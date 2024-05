Parisi advierte que si la derecha no se une, PDG competirá en Valparaíso, Viña y Gobernación: "Si les gusta la fiesta, a nosotros también"

Desde la ciudad de Hoover, ubicada en el estado de Alabama, en Estados Unidos, el vicepresidente del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi Fernández, atendió a la llamada de Puranoticia.cl para conocer las definiciones que adoptará la colectividad de cara a las elecciones de octubre, donde los chilenos deberán acudir a las urnas para elegir –o reelegir– a sus alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

"Aquí, en primavera y no con tanto frío como usted por allá", comenzó indicando el economista, ingeniero comercial y ex candidato presidencial, quien fue confirmado como segundo a bordo de la tienda, posición desde donde ya trabaja a toda máquina para lo que será la conformación de las nóminas de candidatos pensando en los comicios de fines de octubre y donde la región de Valparaíso asoma como clave.

Así es como destaca que la comuna de Valparaíso es fundamental para el proyecto que pretende desarrollar con el Partido de la Gente, donde Franco Parisi se encamina una vez más como candidato a la Presidencia de la República. "Queremos tener el control municipal de aquellas ciudades puerto, para poder mejorar la seguridad de las personas y el futuro desarrollo económico de Chile", explicó ante la consulta de por qué es tan importante la Ciudad Puerto para la tienda en la que milita.

Y es que su plan gubernamental contempla posicionar el futuro de Chile como un gran HUB logístico, donde el desarrollo que proyecta tiene que ir de la mano con la exportación. Para ello resulta clave formar alianzas con los países vecinos, donde valora la amistad con el argentino Javier Milei y espera que en Bolivia se elija a Ronald MacLean Abaroa, a quien también califica de "nuestro amigo". De ambos, dijo que "tienen claro que su desarrollo tiene que ser a través del desarrollo exportador".

"Si nosotros logramos revitalizar las ciudades puerto. Si estamos en La Moneda, lograr que la Policía Marítima tenga mayor control de 2 kilómetros por año, por lo cual serían 8 kilómetros de la costa al interior, podríamos asegurar la seguridad de todas las ciudades puertos de Chile. Además, porque los cuestionamientos internacionales sobre Chile no sólo están por los lanzas internacionales, sino que muchos puertos se están transformando en salida para droga y contrabando a Europa y países del norte, entonces queremos tener el control municipal de aquellas ciudades para poder mejorar la seguridad de las personas y el futuro desarrollo económico de Chile", añadió.

VALPARAÍSO, VIÑA Y CONCÓN

Es bajo este contexto que realza la figura de Juan Marcelo Valenzuela, el candidato del Partido de la Gente a la Alcaldía de Valparaíso: "Él encarna esto y mucho más, porque también es meritocracia. Él es un cabro que salió de los cerros y le ha ido muy bien en la vida. Es un emprendedor, un conocedor, que tiene capacidad para pelear por la gente. No es un cabro que fue impuesto por una elite, él se ganó los espacios, y eso no lo tienen todos los candidatos. Lo vemos en las noticias todos los días".

Pero el PDG no sólo le da la importancia que merece Valparaíso, sino que también lo hacen con las alcaldías de Viña del Mar y Concón, diciendo que "el derrame de la caída en la calidad de vida de los porteños ha sido significativa, especialmente durante la administración de Jorge Sharp. En Viña del Mar igual, donde estuve varias veces este año y el año pasado, y vi la cantidad de vendedores ambulantes, la suciedad, el mal olor y la caída en el comercio, que es bastante preocupante en esas dos grandes ciudades, que son una ventana al turismo chileno".

Y más allá de la crítica hacia quienes hoy lideran los municipios de las ciudades Puerto y Jardín, Franco Parisi asegura que "no hay que desmerecer que ha sido un descuido tanto de la derecha como de la izquierda", por lo que apunta a que "hay que hacer los esfuerzos para que toda la oposición saque al Frente Amplio, que es un frente que sólo trae lluvia de pobrezas, lluvias de mentiras y lluvias de violencia".

