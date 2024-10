Los alcaldes de la V Región que estarían evaluando renunciar en noviembre pensando en la Elección Parlamentaria de 2025

Si bien, todas las miradas están puestas en las elecciones comunales y regionales que tendrán lugar este sábado 26 y domingo 27 de octubre en todo el país, algunas autoridades ya miran de reojo lo que serán las elecciones parlamentarias del próximo año, instancia donde la ciudadanía de la región de Valparaíso tendrá que renovar por completo a sus 17 representantes para la Cámara de Diputados y a los cinco del Senado.

El Servicio Electoral (Servel) fijó para el domingo 16 de noviembre de 2025 las elecciones en la que los chilenos no sólo tendrán que escoger a los parlamentarios, sino que también a un nuevo Presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Es justamente en la fecha designada por el Servel donde radica la importancia de las próximas decisiones que deberán adoptar las autoridades locales, ya que –por ejemplo– los alcaldes actualmente en ejercicio deberán dejar sus puestos al menos un año antes de estos comicios, en caso de tener intenciones de participar en la Elección Parlamentaria. Es decir, tendrán que renunciar y abandonar antes el barco municipal si es que no quieren quedar inhabilitados para aquello, tal como lo estipula la ley.

Cabe recordar que la disposición legal establece que los alcaldes vencedores en la Elección Municipal de 2021 deben ejercer sus puestos hasta el 6 de diciembre de 2024, motivo por el que –de aspirar a un escaño en el Congreso Nacional– tendrán que salir de sus respectivas Municipalidades al menos tres semanas antes. Importante es tener en cuenta que esta disposición también corre para gobernadores, delegados presidenciales regionales y provinciales, consejeros regionales y concejales.

Es bajo este contexto en que Puranoticia.cl realizó una ronda de consultas con el mundo municipal y político partidista local para conocer cuáles podrían ser los alcaldes que podrían llegar a renunciar en las próximas semanas, siendo dos los nombres que surgen como los más probables: Jorge Sharp, de Valparaíso; y Daniel Morales, de Limache.

Pero ojo que a estos dos también se suman los rumores que apuntan a otros tres jefes comunales en ejercicio que, de aquí al 15 de noviembre, podrían comunicar sus respectivas renuncias para asumir sus carreras rumbo a la Cámara: Valeria Melipillán, de Quilpué; Freddy Ramírez, de Concón; y Óscar Calderón, de Quillota.

Antes de pasar al detalle de cada uno de ellos, vale hacer presente que hay otro nombre de Alcalde que suena con fuerza para competir en la zona, aunque esta vez no se trata de una autoridad local, sino que de uno de la Región Metropolitana: Rodolfo Carter, el jefe comunal de La Florida, quien podría competir por el Senado de Valparaíso.

JORGE SHARP, EL MÁS "SEGURO"

El caso de Jorge Sharp pareciera ser el más altisonante, ya sea porque lidera el Municipio de una capital regional y ciudad de las más importantes del país; pero también porque con el paso de los años su figura ha alcanzado interés nacional. Es justamente esto lo que mantiene al Alcalde porteño evaluando con su círculo cercano si su próximo paso en política será compitiendo por uno de los cinco escaños en el Senado.

Cabe recordar que fue el 17 de mayo de este año cuando el Alcalde de Valparaíso comunicó a los medios que no iba a competir en la Elección Municipal de octubre. Su núcleo de hierro indicó tiempo después que el líder del movimiento Transformar siempre pensó ejercer como jefe comunal durante dos periodos. Así surgió luego el nombre de la Dideco Carla Meyer como candidata a la Alcaldía porteña y, de paso, los rumores que vinculaban al abogado puntarenense con la competencia por el Senado.

El 16 de noviembre de 2025, la ciudadanía de la región deberá elegir a sus legisladores en la Cámara Alta, con la particularidad que tres de los cinco senadores en ejercicio no podrán competir por la reelección: Isabel Allende (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Francisco Chahuán (RN). Esto garantiza que al menos serán tres los nombres que serán renovados, aunque en lo concreto serían cuatro, ya que el senador Kenneth Pugh (Ind.-RN) sólo llegó al puesto arrastrado por la alta votación de Chahuán. El caso de Juan Ignacio Latorre (FA) pareciera ser el más factible de volver a competir y volver a ganar.

