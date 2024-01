Diputado Celis se suma a los detractores de Peso Pluma en el Festival de Viña 2024: "No es idóneo para subir a la Quinta Vergara"

Como la espuma va creciendo el conflicto relacionado a la participación del artista mexicano Peso Pluma en la edición Nº 63 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Esto, luego que el concejal DC René Lues solicitara a la organización "revisar" su inclusión en la parrilla, a lo que ahora se sumó el diputado RN Andrés Celis.

Luego que el sociólogo Alberto Mayol escribiera una columna relacionada al cantante, el edil viñamarino envió una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti, a Canal 13, TVN y a la Comisión de Promoción del certamen, para que "revisen la mantención del contrato con Peso Pluma para su participación en el show de la última noche del Festival".

En concreto, René Lues explicó que las canciones del músico azteca "son una verdadera apología a la violencia y a la cultura narco", agregando que "como sociedad, no debemos romantizar figuras delictivas con su dramático historial de violencia y sangre y, mucho menos, que los narcotraficantes y asesinos sean transformados en héroes o referentes modélicos en las canciones".

Cabe recordar que Peso Pluma, cuyo nombre es Hassan Kabande Laija, está programado para que el viernes 1 de marzo de 2024 se presente sobre el escenario de la Quinta Vergara, en lo que será la jornada de clausura del principal certamen musical de Latinoamérica, instancia en la que también se presentará la argentina María Becerra.

De hecho, fue el propio presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, quien aseguró que la participación del mexicano se está evaluando: "Una vez que se tenga esa respuesta, lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente la opinión del columnista", dijo el ex Ministro de Michelle Bachelet, en relación a lo escrito por Mayol.

Pero ahora fue el diputado Andrés Celis quien se sumó a los detractores de la presencia de Peso Pluma en Viña 2024, señalando que "aquí se está yendo contra las bases administrativas generales y bases técnicas del Festival, donde está expresamente prohibido utilizar al certamen con fines contrarios al orden público o la moral, por tanto, Peso Pluma no es idóneo para subir a la Quinta Vergara".

En ese sentido, el parlamentario RN apuntó a la alcaldesa Ripamonti y a TVN, indicando que "sé que esto puede resultar impopular, sin embargo, el concesionario está obligado a dar cumplimiento a las bases. Anexo a ello, yo llamo a la consecuencia de la Alcaldesa viñamarina y también de TVN".

"En nuestro país estamos luchando contra la cultura narco, que está causando estragos, con aumento de la delincuencia y la proliferación de prácticas que antaño eran excepcionales, como los secuestros, extorsiones y otros ilícitos asociados al crimen organizado", agregó Andrés Celis, entrando de lleno al debate por el tema.

Finalmente, el legislador de Chile Vamos por el Distrito 7 de la región de Valparaíso cuestionó: ¿Cómo es posible que dispongamos de escenario del Festival más importante del país para que se presente un cantante financiado por cárteles mexicanos y que, sin tapujos, promueve orgullosamente la narcocultura?”.

PURANOTICIA