En cuanto a la Alcaldía de Concón, recordó que Freddy Ramírez llegó al poder justamente por la desorganización de la derecha: "La comuna se perdió por aspiraciones de sectores de derecha que no supieron contenerse en las ambiciones. Esta es una tremenda oportunidad para que toda la oposición se ponga de acuerdo y lleve un sólo candidato en esas tres comunas y también en la Gobernación Regional".

LAS OTRAS CARTAS DEL PDG

Pero aunque el objetivo central de Parisi y su Partido de la Gente es que la oposición –desde Chile Vamos hasta el Partido Republicano– logre un acuerdo para no competir entre ellos en las elecciones de fines de octubre, lo cierto es que reconoce que la tienda tiene algunos trucos guardados bajo la manga en caso que esta idea no prospere.

Fue cuando se le consultó por el futuro de Rodrigo Vattuone –quien ha sonado como candidato de la colectividad en los comicios que se aproximan– que Franco Parisi aseguró que "lo podemos tener como candidato a Alcalde por Viña del Mar en el caso de que se desordenen las cosas por parte de la oposición".

"Queremos ser facilitadores para que logremos sacar al Frente Amplio de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es decir las municipalidades. Pero de no ser así, nosotros podemos llevar sin ningún problema candidatos a Alcalde en Valparaíso, Viña del Mar, Concón y en la Gobernación, y claramente ahí se desordena el naipe para que saquemos a esta gente tan mala", dijo a Puranoticia.cl.

Con este verdadero "pase gol", se le preguntó acerca de los nombres que la tienda barajaría para competir tanto en la Gobernación Regional de Valparaíso como en la Alcaldía de Concón, sin embargo, el ex candidato presidencial expuso que "hay que hablar con la directiva regional, pero tenemos candidatos para esos dos (cargos). Ahí los tenemos calentando en la banda". Tras nuestra insistencia para conocer esos nombres, dijo que "prefiero no adelantarlos porque se van a enojar conmigo y no quiero empezar a pelear. Pero de que tenemos candidatos, tenemos muy buenos candidatos en la Gobernación, pero estamos dispuestos a guardarlos para la diputación".

Lo concreto es que hoy, 8 de mayo, el Partido de la Gente sólo confirma a Juan Marcelo Valenzuela como candidato a la Alcaldía de Valparaíso, pero Franco Parisi no descarta competir en Viña del Mar, Concón y la Gobernación Regional, pero para ello tendría que caerse la intención de lograr un acuerdo con Chile Vamos y Republicanos. Ante ello, el economista afirma que "si a ellos les gusta la fiesta, a nosotros también".

No obstante, recula e insiste en que hacer eso "sería un error" y recuerda que tras hablar con José Antonio Kast (Republicanos), Javier Macaya (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), "quedamos de acuerdo en buscar esta situación de no competencia", por lo que actualmente cree que esto va bien encaminado, aunque sí advierte que "el problema está en que los egos, de repente, son más grandes que la visión país, y por eso creo que en las regiones se producen muchos liderazgos que se creen dueños del cargo, pero no de la situación país. Por eso tenemos situaciones como Gabriel Boric en La Moneda".

¿Y LA GOBERNACIÓN?

Un verdadero terremoto se generó en la política regional este martes 7 de mayo, luego que desde la UDI surgiera la opción de María José Hoffmann como precandidata a la Gobernación Regional de Valparaíso, lo que significa un fuerte golpe al consejero regional Manuel Millones, que también tiene la intención de competir, al igual que el ex diputado Luis Pardo, representante de Renovación Nacional (RN) al mismo puesto.

La importancia de esto radica en que tan sólo 48 horas antes, fue el propio Franco Parisi quien le dio públicamente su respaldo a Manuel Millones en su camino a la Gobernación Regional de Valparaíso, situación que hoy no parece tan clara según se desprende de las palabras que el ingeniero comercial entregó desde Estados Unidos a Puranoticia.cl.

