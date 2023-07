¿Hay asociación ilícita detrás de la publicidad ilegal en Concón? Ex directivo municipal destapa la olla tras este millonario negocio

La polémica relacionada al millonario y aún desconocido negocio de la publicidad en la vía pública de Concón está escalando a niveles que podrían configurar algún grado de delito. Al menos así lo dio a conocer a Puranoticia.cl el ex director de Seguridad Pública del Municipio, Pablo Rojas Daydi, quien hoy por hoy está en la palestra luego de ser acusado de apropiación indebida, ilícito por el cual incluso se encuentra formalizado y deberá comparecer ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar el 31 de julio.

El ex funcionario municipal en la gestión de Óscar Sumonte González se encuentra en calidad de imputado, tras ser acusado de no entregar el computador que utilizaba en la casa edilicia en la que trabajó hasta el 22 de junio de 2021: "En consecuencia, debía efectuar la devolución del equipo entregado, lo que no ocurrió, apropiándose de éste, a sabiendas de no ser de su propiedad, ocasionando un perjuicio a su empleador", señala Fiscalía en su solicitud de audiencia ante el Juzgado.

Por un lado, el alcalde Freddy Ramírez sostuvo a través de un comunicado que "buscaremos identificar cualquier tipo de situación de corrupción o mal uso de recursos municipales", y que "seguiremos avanzando en los delitos apuntados por el Ministerio Público en contra del ex Director de Seguridad Pública"; mientras que la Fiscalía solicitó que se le aplique al ex director Pablo Rojas una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 UTM (poco más de $315.000).

¿DESPROLIJIDAD O MALA INTENCIÓN?

En conversación con Puranoticia.cl, Pablo Rojas Daydi, quien dejó la administración Sumonte para participar en la Elección Municipal justamente por la Alcaldía de Concón, explicó que "el computador está en la Dirección de Seguridad Pública. De hecho me han mandado fotos mostrando que está ahí el equipo".

Consultado por los motivos que veía detrás de la denuncia del Municipio de Freddy Ramírez, el ex funcionario dijo que "quiero pensar que es desprolijidad nomás, no quiero pensar que hay una mala intención o mucho menos de por medio, porque exponerse a que los demande por injurias debido a una desprolijidad, es un descriterio".

Cabe hacer presente que esta pregunta se le hace al entrevistado a raíz de una declaración realizada por la concejala María José Aguirre (Ind.-Evópoli), cuyo nombre aparece vinculado en el comunicado de la administración Ramírez como "jefa de campaña" de Pablo Rojas, motivo por el cual la edil manifestó que "imagino que ese es el precio a pagar por cumplir con el rol como concejal en la fiscalización que estoy realizando a la administración en diversos temas, entre ellos, publicidad".

Ante esta supuesta "revancha", el ex Director de Seguridad Pública de la comuna subrayó que "tendría que ser muy malintencionado el sistema y no creo que eso suceda en la política local de Concón. Puede ser porque ella ha fiscalizado, que es lo que tiene que hacer. No entiendo por qué podría ser una 'devuelta de mano', si ella ha fiscalizado, por ejemplo, lo que fiscalizamos mucho: la publicidad ilegal".

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Es bajo este contexto que Puranoticia.cl siguió indagando en relación al millonario y aún desconocido negocio de la publicidad en la vía pública de Concón, recordando que fue el pasado 9 de mayo cuando la concejala María José Aguirre solicitó información al Municipio de Freddy Ramírez para conocer el detalle de los puntos autorizados para instalar letreros, paletas o pantallas publicitarias, acción por la cual aún no obtiene respuestas, y a pesar que acudió a Contraloría para que así lo hicieran.

En ese sentido, el ex Director de Seguridad Pública durante la administración Sumonte recordó que durante esta gestión presentaron demandas contra las mismas empresas que aparecían en los letreros publicitarios, no así contra quienes instalaban la misma publicidad; esto, ya que Pablo Rojas asegura que "se escondían detrás de la falta de identidad". Así fue como se logró que ingresaran a las arcas económicas de la casa edilicia importantes recursos por concepto de publicidad ilegal.

Sin embargo esto no está ocurriendo hoy en la gestión del alcalde Freddy Ramírez, de la que Rojas dijo que "es desprolija de nuevo la administración porque no hace la fiscalización", a lo que sumó que "la falta de fiscalización promueve la delincuencia".

