MOP zanja controversia en torno al aeropuerto de Concón y asegura que el proyecto "sigue activo" y que "no ha sido descartado"

La controversia por el supuesto “encajonamiento” del proyecto que busca transformar el aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto internacional de Concón sumó un nuevo capítulo, luego que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas de Valparaíso saliera a aclarar públicamente el estado de la iniciativa, asegurando que la obra continúa en desarrollo y que no ha sido descartada por el Gobierno.

La precisión surge luego de las declaraciones realizadas por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien en «La Entrevista» de Puranoticia.cl aseguró que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, le manifestó en una reunión privada que el proyecto sería “encajonado”, frase que interpretó como una señal de que la administración del Presidente José Antonio Kast no tendría entre sus prioridades la construcción del terminal aéreo ubicado en el cerro Torquemada.

Estas declaraciones generaron una serie de reacciones en la región, incluyendo pronunciamientos de parlamentarios, del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y del delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien respondió al gobernador recordándole que las obras del Ejecutivo “las comunica el Gobierno” y que sólo el Ministerio de Obras Públicas está facultado para informar oficialmente sobre el estado de este tipo de proyectos.

En ese contexto, fue la propia Seremi de Obras Públicas la que emitió una declaración para fijar la postura oficial del Gobierno en la región, descartando que la iniciativa haya sido frenada. “El proyecto para transformar el aeródromo Viña del Mar de Concón en un terminal apto para vuelos comerciales nacionales e internacionales se encuentra activo y no ha sido descartado por esta cartera”, señaló la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Valparaíso.

Asimismo, desde la entidad ministerial explicaron que "la iniciativa sigue rigurosamente la ruta de programación técnica y el diseño institucional establecido para obras de esta envergadura. En la actualidad, tras haberse completado con éxito la etapa de diseño y la primera fase de la ingeniería de detalle, el proyecto se encuentra en la etapa clave de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

Desde el organismo precisaron que esta etapa es decisiva para el futuro del proyecto, ya que permitirá definir formalmente sus próximos pasos.

Ese paso administrativo, agregaron, “es una condición indispensable para fijar los cronogramas definitivos de ejecución física”, subrayando que la obtención de la RS es el hito que permitirá establecer fechas concretas para el inicio de las obras de transformación del actual aeródromo.

INVERSIÓN YA EN EJECUCIÓN

Junto con aclarar que el aeropuerto comercial de Concón sigue en carpeta, la Seremi también informó que actualmente ya existe inversión pública en ejecución en el recinto, a través de obras de conservación financiadas por el Ministerio de Obras Públicas.

En esa línea, detallaron que el MOP, por medio de su Dirección de Aeropuertos, está desarrollando una inversión sectorial cercana a los $3.900 millones en el aeródromo, trabajos que incluyen la renovación del sector central de la pista, la remodelación de dependencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y mejoras en hangares de la Armada de Chile.

Respecto al objetivo de estos trabajos, la cartera regional indicó que “el objetivo de esta inyección de recursos es garantizar la total seguridad de las operaciones aéreas, extender la vida útil del aeródromo y mantener la continuidad operacional mixta actual”.

De esta manera, el pronunciamiento del MOP busca cerrar la polémica instalada tras los dichos del gobernador Mundaca y despejar las dudas respecto del futuro de una de las obras de infraestructura más emblemáticas proyectadas para la región de Valparaíso. Si bien la iniciativa aún no tiene fecha definida para el inicio de su ejecución física, desde el Gobierno aseguraron que continúa su tramitación administrativa y técnica, manteniéndose como parte de la planificación institucional para los próximos años.

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