«Ronda Impacto» termina con 15 personas detenidas y el decomiso de más de 2 mil especies del comercio ilegal de Viña del Mar

Un total de 15 detenidos dejó un nuevo procedimiento de «Ronda Impacto» desarrollado por Carabineros en distintos puntos del centro de Viña del Mar, operativo que además permitió decomisar más de 2 mil especies vinculadas al comercio ilegal.

Según el balance policial, hubo un detenido por oponerse a la acción de Carabineros, uno por porte de arma blanca, uno por porte de elementos prohibidos, uno por contrabando, uno por mantener una orden vigente de captura y otros diez por ocultación de identidad. Asimismo, se realizaron 44 controles vehiculares y 155 controles de identidad, además de cursarse 28 infracciones al tránsito.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, detalló sobre el detenido por porte de elementos prohibidos que correspondía a "un sujeto que andaba con un arma a balines intimidando a las personas en el estero”.

Además, precisó que se detuvo “a una persona que estaba comercializando cigarros de contrabando en el sector de calle Quillota, quien se dio a la fuga y se le detuvo en los estacionamientos del terminal de buses, donde en su vehículo particular mantenía más cigarrillos de contrabando, además de dinero en efectivo”.

En el operativo se decomisaron 270 cajetillas de cigarros de contrabando, además de 2.171 especies comercializadas ilegalmente en la vía pública, entre frutas, verduras, artículos de aseo, ropa, accesorios para celulares, dulces, mesas y toldos.

Respecto al despliegue conjunto con el Municipio de Viña, el oficial indicó que “en la avenida Arlegui, entre Nueva Central y calle Quillota, se realizó el decomiso de comercio ambulante, donde se decomisaron más de 2.000 especies, principalmente ropa, fruta, verdura, accesorios de celulares y artículos de aseo”.

Finalmente, el comandante agregó que “a raíz de los controles también se sacaron de circulación dos vehículos”, destacando que este tipo de intervenciones policiales-municipales forman parte de los servicios focalizados que desarrolla Carabineros en sectores con alta ocurrencia de delitos e incivilidades en la Ciudad Jardín.

PURANOTICIA