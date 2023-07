¿Publicidad ilegal en la vía pública de Concón?: Concejales cercanos al alcalde dicen que este mes mostrarán información mientras que se mantiene el silencio desde el municipio

El millonario y aún desconocido negocio de la publicidad en la vía pública de Concón sigue dando que hablar en la comuna; esto, debido a una solicitud de fiscalización efectuada por la concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli) hace dos meses, la cual aún no recibe ningún tipo de respuesta por parte del Municipio que administra el alcalde Freddy Ramírez, situación que derivó en una presentación ante la Contraloría Regional de Valparaíso para que de esta manera se diera respuesta a la petición.

Esta solicitud dice relación con conocer información respecto a los puntos autorizados por el Plan Regulador Comunal para instalar publicidad y, de esta manera, determinar los letreros, afiches, banderas y pantallas LED que tienen carácter de ilegal. Además, otro punto que se busca dilucidar con esta fiscalización es determinar si los recursos que genera el millonario negocio están llegando a las arcas financieras de la casa edilicia y, en caso contrario, comenzar a efectuar los respectivos cobros.

DEMORAS REITERATIVAS

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con algunos concejales de Concón para conocer tanto su postura frente a la situación de la publicidad en la vía pública de la comuna como también para verificar si la demora de la administración Ramírez para responder a una solicitud de información es algo reiterativo en el tiempo.

En ese sentido, la concejala Gabriela Orfali (RN) señaló enfática que "se demoran en entregar información. Yo pasé un tiempo largo esperando informes y muchos de esos no llegaron con la suficiente información, entonces luego hay que volver a pedirlos. Ellos responden que están con sobrecarga de trabajo. Que tienen pocos funcionarios, pero la verdad es que ellos cada vez tienen más contrataciones".

La edil también comentó que incluso ha ocurrido algunas veces que "en Concejo, el alcalde (Freddy Ramírez) dice que por favor lo busquemos en la página y la verdad es que cada vez hay mayor cantidad de funcionarios contratados".

Acerca de la masiva presencia de publicidad en la comuna subrayó que "es un tema importante, sobre todo con los carteles de la gigantografía. Yo agradezco que la concejala Aguirre haya ido a Contraloría (...) hay que saber y conocer para poder ejercer el cobro de los recursos fiscales y su entrada a las arcas fiscales".

A UNOS SÍ, A OTROS NO...

A diferencia del primer argumento, la concejala Elda Arteaga (DC), una de las más cercanas y principales colaboradoras en el trabajo diario del alcalde Freddy Ramírez, descartó que exista demora a la hora de responder a solicitudes de información y también cuestionó la forma de pedir esta fiscalización por parte de su par Aguirre.

"Yo cada vez que pido o hago fiscalización, la solicito en Concejo, como corresponde, y se me ha respondido en el mismo Concejo (...) yo hago las solicitudes donde corresponde y tenemos un cuerpo colegiado, que es el Concejo", comenzó diciendo a Puranoticia.cl la edil demócrata-cristiana, agregando que "si alguien quiere hacer una fiscalización distinta, debe hacerlo con acuerdo del Concejo para pedirlo".

Luego, Arteaga indicó que el 6 de junio pasado realizó una solicitud de fiscalización por una publicidad instalada en Blanca Estela con Av. Concón-Reñaca, frente a las dunas, solicitada vía Transparencia, la cual fue respondida de manera inmediata, según dijo: "Cuando llegué con mi solicitud de fiscalización, ese mismo día se estaba haciendo. Es un tema que no me respondieron en seguida por escrito, sino que yo ingreso mi solicitud de fiscalización y los inspectores municipales me dicen que venían de hacerla. Entonces creo que sí están trabajando".

Al solicitarle dicho documento donde el Municipio supuestamente le respondía de manera inmediata a esta solicitud, la concejala más cercana al Alcalde dijo que "me complica porque éste es un tema político y yo no me presto para eso. Yo estoy haciendo mi pega". Ante la insistencia de la entrega de este documento, indicándole que la comprobación de éste justamente avalaba su "pega", Arteaga manifestó que "no me interesa porque a uno la destacan por unas cosas pero las hunden por otras".

Por último, consultada respecto a por qué creía que a algunos concejales la administración municipal sí les respondían –como sería el caso de ella– y a otros no –como a Aguirre–, señaló que "a mí me respondieron. Si a otro concejal no le han respondido, no puedo responder por qué no le han respondido. Creo que debieron haberle respondido, pero no sé por qué no y yo no puedo dar esa respuesta".

ESPERA PRONTA RESPUESTA

El tercer concejal entrevistado por Puranoticia.cl es Alberto Fernández (Radical), quien puso paños fríos a la discusión respecto a la demora en la entrega de información por parte del Municipio de Freddy Ramírez, asegurando que todos los datos respecto al negocio de la publicidad en la vía pública de Concón "lo entregarán este mes".

"Creo que si hay publicidad es bueno para la Municipalidad porque así tenemos más recursos para la gente", comenzó diciendo el edil conconino, a lo que sumó que "todos hemos pedido información de la publicidad, los seis concejales. Yo creo que ahora nos entregarán un catastro de lo publicitario. Yo creo que eso lo entregarán este mes".

Respecto a los motivos detrás de esta excesiva demora, lo que incluso originó que se pidiera la intervención de la Contraloría, Fernández reiteró que "ya pedimos un catastro de lo que es publicidad, así que hay que esperar que nos llegue" y añadió que "eso demora porque los funcionarios ya no dan abasto con lo que están haciendo".

Bajo este argumento, cerró planteando que "estamos pidiendo aumentar la planta (municipal) para poder solucionar estos problemas. Estoy de acuerdo con aumentar la planta para que los funcionarios puedan trabajar mucho mejor. Son muy pocos funcionarios para todo lo que la gente está pidiendo".

PURANOTICIA