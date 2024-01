Concejal de Viña pide "revisar participación" de Peso Pluma en el Festival por hacer de sus temas una "apología a la violencia y al narco"

En medio de la ola de violencia y delincuencia que afecta a nuestro país, el concejal de la Democracia Cristiana (DC) por la Ciudad Jardín, René Lues, planteó formalmente a la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 "revisar la participación" del artista mexicano Peso Pluma, al considerar que la temática de sus canciones hacen una "apología a la violencia y al narcotráfico".

Cabe recordar que el cantante urbano azteca se presentará en el escenario de la Quinta Vergara el próximo viernes 1 de marzo, en lo que será la jornada de clausura del evento musical más importante de Latinoamérica, poniéndole el broche de oro junto a la argentina María Becerra a la edición Nº 63 del certamen.

Pero fue justamente a raíz de una columna de opinión publicada este lunes por el sociólogo y académico, Alberto Mayol, que el edil viñamarino decidió entregar una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti, los canales de televisión y la Comisión de Promoción del Festival de Viña del Mar, para que "revisen la mantención del contrato con Peso Pluma para su participación en el show de la última noche del Festival".

Lues explicó que esto se deba a que "sus canciones son una verdadera apología a la violencia y a la cultura narco", agregando que "como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre y, mucho menos, que los narcotraficantes y asesinos sean transformados en héroes o referentes modélicos en las canciones".

El Concejal DC sostuvo también que "el narcotráfico es la mayor tragedia que tenemos en Chile y en Viña del Mar, y generador de todas las formas de delincuencia que hoy agobia a nuestro país y a nuestra ciudad. Es preciso tener claro que estos corridos tumbados no son neutrales: relatan el modo de vida del narco, intentando crear un legado cultural infamante y vergonzoso que, en lugar de promocionar el orden y la justicia, promueve una serie de conductas ilegales, antiéticas y antisociales que corrompen a toda la sociedad".

En su carta a la Alcaldesa, Lues precisa que tras leer la columna de Mayol, "me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y letras de los llamados corridos tumbados en los que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga; todo ello unido a la ostentación y ambición por el dinero, joyas, lujos, vehículos, armas, una vida que seduce especialmente a los más jóvenes por la rapidez y facilidad en que se les dice pueden lograr todo aquello pasando sobre la ley. Es la llamada narcocultura a la que artistas como Peso Pluma le ponen sonido y la validan, desde su lugar de privilegio como grandes influencers en las redes sociales".

Por lo mismo, y a pesar de la fama del músico mexicano, hoy considerado como uno de los artistas más populares de la industria musical, "estimo que no es adecuado utilizar canales, recursos y espacios públicos para promover este género de música y las canciones ligadas al narco, pues, como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre, y, mucho menos, que los narcotraficantes y asesinos sean transformados en héroes o referentes modélicos en las canciones".

Finalmente expuso que "probablemente, reciba muchas críticas de los más jóvenes seguidores de Peso Pluma, pero no puedo guardar silencio cómplice ante una situación que me resulta imposible de aceptar y entender. Todas las personas tienen derecho a ver y escuchar libremente lo que deseen, pero Alberto Mayol tiene razón al señalar que las autoridades no podemos normalizar que desde la institucionalidad pública se socave el alma de la comunidad a través de la apología al narcotráfico y la violencia. Con toda seguridad, esta será una pequeña raya en el agua para la trayectoria del artista mexicano y no le afectará en nada, pero al menos desde este espacio público entregaremos un mensaje y una señal clara a las familias chilenas para que tomen conciencia de la gravedad del consumo de la narcocultura de nuestros hijos e hijas.

Cabe recordar que el año 2014 ocurrió algo un tanto similar, cuando se canceló la participación de la mexicana Lucero, tanto para el jurado como para la parrilla de artistas, debido al escándalo que causaron unas fotografías en las que aparecía en una cacería de animales, algo sumamente criticado en la época.

PURANOTICIA