Sigue el caos en Concón por las áreas verdes: ediles citaron a Concejo, pero Alcalde no llegó

Un nuevo episodio tuvo este jueves 4 de enero la polémica en el Municipio de Concón respecto al completo abandono en el que dejaron los más de 200 mil metros cuadrados de áreas verdes de la comuna a fines de 2023, situación que generó que diversos espacios públicos lisa y llanamente se secaran producto de la inacción y las altas temperaturas registradas en el inicio de la temporada de verano en el hemisferio sur.

Cabe recordar que hubo una primera licitación para mantener las áreas verdes de la comuna, sin embargo nunca se firmó el contrato debido a que la empresa adjudicada no presentó la boleta de fiel garantía. Así es como en mayo se buscó "salir del paso" contratando a la empresa Servintegral, hasta que se diera inicio a una segunda licitación. Dicho vínculo terminó el 23 de noviembre, sin embargo la entidad que administra el alcalde Freddy Ramírez inició la segunda licitación en octubre, por lo que recién a mediados de diciembre fue adjudicado el servicio a otra firma (Grupo Verde SpA). Desde entonces, y hasta fines de diciembre, las áreas verdes quedaron completamente abandonadas, llegando al borde de secarse en su totalidad.

Esta situación fue abordada este miércoles 3 de enero en sesión del Concejo Municipal de Concón, donde el jefe comunal reconoció que la entidad que lidera cometió una negligencia: "Efectivamente hubo una problemática que se suscita en la gestión de nuestros departamentos de Medio Ambiente y de Operaciones", agregando que "hubo una negligencia y una descoordinación de parte de la unidad técnica, donde en dos semanas y un poco más no hubo riego porque la gente salió, las plazas se secaron en su mayoría y eso nos hizo poder tomar las medidas correspondientes".

A pesar de este sincero reconocimiento, y que se volvió a aplicar una solución parche con el despliegue de camiones municipales regando las áreas verdes de la comuna, las concejalas Gabriela Orfali (ex RN), María José Aguirre (Ind.-Evópoli) e Illen Sáez (Ind.-CS) decidieron autoconvocarse y citar a sesión de Concejo Municipal Extraordinario, a realizarse este jueves 4 de enero, a contar de las 9:00 horas, en el edificio consistorial conconino. Pero es justamente en este contexto donde se generó la nueva controversia comunal, pues ni el Alcalde ni los funcionarios citados llegaron.

CONCEJO EXTRAORDINARIO

Orfali, Aguirre y Sáez solicitaron durante la sesión ordinaria del Concejo de este 3 de enero que se realizara una sesión extraordinaria 24 horas después para abordar en detalle este problema que vivió y que sigue viviendo la comuna, porque cabe hacer presente que la empresa adjudicada en la segunda licitación, Grupo Verde SpA, tampoco ha firmado el contrato, a pesar que éste se encuentra en notaría. Esto, debido a que se sospecha fuertemente en el seno del órgano edilicio que tampoco presentarán la boleta de fiel garantía del contrato, tal como aconteció en la primera licitación.

A las 9:00 horas de este jueves estaban las tres ediles presentes en la casa edilicia, esperaron un tiempo prudente, pero finalmente desistieron debido a que no hubo quórum para iniciar sesión. Esto, debido a que no llegó el alcalde Freddy Ramírez; tampoco los concejales Elda Arteaga (DC), Sandra Contreras (UDI) ni Alberto Fernández (PR); ni los directores citados: Eugenio San Román (Control), Loreto Herrada (Secplac), Roxana Flores (Operaciones) ni Belén Ponce (Medio Ambiente).

MUNICIPIO ACUSA "FINES POLÍTICOS"

Lo que ocurrió la mañana de este jueves, o mejor dicho, lo que no ocurrió la mañana de este jueves, pudo haber sido deslizado previamente por el propio Municipio de Concón que, a través de un comunicado publicado en redes sociales, aseguró que el tema ha sido utilizado "de mala manera" y para "fines políticos personalistas". Lo mismo se dijo en la sesión del miércoles, donde se sacó a colación las intenciones de las concejalas Aguirre y Orfali de querer competir como candidatas por la Alcaldía de Concón.

"Hemos procurado llevar adelante de la manera más transparente, y como la ley nos exige, cada proceso licitatorio. Pese a aquello, entendemos la complejidad del asunto y la preocupación de la comunidad, pero queremos aclarar que no existe ningún tipo de irregularidad en el proceso, por lo que lamentamos que esta situación sea utilizada de mala manera y netamente para fines políticos personalistas", dijo la casa edilicia mediante este comunicado colgado en sus redes sociales.

