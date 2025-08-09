Bulnes: Fatal caída de automóvil a zanja cobra la vida de joven de 25 años

La madrugada de este sábado, un accidente de tránsito en la comuna de Bulnes, región de Ñuble, terminó con la vida de un joven de 25 años e hizo que la conductora del vehículo fuera detenida.

La víctima fue identificada como Jaime Palma Roa, quien viajaba en el asiento del copiloto cuando, por razones que aún investiga la Fiscalía, el automóvil en el que se desplazaban cayó a una zanja en la Ruta N-69, a la altura del kilómetro 7,5, cerca de las 03:30 horas.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Bulnes, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció en el recinto asistencial.

La fiscal subrogante de Bulnes, Carolina Mandiola Silva, confirmó que la mujer que conducía el automóvil fue detenida y su arresto controlado ante el Juzgado de Garantía.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención a la espera de diligencias pendientes, por lo que la formalización de cargos quedó programada para el martes.

PURANOTICIA