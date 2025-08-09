Asesinan a mujer a balazos en Chiguayante: Recibió al menos tres disparos

Una mujer fue asesinada a balazos cuando volvía a su casa en el sector de la Villa Los Presidentes, en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

La víctima, de 31 años, fue abordada por un vehículo desde el cual sujetos desconocidos abrieron fuego y le propinaron entre tres a cinco balazos durante la madrugada de este sábado.

"Vecinos auxiliaron a la mujer y la trasladaron hasta el Servicio de Alta Resolución y Urgencia (SAR) Chiguay, donde lamentablemente se constató su fallecimento", dijo el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, Enrique Guzmán.

La fiscal ECOH Carmen Luz Flores precisó que "los familiares (de la víctima fatal) se percataron de esto porque fueron alertados por los vecinos. La línea investigativa está abierta, tendiente a ubicar testigos, cámaras de seguridad y otros antecedentes".

Este homicidio es el número 20 registrado durante los últimos dos meses en la provincia de Concepción.