De igual forma, la administración Ramírez sostuvo que han "tomado todas las medidas necesarias para resolver la lamentable situación generada en la mantención de las áreas verdes comunales", explicando que esto se debió a la "imposibilidad que las empresas adjudicadas en licitaciones públicas han tenido para garantizar los servicios de riego y cuidado de áreas verdes, tal como lo estima la normativa".

También recordaron que el Municipio ha adoptado medidas para mantener la continuidad del servicio en las áreas verdes de la comuna, junto a asegurar que fue una "breve interrupción" (de tres semanas). Además, afirmaron que "no hemos abandonado nuestro trabajo de riego y cuidado de áreas verdes", indicando que las medidas tomadas dicen relación con el riego con tres camiones aljibes municipales; contratación de 30 funcionarios para recuperar plazas y jardines; implementación de dobles turnos para riego; incorporación de nuevos profesionales a la unidad de Operaciones; y contratación de la empresa que postuló a la última licitación pública.

MOLESTIA DE CONCEJALAS

Tras el fracaso de la sesión extraordinaria, la concejala María José Aguirre señaló en conversación con Puranoticia.cl que "lamento que no se haya logrado el quórum necesario para tan importante tema para la comunidad de Concón. No llegó el Alcalde ni ninguno de los funcionarios que habíamos citado. Los concejales tendrán sus razones, pero la ausencia del Alcalde no la puedo justificar".

De igual forma, sostuvo que el Alcalde "se refirió a un provecho político de parte nuestra, como mencionó en un comunicado, y sólo lo demuestra él al no asistir a Concejo. Este Concejo extraordinario fue citado de manera transversal, así que no desvíe su negligencia y falta de administración a un uso político de parte nuestra".

En tanto, la concejala Gabriela Orfali manifestó en diálogo con Puranoticia.cl que "dejemos de decirle a la comuna lo que no es, digamos la verdad: esto está abandonado, destruido, y si hoy se quiere levantar, trabajemos para levantarlo. Una muestra de aquello era presentarse hoy a Concejo para haber trabajado –como dijo– en vez de 'preocuparnos de intereses políticos'. Esto no tiene nada de político porque por ejemplo está la concejala Sáez, que es independiente y cercana a Convergencia Social. Esto tiene que ver con la preocupación por la comuna".

Respecto al estado actual del contrato adjudicado a Grupo Verde SpA, la edil de oposición señaló que "se dieron los plazos legales que tienen las bases generales para poder firmar el contrato y presentar la boleta de fiel cumplimiento de garantía, que es el 5%. Hasta este miércoles eso no había sucedido y el contrato está en notaría. Como le dije al Alcalde: los plazos son legales y las bases generales las tienen puestas, por lo tanto esto ya ayer estaba fuera de plazo, por mucho que quiera transmitir que está en notaría. Esto ya está fuera de plazo por bases generales".

LAS GRANDES INTERROGANTES

Más allá de que la cita no haya logrado el quórum requerido, lo importante era saber qué temas se iban a abordar de manera específica en la instancia. La concejala Orfali explicó que "el 2 de enero se instalaron 30 personas que queremos saber cómo fueron contratadas, también si son de Servintegral. Tampoco sabemos en qué modalidad se contrataron, de dónde salen los que están regando con manguera, porque son más de 200 mil metros cuadrados de área verde, entonces queremos saber cómo se eligen los lugares habiendo 30 personas, también queremos saber qué capacidades tienen y cómo llevan adelante esta mejora".

Por su parte, la concejala Aguirre añadió al respecto que "esperábamos que nos dieran a conocer el estado de las áreas verdes y también las acciones que se iban a implementar, no sólo en la futura licitación, sino que también en relación a lo que se está haciendo durante este tiempo donde, al parecer, se contrató a una nueva empresa para la mantención y recuperación de las áreas verdes de la comuna".

Cabe hacer presente que tras el revés sufrido este jueves 4 de enero, las concejalas Aguirre, Orfali y Sáez volvieron a la carga y redactaron una nueva solicitud para realizar una sesión extraordinaria de Concejo, la cual fue fijada para el lunes 8 de enero, a las 9:00 horas, también en el edificio consistorial. ¿Llegará esta vez el Alcalde y los directores citados? Habrá que ver si ahora esta vez se presentan y llegan con las respuestas que solicitan no sólo las ediles que han liderado la molestia, sino que también la comunidad conconina que continúa lamentando el deterioro que están sufriendo sus áreas verdes.

PURANOTICIA