DANIEL MORALES LO ESTÁ "EVALUANDO"

A diferencia de Jorge Sharp –que podía competir por un tercer periodo al mando de su proyecto de «Alcaldía Ciudadana»– el alcalde de Limache, Daniel Morales, quedó imposibilitado de postularse como candidato a los comicios de este fin de semana, ya que ha ejercido el cargo por tres periodos, cumpliendo así el máximo legal.

De esta manera, y teniendo en cuenta su popularidad en la comuna y en la provincia de Marga Marga, sumado al buen desempeño –al menos económico– en el Municipio de Limache, y tener buena llegada con los líderes de Renovación Nacional, su partido; todo hace prever que Daniel Morales podría competir por un cupo en el Distrito 6 de la Cámara de Diputados, es decir, representando a toda la zona interior de la V Región.

Otro hecho que jugaría a favor de Morales es que los dos Diputados que RN tiene en dicho distrito, Camila Flores y Andrés Longton, han manifestado abiertamente que en la Elección Parlamentaria de 2025 quieren competir por un cupo en el Senado. Esto dejaría las puertas aún más abiertas para que el Alcalde de Limache apunte a la Cámara de Diputados. Aunque vale hacer presente que todo dependerá de la decisión que adopte antes de las 0:00 horas del sábado 16 de noviembre de este año.

Buscando una respuesta a esta interrogante, Puranoticia.cl se comunicó con el alcalde Daniel Morales, quien confirmó que "obviamente, la fecha precisa de la renuncia la estamos evaluando. La ley establece que aquellas autoridades que hoy estamos en un cargo y que tenemos alguna intención de postular a una Elección Parlamentaria, debemos hacerlo con un año de anticipación, es decir el día 15 de noviembre".

"En esa lógica, luego de tres periodos como Alcalde, luego de 10 años como Director de Desarrollo Comunitario y luego de un periodo como Concejal, creo que tengo la experiencia suficiente como para colocar mi nombre a disposición de la ciudadanía en una posible Elección Parlamentaria del próximo año", agregó.

El militante de Renovación Nacional también expuso que "lo que uno está analizando es cuándo será la fecha exacta y precisa (de la renuncia), pero claramente también es una decisión tomada en optar a una postulación de estas características".

EL "PLAN B" DE TRES ALCALDES

Como ya se ha dicho de sobra, este sábado 26 y domingo 27 es la Elección Municipal en nuestro país, donde muchos de los alcaldes en ejercicio competirán para buscar otros cuatro años en sus respectivos puestos. No obstante, y como en todo orden de cosas, a veces las cosas pueden no salir como se esperan. Así es como al menos tres de las autoridades en ejercicio de la región de Valparaíso podrían terminar antes sus periodos. en sus respectivos municipios en caso de que no obtuvieran la victoria en las urnas.

La primera de ellas es Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué y militante del Frente Amplio, quien tendrá la difícil misión de revalidar el triunfo obtenido el 2021. Difícil porque el camino se le ha puesto cuesta arriba durante su administración municipal, con cifras delictuales que francamente impresionan a cualquiera (basta mencionar que la comuna es la que más homicidios asociados al crimen organizado registra a nivel país), con las críticas por su gestión durante el megaincendio de febrero y también por la arremetida que han tenido sus contricantes: principalmente Carolina Corti (RN) y Christian Cárdenas (Ind. - ex DC). El cuarto en competencia es Miguel Ángel Botto (Ind.).

Otro Alcalde que podría presentar su renuncia antes del 16 de noviembre si es que no consigue revalidar su triunfo de hace tres años y medio atrás es Freddy Ramírez, la máxima autoridad de Concón. Si bien, analistas políticos y expertos en la materia consideran que es altamente probable que la derecha unida logre arrebatarle la Alcaldía; es también difícil que pueda conseguir demasiados respaldos para una aventura parlamentaria; esto, ya que a pesar de contar con el apoyo de todo el oficialismo, no milita en ningún partido (en algún momento fue cercano al PS) y su desempeño el 2021 no fue de los mejores, pues resultó electo sólo con el 22% de los votos (4.883 sufragios).