GRAVE DENUNCIA

Ahondando más en el tema de esta supuesta "desprolijidad" municipal, Pablo Rojas Daydi señaló que "llega a ser increíble que hoy el Municipio pague publicidad a la misma empresa que está administrando la publicidad en las distintas zonas de forma irregular", agregando que "es el mismo operador que opera tanto en los lugares regulares como en los lugares irregulares, porque son los mismos anunciantes. Entonces es evidente que es el mismo operador, es el hilo lógico".

Vale explicar que actualmente hay tres puntos establecidos en el Plan Regulador Comunal para instalar publicidad en la comuna: en las intersecciones de Blanca Estela con Av. Concón-Reñaca; en Blanca Estella con Av. Magallanes; y en Av. Concón-Reñaca con Magallanes. No obstante, Rojas afirma que el operador principal de la comuna "no sólo está puesto en estos tres lugares, sino que en una serie de zonas irregulares, y no porque no paguen los derechos municipales, sino porque que tampoco pueden tener publicidades ahí. Y esto es millonario".

Rojas, quien se define en sus redes sociales como asesor de seguridad, defensa y políticas públicas, comentó también que el negocio de la publicidad en la vía pública de Concón mueve alrededor de $800 millones, cifra que le genera ciertas dudas como: "¿Dónde están? ¿Quién se los está ganando? ¿Quién paga esos derechos? Por qué lo hacen de forma irregular? ¿Por qué en terrenos de Reconsa hay publicidad que no puede estar? ¿Por qué al lado de la rotonda hay publicidad que no debe estar? ¿Quién autoriza eso? ¿Por qué la revista que tiene esa publicidad sigue estando ahí? ¿Hay vinculación con concejales y demás gente? Esto es una vergüenza".

¿HAY ASOCIACIÓN ILÍCITA?

Consultado por la responsabilidad del Municipio en todo esto, Rojas sostuvo que "si yo le pago publicidad al que tiene paletas en las zonas legítimas, muy bien; pero no puedo auspiciarlos de forma negligente porque en otras partes tienen publicidad irregular. No puedo comprar donde corresponde si voy a auspiciar a quien compra en otro lado. No debo comprarles. Esto es como el comercio ambulante, a quienes no debo auspiciar. En el fondo, el Municipio está comprando a quien hace acciones irregulares".

Si bien, el ex Director de Seguridad Pública asegura que "nada explica el silencio" que ha mantenido la administración del alcalde Freddy Ramírez en relación al negocio de la publicidad en la comuna, considera que la concejala María José Aguirre ha sido "prudente" en sus acciones, pues cree que estos antecedentes debieron ser presentados ante la justicia porque "aquí hay una irregularidad más grande".

En ese sentido, precisó que "la justicia tiene que ir en contra de quienes hacen este acto irregular, porque hay mucha plata detrás. Eso a mí me puede llamar a que hay aquí alguna asociación ilícita, algo mucho más grande de quién opera esa publicidad. El Municipio debe fiscalizar para que aparezcan estos operadores, saber quién opera detrás, ganando cuánta plata, sin pagar los derechos y queda impune".

OTRAS IRREGULARIDADES

Quien conociera de cerca la labor del Municipio en esta materia, también dio cuenta de otras irregularidades relacionadas a la publicidad, como la ocurrida hace algunos años con la caída de un letrero ubicado en la intersección de Blanca Estela con Av. Concón-Reñaca: "La empresa que compró eso con los permisos originales, después acusó que le robaron los postes y que después llegó otro y se montó encima. Eso es más grave", explicó Pablo Rojas en conversación con Puranoticia.cl.

También recordó que la Dirección de Seguridad Pública que lideraba durante la administración Sumonte debía ir a cortarle la energía eléctrica a los letreros ubicados en la entrada de Costa de Montemar, ya que "se colgaban del sistema de luz pública del paradero. Es una vergüenza y no se fiscalizó nunca más".

Por último, lanzó una nueva crítica a lo que es la gestión del alcalde Freddy Ramírez en Concón, diciendo que "ellos tienen más gente que nunca en Seguridad, pero no se hace ninguna fiscalización. Mi pregunta es: ¿cuántas fiscalizaciones se han hecho? Porque nosotros hicimos miles y están todas documentadas".

