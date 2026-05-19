Gobierno responde a Mundaca y lo acusa de instalar polémica por “conveniencia política” en proyecto de aeropuerto en Concón

La controversia por el supuesto “encajonamiento” del proyecto que busca transformar el aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto internacional de Concón sumó un nuevo episodio, luego que el propio Gobierno saliera nuevamente a despejar dudas respecto del estado de la iniciativa que beneficiará a la región de Valparaíso.

Esto, después que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, asegurara en entrevista con Puranoticia.cl que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le habría señalado en una reunión privada que el proyecto sería “encajonado”, lo que desató una serie de reacciones políticas y cuestionamientos sobre el real futuro de una de las obras de infraestructura más relevantes proyectadas para esta zona del país.

Tras ello, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas de Valparaíso emitió una declaración pública aclarando que la iniciativa continúa activa y que no ha sido descartada por la administración del Presidente José Antonio Kast. "El proyecto para transformar el aeródromo Viña del Mar de Concón en un terminal apto para vuelos comerciales nacionales e internacionales se encuentra activo y no ha sido descartado por esta cartera", señaló la cartera en el pronunciamiento.

De hecho, el MOP en Valparaíso explicó que el proyecto ya superó la etapa de diseño y parte de la ingeniería de detalle, encontrándose actualmente en proceso de obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, trámite clave para definir los plazos de ejecución. Además, informó que actualmente se ejecutan obras de conservación en el recinto por cerca de $3.900 millones, financiadas por el Ministerio de Obras Públicas.

A raíz de esta aclaración oficial, Puranoticia.cl se acercó a conversar con la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, quien en su calidad de vocera del gabinete regional abordó directamente si con las explicaciones entregadas por el Ministerio de Obras Públicas quedaba definitivamente zanjada la controversia instalada en torno al futuro del aeropuerto internacional de Concón en el cerro Torquemada.

En ese sentido, la autoridad señaló que "por supuesto, tal como lo indicó el delegado presidencial Manuel Millones y el Ministerio de Obras Públicas, aquí hay un proyecto que sigue activo, que no ha sido descartado por este Gobierno", reafirmando la postura oficial del Ejecutivo frente a las dudas generadas tras los dichos del gobernador regional Rodrigo Mundaca y recalcando que la iniciativa sigue formando parte de la planificación institucional del Estado para los próximos años.

Asimismo, la portavoz del gabinete regional recordó que el proyecto "ya pasó la etapa de diseño y de ingeniería previa, y actualmente está en la etapa de RS con el Ministerio de Desarrollo Social", detallando así el momento administrativo en que se encuentra la propuesta para convertir el actual aeródromo de Torquemada en un terminal apto para vuelos comerciales nacionales e internacionales.

Junto con ello, subrayó que "son etapas importantes para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, así que nosotros esperamos que siga avanzando tal y cual como está establecido hasta este momento", insistiendo en que el avance de la iniciativa aeroportuaria depende de una tramitación técnica y administrativa que debe cumplir cada una de las fases definidas para obras de esta magnitud.

Posteriormente, dio a conocer más detalles sobre el tema, afirmando que "el Ministro de Obras Públicas sostuvo una conversación franca con el Gobernador Regional, en una instancia de diálogo institucional como las que permanentemente impulsamos con todos los actores políticos y ciudadanos, sin exclusión. Señalar que un proyecto no tiene la primera prioridad regional no significa que esté descartado".

Respecto a lo expresado a Puranoticia.cl por Mundaca, la seremi Pérez endureció el tono al manifestar que "el gobernador decidió interpretar esta conversación según su conveniencia política, instalando una controversia sobre el futuro aeropuerto de Concón que se aleja de cualquier definición oficial del Gobierno. Esa forma de hacer política está muy lejos de lo que espera la ciudadanía".

Finalmente expuso que "nos encantaría tener más instancias de trabajo conjunto con el Gobernador Regional. Él ha señalado públicamente que no conoce a los seremis; sin embargo, ya hemos realizado dos gabinetes regionales en distintas comunas y provincias, espacios a los que ha sido convocado junto a parlamentarios y alcaldes de todos los colores políticos, pero a los que no ha podido asistir. En ese sentido, esperamos que exista una voluntad real de trabajo con las autoridades regionales y evitar interpretaciones que no contribuyen al avance de la región".

Con estas declaraciones, el gabinete regional busca dar por superada la polémica generada en torno al futuro del aeropuerto de Concón y reforzar que, pese a la ausencia de una fecha concreta para el inicio de obras mayores, el proyecto no ha sido suspendido ni retirado de la agenda. Así, mientras continúa su paso por las instancias técnicas del Estado, el Ejecutivo insiste en que la transformación del aeródromo de Torquemada sigue en curso y mantiene su proyección como apuesta estratégica.

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