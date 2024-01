Total abandono de áreas verdes en Concón: plazas y parques al borde de secarse y Alcalde reconoce "negligencia" municipal

Una nueva polémica sacude al Municipio de Concón, administrado por el alcalde Freddy Ramírez, esta vez relacionado al mantenimiento de las áreas verdes de la comuna, las cuales corrieron serio riesgo de secarse debido a que la empresa adjudicada para hacerlo, Grupo Verde SpA, aún no da inicio a los trabajos, habiendo pasado casi tres semanas desde que se firmó el decreto que les adjudicaba este servicio.

Fueron casi tres semanas en las que las plazas, parques, rotondas y otros sectores públicos de la comuna quedaron en completo abandono, lo que rápidamente comenzó a deteriorar árboles, arbustos, césped y otros lugares de recreación, sumado a las altas temperaturas, ya que el hecho coincidió con el inicio de la temporada de verano, afectando fuertemente a los más de 200 mil metros cuadrados de áreas verdes.

Si bien, desde el Municipio de Freddy Ramírez aseguraron que el problema ya fue subsanado, lo cierto es que se trata sólo de una respuesta parche, ya que debieron ser los mismos equipos municipales los que procedieron a regar estos espacios públicos, respondiendo así a la molestia de los vecinos y la comunidad en general que reclamaba por la veloz pérdida de las áreas verdes de la comuna.

Pero esta grave omisión ha venido de la mano con una serie de presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso licitatorio, situación que incluso fue derivada a la Contraloría Regional de Valparaíso para que emita un pronunciamiento respecto a acciones o inacciones en las que habría incurrido la casa edilicia conconina.

POLÉMICA LICITACIÓN

El proceso «Concesión Servicio de Mantención de Áreas Verdes» fue publicado en el portal de Mercado Público el 10 de octubre de 2023, dando inicio consigo al proceso de preguntas, el cual se extendió hasta el 24 de octubre. De igual forma, la recepción de ofertas y apertura técnica y económica fue fijada para el 17 de noviembre, debiendo adjudicarse el 21 de noviembre, situación que no ocurrió hasta entrado diciembre.

Esta situación detectada fue llevada por la concejala María José Aguirre a la Contraloría, a la que también informó que la Secretaría de Planificación Comunal (Secplac) publicó el proceso de licitación sin que se hayan publicado las bases administrativas generales, las que junto a las bases administrativas especiales constituyen el pliego de condiciones para que los interesados puedan estudiar adecuadamente el proceso.

Dichas bases recién fueron publicadas el día 6 de noviembre de 2023, vale decir, una vez que la formulación de preguntas y respuestas ya se había dado por cerrada.

A esto se suma otra situación, según consigna el documento enviado a Contraloría, al cual accedió Puranoticia.cl: no se publicaron las ubicaciones de las áreas verdes que incluía la licitación, información que se considera como fundamental para que los oferentes presenten una propuesta seria. Tal como ocurrió con las bases administrativas generales, esto recién fue publicado semanas después: el 8 de noviembre.

"Lo anterior es especialmente grave, toda vez que esta situación no es primera vez que ocurre en el Municipio de Concón. Esta omisión ya había sido observada por esta concejala en el marco de la licitación pública convocada para la concesión del mismo servicio, donde la Secplac omitió adjuntarlas oportunamente, hecho que fue denunciado a la Contraloría y dio lugar a la emisión de un dictamen de dicho órgano fiscalizador, ordenando que se adopten medidas necesarias para evitar su reiteración, lo que en la especie, como se denuncia, no se verificó para el mismo proceso licitatorio", señaló la concejala María José Aguirre en el escrito presentado ante Contraloría.

Otra situación revelada en el proceso de licitación tiene que ver con la limitación a sólo una oferta por proveedor en la etapa de preguntas, lo que a juicio de la edil Aguirre no resulta procedente conforme a la legalidad vigente, debiendo darse observancia al principio de libre concurrencia de los oferentes, con el objetivo de obtener ofertas más ventajosas para los intereses de la Municipalidad de Concón.

Tampoco fue posible para los interesados en el proceso tener acceso al estudio de costos, el cual representa un requisito fundamental que habilita para poder iniciar la licitación, dado el monto de la concesión en cuestión. "En razón de los puntos mencionados anteriormente, solicito a usted su pronunciamiento para verificar la legalidad del proceso licitatorio llevado adelante por la Municipalidad de Concón, definiendo, si corresponde, la necesidad de retrotraer el proceso y determinar las responsabilidades administrativas, si fuera esto procedente", concluyó Aguirre.

LOS PROBLEMAS SIGUEN

Cabe hacer presente que con anterioridad ya se habían registrado problemas con la primera licitación para mantener las áreas verdes de la comuna, por lo que en mayo de 2023 se tuvo en cuenta otra solución parche, la cual involucraba a la empresa Servintegral, que presta servicios generales a la Municipalidad de Concón, sumando ahora las áreas verdes. No obstante, el plazo venció en noviembre. Apremiados por el tiempo, recién en octubre se realizó la segunda licitación, adjudicada el 14 de diciembre.

Habiendo pasado 20 días de aquello, la empresa adjudicada, Grupo Verde SpA, aún no firma el contrato con la Municipalidad de Concón, a pesar de que éste ya se encuentra en la notaría. Ante esto, desde la casa edilicia del alcalde Freddy Ramírez explicaron que darán tiempo hasta el viernes 5 de enero para que la empresa firme y presente la boleta de garantía. De lo contrario, habrá una tercera licitación.