"A nosotros nos gusta mucho la imagen de Manuel Millones. Creo que es un tipo que se la ha jugado, que ha logrado los equilibrios y eso es un tema que tiene que terminar de cerrar Chile Vamos", dijo respecto al Consejero Regional que representa a la provincia de Valparaíso. Pero sobre la ex Diputada UDI por la región, sostuvo que "yo conozco a la señora Hoffmann y es muy querida, pero no sé si esté el ambiente –aunque no es problema del PDG– traer gente que no sea de la región".

De todas maneras, insistió en que si no prospera el acuerdo que busca con los partidos de Chile Vamos y los Republicanos, el Partido de la Gente presentará un candidato para buscar quedarse con la Gobernación Regional de Valparaíso.

RODOLFO CARTER Y PAMELA JILES

Proyectando un poco más el camino electoral que se abre para Chile, Franco Parisi también abordó lo que será la Elección Parlamentaria de fines del 2025, donde hay dos nombres que han sonado con fuerza para competir por el Senado de la Quinta Región: el del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter; y el de la diputada Pamela Jiles.

Y es que la figura de Rodolfo Carter concita la atención de varios partidos de la oposición, incluido el Partido de la Gente, por lo que no sería para nada una locura que lo respalden de cara a la Senatorial del próximo año. Así lo confirmó el propio Parisi, quien dijo que "de todas maneras lo haremos si se integra al Partido de la Gente".

"Nosotros queremos mucho a Rodolfo. Incluso se le ofreció que sea del Partido de la Gente. Él tiene muchas ofertas, está siendo muy pololeado por la UDI, por RN, supongo que también por Evópoli, pero él tiene su corazoncito en la UDI. Yo lo conversé con él y le dije personalmente que si ellos lo quieren, nosotros lo querríamos más. Pero a veces uno se enamora de un cariño malo", manifestó el ex candidato presidencial.

De todas maneras, afirmó que "don Rodolfo Carter, independiente de donde esté, tiene un futuro político muy bueno. No sé si le van a permitir estar en la Primaria de Chile Vamos, pero si no, nosotros feliz de apoyarlo en Valparaíso".

Ante la pregunta de si podría darse una eventual dupla Carter - Parisi en la carrera por el Senado en Valparaíso el próximo año, el economista planteó que "yo tengo la convicción de que podemos ser un mejor aporte en La Moneda. Pero no hay que cerrarse a ninguna alternativa. Recuerda que hay dos plazas bastante interesantes: Valparaíso, como senaduría; pero también El Maule. Ojo con esa región, que también está abierta. Incluso creo que para Rodolfo está más fácil El Maule que Valparaíso, donde hay demasiadas cuerdas para tan poco trompo, como dirían en el campo".

De paso, le cerró las puertas definitivamente al diputado Gaspar Rivas, quien renunció al PDG luego de asumir la vicepresidencia de la Cámara Baja: "Para nada lo veo de candidato a Senador por Valparaíso. Cero posibilidad. No, no no... consideramos que traicionó al PDG y que tiene cero cabida de vuelta en el PDG, cero".

Así es como adelantó otros dos nombres que podrían ir por la Cámara Alta en la V Región: "Vamos a llevar una muy buena competencia en la Senaduría de Valparaíso: el Nico Vattuone; y también he escuchado rumores de que la «Abuela» (en referencia a la diputada Pamela Jiles) podría estar interesada en Valparaíso, así que hay varios candidatos que están pululando junto con el nombre de Rodolfo Carter".

Respecto a si se le ha planteado a Jiles la posibilidad de militar en el PDG, Franco Parisi asegura que "nosotros sólo apoyamos a candidatos que son del Partido de la Gente. Salvo en el caso que tengamos pacto por omisión, pero en el caso de la Senaduría, yo espero –y como vicepresidente que soy, haré todo lo posible para que así sea– llevar planilla completa para Senadores y Diputados", a lo que sentenció que "no le ofrecemos nada a nadie, pero el que quiere venir, se analiza. Somos claros: el que quiera estar con el PDG, bienvenido sea; y el que se va, que se vaya calladito".

