Ripamonti no acatará condiciones especiales de Mega en licitación del Festival: Municipio aclaró dudas a concejales previo a votación

Se acerca el día clave para el destino del evento artístico más importante de Latinoamérica y nadie sabe qué va a pasar aún. En un intento por lograr los votos que necesita la administración Ripamonti para no perder el Festival de Viña del Mar por los próximos cuatro años, este martes los departamentos de Control y Asesoría Jurídica del municipio entregaron un detallado informe a los concejales, quienes tienen el sartén por el mango en la decisión final, la que se realizará este jueves en la tarde, en una sesión del Concejo Municipal en la que votarán si aprueban o no entegar la concesión del certamen a Mega en unión temporal con Bizarro.

Lo que busca el escrito firmado por los titulares de ambas oficinas, Hiam Ayllach y Paulo Cruz, es explicar en ocho páginas los alcances legales de la postura municipal, afirmando que si se aprueba la concesión no significará que se tomen en cuenta los cambios que pidió hacer el canal a las bases del concurso público, considerando que hay varios ediles que han manifestado anteriormente que no aprobarán la licitación en espera de conocer este estudio.

El Municipio viñamarino ha estado en una compleja situación desde que abrió el sobre con las ofertas de la licitación para concesionario el evento por los años 2025 a 2028. De partida, sólo tuvo un oferente, Mega en unión temporal con la productora Bizarro, pues ni Canal 13, ni TVN ni CHV quisieron participar. En comunicados, explicaron que no era lucrativo y cuestionaron las trabas para poder explotar la señal digital en vista de que el municipio sí podía hacerlo a través de su canal histórico de YouTube, que tiene millones de visitas y suscriptores.

Pero lo más complejo vino después, cuando se conocieron los detalles de la propuesta del canal. Puranoticia.cl, 24 horas después de publicada la oferta de Mega, dio a conocer algunos puntos en los que la estación pedía cambios en las bases municipales de la licitación, entre ellos, las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara. Tras esto, Canal 13 envió una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti en la que sumó el uso del anfiteatro al menos tres veces durante cada año de la concesión del certamen; el uso del Canal Histórico del Festival de Viña del Mar en YouTube; y los impuestos relacionados a las obras a realizar en el terreno donde se realiza el máximo evento del verano.



VER TAMBIÉN: Alerta en Viña del Mar por futuro del Festival: Oferta de Mega podría ser declarada inadmisible por su "letra chica"

Junto a estos cuestionamientos que Canal 13 hizo al proceso y a la propuesta de la Comisión Evaluadora de Ofertas, que había propuesto al Concejo Municipal aprobar la adjudicación a Mega, la estación de Luksic presentó una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública en la que formalizó sus aprensiones frente al proceso que dirige el municipio viñamarino, por temer que la casa consistorial aprobaría la adjudicación tomando en cuenta los puntos que pidió modificar Mega.

El problema radica en que la única estación que ofertó para quedarse con el Festival puso en varios de los puntos señalados que estos cambios constituían "un elemento de la esencia de la presente oferta" y principal motivo que la ha llevado a ofertar.



Por ello es que los concejales viñamarinos tienen tantas dudas sobre qué hacer el próximo jueves, considerando las condiciones de Mega, por un lado, la demanda de Canal 13 por otro, y el futuro del próximo certamen de 2025, pues cada día que pasa hay menos tiempo para producir un evento de calidad. A esto hoy se sumará la estrategia de Ripamonti para lograr mantener a flote el Festival.

Con todo esto, los ediles pidieron más plazo para votar, solicitando información adicional al Departamento de Control, y la consulta a la Contraloría Regional de Valparaíso, y tras más de una semana y a sólo dos días de la votación definitoria, recibieron un informe que plantea algo que ya había adelantado Puranoticia.cl: "El oferente que se propone adjudicar al Honorable Concejo Municipal presentó todos los antecedentes administrativos y técnicos en el pliego de condiciones, incluido el Anexo N°2 denominado "Declaración jurada simple aceptación de bases", documento que en el punto número 3 establece 'conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas y demás documentos anexos", dice el informe llamado "Concesión de la realización y transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar periodo 2025,2026,2027,2028, ID NB°3929-133-LR23".

