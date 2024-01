¿Ley anti Peso Pluma? Diputado Gaspar Rivas anuncia proyecto que busca cancelar a artistas que hagan "apología a la narcocultura"

La presentación del artista mexicano Peso Pluma ya ha alcanzado ribetes de polémica política, pues han sido varios los parlamentarios que se han manifestado en contra de su asistencia al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024.

Todo comenzó con una columna del sociólogo Alberto Mayol, donde criticaba fuertemente el contenido de las letra del cantante azteca. Luego, el concejal DC René Lues redactó una carta en la que solicitaba formalmente a la organización del certamen que "revisara su participación" en el evento a desarrollarse este verano.

Después continuaron las reacciones del diputado RN Andrés Celis, de la Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana (DC), de la diputada RN Camila Flores, entre otros, a los que ahora se sumó el ex Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, quien fue un paso más allá en su crítica, adelantando incluso la presentación de un proyecto de ley que prohíba hasta la descarga, reproducción y presentaciones de este tipo de artistas.

"Quiero anunciar un proyecto de ley, que va a ser presentado la próxima semana por mi parte, para prohibir la transmisión, descarga, comercialización y presentaciones en vivo de cualquier artista, chileno o internacional, que haga alguna clase de apología a la narcocultura", señaló el parlamentario por la región de Valparaíso.

De igual forma, Rivas sostuvo que "creo que estas cosas no podemos permitirlas, no pueden considerarse protegidas por la libertad de expresión porque no podemos considerar la libertad de expresión para hacer apología a la cultura del narcotráfico, salvo que queremos terminar en algunos meses más igual que en Ecuador. Si Chile está desbordado, allá están mucho peor".

Consultado acerca de su futura iniciativa es censura, dijo que "tal vez lo sea, pero desde mi punto de vista hay ciertas cosas que tienen que ser censuradas. Hay ciertos discursos, muchas veces se habla de los discursos de odio, de negacionismo, pero hay ciertas cosas, como las apologías, que tienen que ser censuradas por el bien y el beneficio y sanidad de la sociedad en la cual están inmersas".

Luego, lanzó un ejemplo: "Yo hago la siguiente comparación a un padre, que tal vez esté a favor de que estas representaciones artísticas puedan tener su espacio. Yo lo haría reflexionar respecto de si a él le gustaría que después de escuchar estas letras y esta música, el día de mañana, su hijo, de 14 o 15 años, le dijera que no quiere ir a la universidad, sino que quiere ser narcotraficante por los ejemplos de la música que escucha. Vamos a ver si alguna persona que está a favor de que no se censure, seguiría estándolo en una situación como esa".

Por último, el autodenominado «Sheriff» subrayó que "es increíble que un certamen con la trayectoria del Festival de la Canción de Viña del Mar piense en la posibilidad de traer a un cantante internacional que hace abierta apología a la narcocultura. Por lo tanto, hago un llamado a los organizadores, a la productora, a la Municipalidad de Viña del Mar, representada en la persona de la alcaldesa Macarena Ripamonti, y a los dos canales de televisión, a que lo saquen de la parrilla de invitados internacionales, por los motivos innegables de estar promoviendo la narcocultura en un momento en el cual la ciudadanía necesita hacer toda la fuerza posible para que este tipo de situaciones nefastas no se sigan propagando".

Cabe recordar que la programación del 63 Festival de Viña del Mar indica que Peso Pluma se va a presentar en el escenario de la Quinta Vergara el viernes 1 de marzo de 2024, en lo que será la jornada de clausura del evento, que además tendrá la música de la cantante argentina de música urbana y pop, María Becerra.