El tercero que podría entrar a este grupo sería Óscar Calderón, el alcalde en ejercicio de Quillota quien, a pesar de tener altas posibilidades de conseguir la reelección este domingo, lo cierto es que se enfrenta contra un verdadero "animal político", como lo es Luis Mella, jefe comunal quillotano por largos 29 años. A diferencia de las otras dos autoridades mencionadas, a favor del líder comunal juega la buena gestión que ha hecho en el Municipio, principalmente en materia económica, luego del descalabro que dejaron los últimos años de la gestión del popular doctor. Esto ha generado que al menos Calderón tenga el apoyo de todos los diputados del Distrito 6 del interior de la región, cuestión que podría dejarlo bien aspectado de cara a la Elección Parlamentaria.

¿DE LA FLORIDA A LA V REGIÓN?

La misma inhabilidad que tiene la máxima autoridad de Limache, la tiene el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, lo que generó que la popular autoridad no pudiera competir por la reelección en el cargo. De esta manera, su mirada apunta mucho más alto que la de todos los otros mencionados en este artículo, pues el ex militante de la UDI aspira a competir por la Presidencia de la República. No obstante, el escollo en este desafío es mayor, pues la derecha ya tiene prácticamente definida a Evelyn Matthei como su representante; sumado a José Antonio Kast, quien se niega a ir a Primarias.

Con este panorama cuesta arriba para el Alcalde de La Florida, la opción de buscar un cupo en el Senado pareciera un poco más real. Así es como se abrió la posibilidad de que compita por uno de los cinco escaños que entrega la región de Valparaíso, zona que escogería porque efectivamente Carter nació en Valparaíso, pero también porque tiene residencia en la región, ya que arrienda un departamento en Concón, según él mismo reconoció a «La Entrevista», de Puranoticia TV en agosto de este año.

"Yo tengo la intención de participar en una primaria presidencial. Creo que la vamos a ganar, pero evidentemente en una elección puedes ganar y también perder. En esa segunda opción, la posibilidad de ser candidato a Senador por acá existe", reconoció por entonces, junto a adelantar que se haría socio de Santiago Wanderers y que aún sigue diciendo "pan batido, cuchillo cartonero y salida de cancha".

Esto lo complementó diciendo que "me toca recorrer varios lugares de la región de Valparaíso, tengo familia en toda la región y la conexión es muy profunda. Mi papá cumplió 28 años muerto esta semana y, de alguna forma, la conexión de mi viejo y mis abuelos tiene que ver con esto, porque la sangre y la tierra te tira".

"Nosotros, como cientos de miles de porteños, de gente de Viña o Villa Alemana, tuvimos que emigrar a la Región Metropolitana, entonces volver a Valparaíso es una bonita continuación de la carrera política y nunca lo tomaré como un premio de consuelo, sino que se trata de venir a servir a región", sentenció.

Son todos estos argumentos los que hacen más que posible que Rodolfo Carter renuncie al cargo de Alcalde de La Florida antes del 15 de noviembre, dejando así abiertas las posibilidades de buscar un escaño en el Senado de Valparaíso, donde ya el Partido de la Gente (PDG) se abrió a la posibilidad de brindarle un cupo en su lista, tal como lo aseguró Franco Parisi en entrevista de mayo con Puranoticia.cl: "Nosotros queremos mucho a Rodolfo. Incluso se le ofreció que sea del PDG. Él tiene muchas ofertas, está siendo muy pololeado por la UDI, por RN, supongo que también por Evópoli, pero él tiene su corazoncito en la UDI (...) Don Rodolfo Carter, independiente de donde esté, tiene un futuro político muy bueno. No sé si le van a permitir estar en la Primaria de Chile Vamos, pero si no, nosotros feliz de apoyarlo en Valparaíso".

Como se logra apreciar, el panorama de varios alcaldes de la Quinta Región podría cambiar de aquí a las próximas tres semanas, ya que una vez pasada toda la "locura" por la Elección Municipal de este 26 y 27 de octubre, estas autoridades comenzarán a delinear sus estrategias a futuro, más aún si sufrieron un revés en estos comicios.

