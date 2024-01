Peso Pluma y la línea de tiempo de la gran polémica que ha rodeado al Festival de Viña

Luego de dos semanas de intensa polémica, finalmente la Municipalidad confirmó que Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma, dirá "presente" en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar de este año.

Esto, luego que en una columna de opinión del sociólogo Alberto Mayol se cuestionara la utilización de recursos públicos para contar con la presencia del artista mexicano en el escenario de la Quinta Vergara, razón por la que todas las miradas se dirigieron rápidamente hacia el Municipio de Viña del Mar y Televisión Nacional (TVN).

La controversia escaló rápidamente al plano político, luego que el concejal René Lues (DC) expresara públicamente, y a través de una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti y a los canales que transmiten el certamen, que se oponía al show del músico porque "sus canciones son una verdadera apología a la violencia y a la cultura narco".

"Como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre y, mucho menos, que los narcotraficantes y asesinos sean transformados en héroes o referentes modélicos en las canciones", dijo Lues.

Estas declaraciones tuvieron eco rápidamente en la comunidad, principalmente en redes sociales, donde se volcaron en masa a opinar sobre si era oportuno o no contar con Peso Pluma en la noche de clausura del Festival de Viña, el viernes 1 de marzo.

Así es como ingresaron al debate una serie de diputados, encabezados en la región de Valparaíso por Andrés Celis (RN), Camila Flores (RN) y Gaspar Rivas (Ind.-ex PDG).

Mientras el primero afirmó que "aquí se está yendo contra las bases administrativas generales y bases técnicas del Festival, donde está expresamente prohibido utilizar al certamen con fines contrarios al orden público o la moral, por tanto, Peso Pluma no es idóneo para subir a la Quinta Vergara"; la segunda dijo que "es una irresponsabilidad enorme de parte de TVN y también del Municipio de Viña del Mar que traigan a un seudo cantante que hace apologías a la narcocultura".

Quien dio un paso más allá fue el diputado Gaspar Rivas, el cual anunció el envío de un proyecto de ley que prohíba hasta la descarga, reproducción y presentaciones de este tipo de artistas: "Quiero anunciar un proyecto de ley, que va a ser presentado la próxima semana por mi parte, para prohibir la transmisión, descarga, comercialización y presentaciones en vivo de cualquier artista, chileno o internacional, que haga alguna clase de apología a la narcocultura", señaló el parlamentario por la región de Valparaíso.

Luego, la pelota quedó en manos de TVN, cuyo presidente de su directorio, el ex ministro Francisco Vidal, pidió revisar la participación del azteca en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: "Una vez que se tenga esa respuesta, lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente la opinión del columnista", dijo el mandamás del canal público.

Luego que la inclusión del mexicano se revisara entre los canales organizadores y el Municipio de Viña del Mar, finalmente se decidió que estaría en la Quinta Vergara y que "no incurrirán en ningún tipo de censura ni discriminación", agregando que "el Festival Latino más grande del mundo celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades".

Pero ante esta decisión, parlamentarios volvieron a la carga con sendos oficios, tanto a la Contraloría General de la República como a la Municipalidad de Viña del Mar, lo que hizo nuevamente que la participación del músico quedara en entredicho.

Y es que el diputado Andrés Celis ofició al Director General de Carabineros, a la Alcaldesa de Viña del Mar y, además, solicitó, vía Ley de Transparencia, que el Municipio de la Ciudad Jardín le informe sobre las medidas de seguridad que se adoptarán tanto en la Quinta Vergara como en todo el centro e incluso en toda la comuna durante la presentación del músico que interpreta canciones de corridos mexicanos.

Por otra parte, la Contraloría General de la República ofició a TVN y a la Municipalidad de Viña del Mar para que en un plazo de 10 días aclare los detalles de la contratación de Peso Pluma: “En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se sirva informar a este Organismo al tenor de lo expuesto por el recurrente en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”, sostuvo el oficio del órgano fiscalizador de las instituciones públicas.

Cuando se pensaba que nuevamente quedaba en entredicho la visita del músico mexicano a Viña del Mar el 1 de marzo, al parecer, todas las dudas terminaron por despejarse, luego que la Municipalidad confirmara que el cantante de «Ella baila sola» y «Qlona» estará presente en la clausura del Festival de la Canción.

"No existen argumentos jurídicos ni contractuales para revocar la participación del artista", indicó la organización del certamen a través de un comunicado, en el que agregan que los descargos y preocupaciones no se realizaron en los plazos estipulados.

De esta manera se termina por zanjar una de las grandes polémicas que ha rodeado a la versión Nº63 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la cual si bien tenía relación con la música, el énfasis estaba puesto en el contenido de las canciones del músico mexicano quien, de todas formas, estará presente en la Quinta Vergara el viernes 1 de marzo de 2024, donde compartirá escenario con la argentina María Becerra.