El escrito explica también que "en el evento que un contrato público sea ejecutado por el proveedor-concesionario con inobservancia o transgresión a las obligaciones de la concesión del Festival, la Municipalidad de Viña del Mar cuenta con diversos mecanismos contenidos en la normativa aplicable a las contrataciones públicas, así como en la jurisprudencia administrativa y judicial, contenidos en las bases licitatorias, que permiten la aplicación de diferentes sanciones y cauciones en pos del interés público que asiste a la administración municipal, a saber: Multas proporcionales a los incumplimientos de mayor magnitud e, incluso, el término anticipado del contrato de concesión".

En ese sentido, indican que "si el oferente no suscribe el contrato en los términos definidos por las bases de licitación, se arriesga al cobro de la garantía de seriedad de la oferta; si el adjudicatario una vez firmado el contrato incumple las obligaciones del mismo, la administración podrá hacer uso de las herramientas sancionatorias o de caución contempladas por nuestra legislación para ser aplicadas en el momento de la ejecución del contrato. Encontrándonos hoy en un momento inicial, de adjudicación, y atendida la preponderancia de la concesión que se propone adjudicar, las direcciones firmantes no consideran que exista causa legal alguna para no adjudicar dicha licitación, por cuanto su rechazo podría configurar, en palabras del Tribunal de Contratación Pública, una transgresión al principio de estricta sujeción a las bases y por consiguiente, una decisión que carecería de fundamento legal, por haber hecho caso omiso de las normas legales y reglamentarias que lo obligaban a fundar sus decisiones".

Junto a esto, expresan que "los cuatro puntos mencionados por el reclamante Canal 13 no son materia de evaluación al momento de la adjudicación de la concesión del Festival, por cuanto, habiendo cumplido con lo solicitado por la administración en las bases técnicas y bases administrativas de la concesión, dicha parte de la oferta se extiende a consideraciones que no son negociables en este estadio contractual. En efecto, el adjudicatario suscribirá un contrato con el municipio que será fiel reflejo de las bases de licitación conocidas públicamente en el portal de Mercado Público. De lo contrario, se estarían transgrediendo principios de juridicidad, legalidad, estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes".

Finalmente, entre otros detalles de la explicación en derecho del asunto, los directores de Control y Asesoría jurídica afirmaron que las declaraciones públicas dadas por el director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, en las que dice que "en el caso que la actual licitación sea declarada desierta o no existieran ofertas que cumplan con los requisitos confirmábamos nuestro interés y disposición de participar en un eventual nuevo proceso licitatorio con nuevas condiciones", podrían "eventualmente constituir una confesión extrajudicial a la hora de determinar la admisibilidad de la demanda. Lo anterior, por cuanto la legitimación activa para demandar ante el Tribunal de Contratación Pública tiene una restricción, esta es que, sólo quien tiene un interés actualmente comprometido en el proceso licitatorio puede accionar contra de un acto enmarcado en una licitación pública".



Queda en manos de los 10 concejales de Viña del Mar, entonces, definir el futuro del Festival de Viña del Mar, evento mundial y emblema de la Ciudad Jardín. En dos días deberán analizar la información entregada en las ocho páginas y votar por lo que consideren es mejor para la ciudad, sus habitantes y el turismo.

Ahora bien, en el caso de que el Concejo Municipal decida este jueves 2 de mayo votar a favor de adjudicar la propuesta, Mega no tendrá otra que firmar el contrato tal y como vienen en las bases, por lo que sus condiciones especiales quedan fuera. ¿Qué hará el canal? ¿Mega tendrá o no tendrá Festival? Esa es ahora la gran duda que se abre de cara a este proceso que ha estado lleno de interrogantes y cuestionamientos.

PURANOTICIA