Alcalde Ramírez respalda al gobernador Mundaca y pide certezas al Gobierno por futuro del aeropuerto internacional de Concón

La controversia en torno al proyecto del aeropuerto internacional de Concón se instaló de lleno luego de las declaraciones del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien aseguró a Puranoticia.cl que el entonces ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le había señalado que la iniciativa estaba “encajonada”. Posteriormente, la Seremi de Obras Públicas salió a aclarar públicamente que el proyecto continúa activo y avanzando en sus trámites administrativos.

Frente a este escenario, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, abordó la situación en entrevista con este medio, donde explicó que “también me enteré de esto por nuestro Gobernador, que me lo comenta cuando estábamos participando de la Alianza Regional por el Desarrollo, donde uno de los puertos estratégicos de la región es este aeropuerto”, agregando que “ahí nos enteramos de esta conversación que tuvo".

En ese sentido, enfatizó que “nos enteramos solo por lo que nos había comentado nuestro Gobernador Regional, al cual yo le creo”, y subrayó que “yo creo que esto no tiene ninguna intención política, más que de desarrollo y de que es parte de los proyectos estratégicos de la región, no tan solo de la comuna”.

En esa línea, la autoridad recordó que el Municipio de Concón ha venido impulsando acciones concretas para preparar el desarrollo asociado a esta infraestructura, señalando que “nosotros también hemos sido parte de esta historia porque desde el año pasado estamos invirtiendo recursos municipales importantes para generar una visión de futuro y una visión de ciudad, donde estamos modificando el plan regulador para poder potenciar un área de servicios, comercial e industrial".

Junto a remarcar que “nos complica esta noticia, el saber que había gente que lo sabía y que no nos contó”, Ramírez expuso que “es raro que se tome esta decisión, pero es muy probable que ocurra, no es una cuestión tan impensada”, añadiendo que “de hecho, yo tiendo a creerle al Gobernador Regional, quien no tiene por qué mentir con una cosa tan importante”, aunque advirtió que “creo que sería un error el dejar este proyecto postergado, porque para postergar un proyecto hay miles de formas”.

También puso énfasis en el impacto económico que tendría la iniciativa para la zona, indicando que “hay una inversión importante y el costo-beneficio pareciera ser insignificante porque, en definitiva, la inversión que se debe hacer para este aeropuerto, se va a recuperar a los pocos años”. En ese contexto, pidió que “el Gobierno se lo tome muy en serio para que vaya en coherencia con lo que plantean”, argumentando que “están peleando una megarreforma estructural (...) y dejar de lado un proyecto e inversión que genera empleo y todo lo que implica el movimiento económico, por supuesto que sería una contradicción más del Gobierno".

Ramírez además insistió en que este tipo de iniciativas no debieran quedar sujetas a disputas políticas, señalando que “hay proyectos que no pueden responder a una ideología política o a una división de izquierda, de centro o de derecha”, ya que “cuando uno habla de desarrollo país o desarrollo regional, cuando uno habla de comunas, lo que está hablando es de cuestiones totalmente transversales”, y recalcó que “esto es un proyecto que va a impactar positivamente en la economía regional”.

Junto con ello, destacó el respaldo transversal que ha surgido en torno a la iniciativa, comentando que esta situación generó “un frente común” entre parlamentarios, recordando que “hoy estamos gastando cerca de $150 millones para poder generar una modificación que dé una visión de futuro a la ciudad”, por lo que enfatizó que “en definitiva, acá esto nos corresponde a todos” y valoró que “hay algunos parlamentarios, de todos los sectores, una fuerza común para que esto ocurra”.

Finalmente, el Alcalde de Concón planteó que espera una pronta definición por parte del nuevo ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, indicando que “un tiempo prudente debería ser no más de un mes para que vaya con todo”, agregando que “hoy día es más factible, más rápido y más probable que salga el aeropuerto antes que el tren”, aunque precisó que “yo creo que el tren también es muy importante, pero hoy día tiene más posibilidades el aeropuerto que cualquier otro proyecto”.

A modo de cierre, Ramírez reiteró su postura frente a las versiones contrapuestas surgidas en torno al proyecto y concluyó que “yo le creo totalmente al Gobernador cuando nos cuenta lo que le dijo el exministro”, pero también expresó que “quiero creerle al Gobierno cuando nos dice que el proyecto no ha sido descartado, que es prioridad, y que lo único que necesitamos es una certeza”, remarcando que desde el Municipio de Concón “siempre hemos estado dispuestos y abiertos a seguir trabajando porque creemos que este es un proyecto muy importante para todos”.

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