Delegado Millones responde al gobernador Mundaca por aeropuerto de Concón: "Las obras del Gobierno las comunica el Gobierno"

La controversia por el futuro del proyecto que busca habilitar un aeropuerto internacional en Concón sumó un nuevo actor político: el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien abordó públicamente los dichos en Puranoticia.cl del gobernador Rodrigo Mundaca y recalcó que sólo el Gobierno está facultado para informar si la iniciativa seguirá adelante o quedará en pausa.

El debate se instaló luego que Mundaca revelara en «La Entrevista» –programa de nuestro medio– que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le habría manifestado en una reunión privada que el proyecto sería “encajonado”, frase que interpretó como un freno a una obra impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y considerada estratégica para la conectividad aérea de la región.

Consultado por esta situación, Millones evitó entrar al fondo de la versión entregada por el gobernador, aunque sí cuestionó que haya sido él quien comunicara antecedentes sobre una obra estatal cuya definición corresponde al Ejecutivo.

“Las obras del Gobierno las comunica el Gobierno. Por muy legítimo que sea el Gobernador, él no es parte del Gobierno, es una autoridad regional. Pero ciertamente, a quien le corresponde dar la información respecto de esta obra, si continúa o si está pausada, es el señor Ministro de Obras Públicas”, comenzó.

El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso insistió en esa idea, subrayando que "por muy respetable que sea su cargo, el gobernador Mundaca no es la persona adecuada para entregar información respecto de una obra de Estado".

Pese a que declinó confirmar o desmentir que el aeropuerto de Concón haya sido efectivamente postergado por el Gobierno del Presidente Kast, la autoridad reconoció que se trata de una iniciativa relevante para la región de Valparaíso.

“Es una obra importante, por cierto que sí. Pero obviamente, reitero, esa información yo no la tengo y no soy la persona autorizada para dar a conocer ese proyecto, o para confirmar o desmentir lo que dice el gobernador”, expresó.

En esa línea, el máximo representante del Presidente Kast en la V Región insistió que "corresponde que el señor Ministro otorgue la información respecto a este proyecto, que entiendo que tiene su evaluación ambiental aprobada y que está en etapa de estudio. Eso es lo que se conoce oficialmente respecto a esa iniciativa. Así que será el Ministro quien tiene que confirmar o rectificar lo que dice el Gobernador”.

Si bien, evitó pronunciarse sobre la eventual decisión del Ejecutivo, Millones deslizó que personalmente valora una iniciativa de estas características y mencionó también la posibilidad de potenciar otras instalaciones aeroportuarias en la región.

“¿A quién no le gustaría tener ese proyecto? Y también que tengamos un funcionamiento distinto en el aeropuerto de Quintero”, indicó la autoridad.

RECORTES DEL GOBIERNO

El delegado también fue consultado por los ajustes presupuestarios que ha aplicado el Gobierno y si estos podrían explicar la eventual postergación de obras de gran envergadura como la que se pretende realizar en Concón. Al respecto, sostuvo que los recortes responden al escenario económico heredado y al contexto internacional.

“Recordemos que los recortes tienen un objetivo y una consecuencia desde el punto de vista de la situación de la crisis internacional. Es decir, no solamente se han pospuesto obras o proyectos, sino que también hay recortes en los ministerios. Esa es una causa a raíz de la mala gestión financiera que tuvo el Gobierno interior y a eso se le agrega la crisis”, afirmó Millones al ser consultado por la prensa.

No obstante, adelantó que en los próximos días podrían surgir definiciones concretas respecto de la cartera de inversiones que impulsará la actual administración en la región y en el país. Según explicó, los días 28 y 29 de mayo participará junto a todos los delegados presidenciales del país en una reunión convocada por el Ministerio del Interior, instancia en la que se presentará el plan de inversión del Gobierno para los próximos cuatro años y se analizarán los proyectos que formarán parte de su legado.

En ese contexto, llamó a que "no nos anticipemos a qué obras van a venir o las importantes obras que se van a ejecutar o se van a plantear por nuestro Gobierno y también algunas obras que podrían quedar pausadas. Esperemos”.

Las declaraciones entregadas por el delegado presidencial Manuel Millones se suman a las reacciones ya expresadas por parlamentarios del Distrito 7 y por el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quienes han manifestado preocupación por la posibilidad de que el proyecto quede relegado, dado su impacto esperado en conectividad, turismo, inversión y descentralización para la región de Valparaíso.

PURANOTICIA