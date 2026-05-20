Gobernador Mundaca lapida salidas de Trinidad Steinert y Mara Sedini: "El desempeño de ambas ministras fue bastante deplorable"

El ajuste ministerial realizado por el Presidente José Antonio Kast, que terminó con la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública y de Mara Sedini del Ministerio Secretaría General de Gobierno, sigue generando repercusiones políticas.

Los cambios implicaron el arribo de Martín Arrau a Seguridad Pública y de Claudio Alvarado a la vocería de Gobierno, mientras que Louis de Grange asumió en Obras Públicas, manteniendo además la cartera de Transportes y Telecomunicaciones.

Uno de los que abordó con dureza la situación fue el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien sostuvo que "el desempeño de estas dos ministras al frente de ministerios tremendamente relevantes, como ocurre con la vocería de Gobierno y el Ministerio de Seguridad, la verdad es que fue bastante deplorable".

"Estuvieron llenas de imprecisiones y estuvieron llenas de actuaciones muy confusas”, agregó, junto a precisar que “en el caso de la Ministra de Seguridad, se enteró ahora que tenía que entregar un plan de seguridad, en circunstancias que el tema es tan relevante y probablemente una de las principales preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía”, por lo que subrayó que “la verdad es que los niveles de improvisación que hubo en la cartera de Seguridad Pública fueron lamentables... muy lamentables”.

Respecto a la ahora extitular del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Mundaca expresó que “ni hablar de la vocera de Gobierno, que no estaba preparada para el cargo y era confusa”, añadiendo que “finalmente eso da cuenta de que el desempeño de dos áreas extraordinariamente sensibles han sido el reflejo de cómo el Gobierno del Presidente José Antonio Kast se ha desmoronado en la adhesión”.

En esa línea, el gobernador regional planteó que “un Presidente que gana con un 58% de adhesión y que hoy día marca menos del 36%, da cuenta que efectivamente estos dos ámbitos, la vocería de Gobierno y el Ministerio de Seguridad, son precisamente grandes responsables de la debacle desde el punto de vista de la adhesión ciudadana”, motivo por el cual sostuvo que “se tomó una decisión de esta naturaleza, una decisión que era evidente y que se veía venir”, agregando que “esto es parecido a lo que decía García Márquez, de que era la crónica de una muerte anunciada”.

Finalmente, Mundaca manifestó que “esperamos ahora que las personas al frente de estas dos carteras cumplan con los estándares políticos y también técnicos para, en el caso del Ministerio de Seguridad, le dé seguridad a la ciudadanía; y en el caso de la Vocería de Gobierno, logre comunicar de manera asertiva y oportuna los avances que está teniendo el Gobierno”, concluyendo que “en rigor, creo que este cambio de autoridades era inevitable y esperemos que el Gobierno no se siga equivocando”.

Las declaraciones del gobernador regional de Valparaíso se suman a las distintas reacciones políticas que ha provocado el primer gran remezón ministerial del Gobierno de Kast, ocurrido a poco más de dos meses del inicio de su administración y en medio de cuestionamientos al manejo comunicacional y de seguridad del Ejecutivo.

PURANOTICIA