aumenta en gravedad conforme avanzan los días y el silencio de la autoridad se mantiene, la máxima autoridad en la Ciudad del Sol emplazó directamente a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso a "dar solución y tomar medidas importantes, ya que sería impensado que miles de vecinos se queden sin transporte y conectividad hacia sus hogares".

En ese contexto, confirmó que sí recibió una respuesta por parte de la autoridad regional, indicando que "la Seremi nos informó que están en un proceso y que vamos a tener respuesta muy pronto", a lo que agregó que "quedamos de comunicarnos nuevamente el día lunes, pero entiendo que se están haciendo todas las intermediaciones para que, efectivamente, las personas que están siempre utilizando el transporte público de las C01, C02 y C03 puedan sí o sí tener una solución y bajo ninguna circunstancia, según lo informado, queden sin el servicio de transporte público".

El conflicto suscitado en la provincia de Marga marga deja en evidencia las falencias de coordinación entre la autoridad sectorial y los operadores del transporte público, en un contexto donde el tiempo apremia y la definición sigue pendiente. Todo esto mientras los miles de vecinos de Quilpué y Villa Alemana siguen sumidos en la incertidumbre.

