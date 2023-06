El lapidario diagnóstico del ex alcalde Jorge Valdovinos: "Concón está sucio de publicidad"

Sólo basta un breve recorrido por sus principales calles para advertir que la publicidad en la vía pública de Concón ha ido en aumento, sin importar que sea el borde costero, la parte alta de la comuna, avenidas altamente transitadas, los bandejones centrales o el propio Campo Dunar, protegido como Santuario de la Naturaleza.

Esta situación ha sido constantemente denunciada por vecinos a la concejala María José Aguirre (Ind. - Evópoli), quien tomó cartas en el asunto y levantó una solicitud de información al Municipio de Concón el pasado 9 de mayo, llevando el tema incluso a Contraloría debido al silencio de la administración del alcalde Freddy Ramírez.

El objetivo del documento ingresado a la Oficina de Partes es conocer el detalle de la publicidad en la vía pública de la comuna y, de esta manera, ver cuáles son las que respetan el Plan Regulador Comunal (PRC) y cuáles no, advirtiendo que los letreros, banderas o pantallas LED ilegales no están contribuyendo económicamente a la casa edilicia, por ende, no se puede reinvertir el dinero en la propia comunidad.

O PAGAN O SE VAN

Respecto a la publicidad ilegal, la concejala Aguirre planteó a Puranoticia.cl que "es necesario un programa de limpieza de la publicidad que no tenga los permisos y cursar las multas necesarias". En ese sentido, plantea repetir un modelo aplicado el año 2012 por el ex alcalde Jorge Valdovinos, quien al advertir la alta presencia de letreros en la vía pública decidió emitir un decreto notificando a las empresas que si no regularizaban su situación, el Municipio comenzaría a retirarlos de las calles.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con quien fuera Alcalde de Concón entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012, quien recordó el plan de limpieza ejecutado en junio de ese último año de gestión, señalando que "encontraba que la publicidad que estaba en toda la comuna no estaba siendo registrada como corresponde ni cobrando los derechos a las empresas y que era una imagen que realmente no compartía porque se veía más publicidad que gente en las calles".

En base a esta apreciación, Valdovinos recuerda que emitió un Decreto en el que se le comunicó a la totalidad de las empresas de la zona que regularizaran su situación con el Municipio en torno a la publicidad, logrando recaudar más de $100 millones de parte de las compañías presentes en la zona que pagaron lo que debían. Acerca de las que no se pusieron al día, se tomó la determinación de demoler o retirar sus avisos.

SITUACIÓN ACTUAL

Consultada su visión acerca de la actualidad de la comuna en materia de publicidad, el diagnóstico del ex jefe comunal es claro: "Concón está sucio de publicidad", dijo.

De igual forma, sostuvo que la comuna "está siendo baipaseada, porque hay empresas que están poniéndole peso a la publicidad para que no se volteen con el viento".

También acusó que "se están reutilizando instalaciones publicitarias de hace 12 o 13 años, las que están siendo ocupadas hoy por parte de otras empresas".

Junto a considerar que "por supuesto que hay mucha publicidad ilegal", Jorge Valdovinos comentó que "en Concón está lleno de banderas, que es lo más caro que se paga como publicidad porque se paga a diario".

FALLA MUNICIPAL

La ex autoridad municipal cree que todo este problema se origina producto de una falta de fiscalización de parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Concón: "Acá hay una falla de la inspección de la DOM, que no sé cómo se estarán dando los permisos; o se están baipaseando a la DOM o se están haciendo por hacer nomás esto de dar permisos", añadiendo que "está fallando la DOM y la fiscalización".

De igual forma planteó que "el control realmente no está siendo justo ni parejo y yo creo que la ley está hecha para todos. De hecho, yo puse un negocio y ya me vinieron a fiscalizar la publicidad... y eso que es un negocio chico, una microempresa familiar, pero en relación a la publicidad de grandes empresas es totalmente injusto".

SUS PROPUESTAS

Finalmente adelantó a Puranoticia.cl que solicitará, vía Transparencia, que el Municipio le informe el detalle de la publicidad de empresas de la zona como Coca-Cola, Savory o Mackay, asegurando que muchas veces se le va a cobrar a pequeños locatarios por las banderas publicitarias de dichas marcas, siendo que ellos "no tienen idea".

También sugirió a la administración del alcalde Freddy Ramírez que "deberían hacer un catastro de toda la publicidad que hay en Concón y hacerlo público para que la gente no piense que no se están haciendo las cosas, porque yo sé que acá se está baipaseando mucha publicidad. Yo creo que ni el Departamento de Rentas sabe cuánta publicidad hay que no se está pagando en Concón y que no está ingresando".

Finalmente planteó que los mismos equipos de Seguridad Pública que hacen rondas todo el día por la comuna, que fiscalicen o que tomen fotografías para enviárselas al Municipio y que de esta manera se verifique si aquella publicidad es legal o no. En ese sentido, sostiene que se debe aplicar el mismo método usado por él hace 11 años: "Notificar a la empresa y si no responde, orden de demolición".

Cabe hacer presente que una vez más Puranoticia.cl hizo el intento de obtener alguna versión de parte del Municipio de Concón, sin embargo esta vez tampoco hubo ningún tipo de respuesta.

PURANOTICIA