El tema fue abordado por la concejala Gabriela Orfali, quien señaló a Puranoticia.cl que "el Concejo Municipal se pronuncia el 14 de diciembre y por bases generales la empresa tenía unos días para presentar la boleta de fiel garantía del contrato, que es un valor del 5% del total de la concesión, que son $94.999.999 por mes, y eso hay que multiplicarlo por año, es decir, son como $3.800 millones en cuatro años".

En ese sentido, la edil independiente (ex RN) recordó que "esta concejala rechazó el 14 de diciembre la adjudicación y me pronuncié en contra de dárselo a una empresa que en la escala de evaluación había obtenido puntaje cero en experiencia. Fue un punto importante que mencioné, ya que desde ahí se podía entender que era una empresa que no se pudo encontrar en internet, que no tenía currículum, que no demostraba recorrido y eso hace que no haya podido firmar el contrato porque no pudo presentar la boleta donde se pide el 5%, que son como $200 millones".

ALCALDE RECONOCE "NEGLIGENCIA"

Junto a indicar que "es preocupante lo que está sucediendo en la comuna", la concejala Gabriela Orfali sostuvo que "esto no tiene nada que ver con un argumento político. Esto tiene que ver con la gestión y el hacerse cargo. Demorarse, como lo han hecho con las licitaciones, y llegar encima de los plazos en que se terminan los contratos para levantar nuevas licitaciones, hace que no haya precaución, que no haya anticipación (...). Entonces, ante esta situación de abandono total hacia las áreas verdes nos preocupamos y podemos ver otras situaciones que se dan alrededor de las licitaciones y que todo se genera en la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla)".

Esta crítica fue justamente abordada por el alcalde Freddy Ramírez durante la sesión de Concejo Municipal de este miércoles 3 de enero, donde señaló ante los ediles que "efectivamente hubo una problemática que se suscita en la gestión de nuestros departamentos de Medio Ambiente y de Operaciones", agregando que "hubo una negligencia y una descoordinación de parte de la unidad técnica, donde en dos semanas y un poco más no hubo riego porque la gente salió, las plazas se secaron en su mayoría y eso nos hizo poder tomar las medidas correspondientes".

Luego, el jefe comunal reiteró que "hubo negligencia" y que "hubo una desatención que implicó un problema", asegurando que "entendemos la preocupación y la molestia de los vecinos porque la sentimos y la compartimos. Esto no es indolencia, no es que no nos preocupe, es algo que no nos ha dejado tranquilos".

"Asumimos negligencia de parte nuestra porque no dimos continuidad a ese contrato mientras no se cerrara la nueva licitación. Asumimos la responsabilidad", insistió Ramírez, recordando que en noviembre finalizó el contrato con Servintegral y que, a la espera de la adjudicación de la apresurada licitación iniciada en octubre, hubo casi tres semanas en que el servicio lisa y llanamente dejó abandonados a los casi 200 mil metros cuadrados de áreas verdes de la comuna.

LAS SOLUCIONES

Frente a este problema, diversos cursos de acción ha debido adoptar el Municipio de Concón, comenzando con el riego de las áreas verdes por parte de los propios camiones municipales, los que han debido salir en horarios de mañana y tarde a cumplir con estas labores que debería estar ejecutando la empresa Grupo Verde SpA.

"Hace tres semanas, antes de Navidad, una vez constatada la realidad de la situación, son nuestros camiones municipales los que salen a regar la mañana y tarde con funcionarios municipales y de apoyo. Eso no ha parado desde hace tres semanas. Hay lugares más complejos que se han ido recuperando de a poco", expuso el Alcalde.

La segunda medida adoptada tiene que ver con la instalación de 30 trabajadores en diversas plazas y espacios públicos de Concón, quienes desde este martes 2 de enero tienen el objetivo de regar, limpiar, mantener y recuperar las áreas verdes.

Junto a ello, el alcalde Freddy Ramírez aseguró que este mismo miércoles 3 de enero "he instruido los sumarios administrativos y las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades" de lo ocurrido en la comuna.

"Hubo negligencia, pero se han tomado las medidas administrativas que corresponden, como los sumarios administrativos que solicité; también los movimientos internos dentro de las unidades para que esto no vuelva a ocurrir; los plazos de licitación están corriendo y las plazas están siendo atendidas (...) Entendemos la preocupación y la molestia de los vecinos porque la sentimos y la compartimos", concluyó el alcalde Freddy Ramírez.

Pese a las respuestas entregadas por el Alcalde de Concón frente a esta problemática que amenazó con secar todas las áreas verdes de la comuna, lo cierto es que las soluciones planteadas son momentáneas, ya que el conflicto central persiste, que no es otro que la empresa adjudicada sigue sin firmar el contrato ni ha presentado la boleta de fiel garantía del mismo. Por ello, ahora Grupo Verde SpA tiene una carrera contra el tiempo, pues el Municipio les dio plazo hasta el viernes 5 de enero para hacerlo. De lo contrario, el proceso nuevamente será declarado desierto y deberá iniciarse un nuevo llamado a licitación, aunque Freddy Ramírez, fiel a su estilo, no descartó la posibilidad de volver a aplicar el método del trato directo para evitar este proceso.

PURANOTICIA