¿Quién es Carla Meyer? El camino y la historia de la mujer que busca convertirse en la primera Alcaldesa de Valparaíso

Tan sorpresiva como la decisión del alcalde Jorge Sharp de no competir por la reelección en las municipales de octubre, fue la elección de Carla Meyer como la candidata del Movimiento Transformar (también conocido como «sharpismo») para que tome las banderas de la denominada «Alcaldía Ciudadana» y levante una opción de continuidad de la línea que ha tenido el Municipio de Valparaíso desde 2016.

Ya como la abanderada sharpista, esta trabajadora social de 50 años, que llegó el año 1993 a vivir a la ciudad para estudiar en la Universidad Valparaíso, repasó en profundidad en «La Entrevista» de Puranoticia TV, lo que fueron sus casi seis años como funcionaria en la Municipalidad de Valparaíso, pasando por el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), la Dirección de Vivienda y finalmente la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), puestos a los que llegó luego de una entrevista de Sharp.

¡En efecto! Fue tras el incendio de Puertas Negras, a inicios de 2017, cuando el alcalde Jorge Sharp le prohibió a la prensa una acción que era común en aquellos tiempos, como era permitirle el acceso a los albergues para que los periodistas pudieran conversar y mostrar el dolor de los damnificados. El argumento en aquella oportunidad fue que por "dignidad de trato", no permitirían entrar a este espacio. Esto significó un "enamoramiento" de Meyer con el proyecto de «Alcaldía Ciudadana», al que ingresó un año después de haber escuchado esta declaración.

"Ahí, muchos que no éramos parte de la «Alcaldía Ciudadana», que éramos más técnicos porque yo trabajaba en una ONG, hizo que viéramos algo distinto en la Municipalidad, una sensación distinta. Y desde mi trabajo en la ONG vimos el proyecto de «Alcaldía Ciudadana» y empezamos a valorar la modificación parcial del Plan Regulador", señaló la "delfín" de Jorge Sharp en estas elecciones.

MEYER ANTES QUE MADRIAGA

Luego de haber pasado por Pladeco y Vivienda, Carla Meyer se consolidó en la Dideco, lo que le permitió ser la cara de muchas acciones ejecutadas por el Municipio, aumentando consigo su popularidad entre la gente común y corriente. A su vez, cuando Jorge Sharp decide que no va a competir en la Elección Municipal de octubre de 2024 –situación que comunicó al inicio de su periodo el 2021 y que hace algunos meses sólo ratificó– fue justamente esta asistente social de profesión la que levantó la mano cuando se hablaba del posible sucesor en el cargo de Alcalde.

Recordando cómo fueron aquellos días, Meyer señaló a Puranoticia TV que "fue una cosa más bien colectiva. Desde la reelección de Jorge, él planteó que era su última reelección. Es costumbre no creer lo que dicen los políticos, pero él plantea que no va a ir a la reelección y la pregunta era qué ocurriría. Dentro del movimiento (Transformar) tuvimos una conversación y yo me puse a disposición".

Es en este contexto donde trasciende que la ex convencional Tania Madriaga era la más segura candidata de Transformar para ser la candidata a la Alcaldía de Valparaíso. No obstante no sólo no fue la escogida, sino que semanas más tarde deja esta plataforma política y asume una precandidatura independiente por la Gobernación Regional de Valparaíso, la cual finalmente no prosperó por no reunir las firmas exigidas. Pese a esta controversia, Meyer asegura que Madriaga "no se presentó".

"Creo que con la Dirección de Desarrollo Económico logramos iniciativas, pero ella no se presentó. Cuando se abrió el proceso para la discusión de quién iba a proponerse como nombre de Transformar, ella no se presentó. Nadie lo hizo, me presenté yo", explicó Meyer, rompiendo el mito que se fue del Municipio por no haber sido ella la escogida por Jorge Sharp para liderar la candidatura municipal.

EL FACTOR DC EN LAS PRIMARIAS

Otra de las grandes interrogantes que nacen bajo el alero de su candidatura a la Alcaldía porteña es por qué no se hizo una especie de Primaria con el Frente Amplio para que las fuerzas de izquierda llegaran con sólo un candidato. Sin embargo, el partido oficialista decidió mantener la unidad con el resto de las fuerzas de Gobierno, sumando a la Democracia Cristiana (DC), cuestión que resultó fatal para Transformar.

"Yo no hubiera participado (de una Primaria) por el centralismo en la toma de decisiones. (...) En el caso de la Primaria de Valparaíso, que se hace con un partido político que es parte de los contratos y acuerdos que hicieron daño a la ciudad, como la Democracia Cristiana (DC). Entonces, la DC en Valparaíso tiene un pasado que para la comunidad y particularmente en los cerros... yo creo que la DC tomó decisiones, en sus administraciones, que le hicieron daño a Valparaíso. Desde ahí, la posibilidad de formar alianza con ese espacio no era posible", explicó.

De igual forma, sostuvo que "cuando el Frente Amplio se sienta con la Democracia Cristiana para conversar y sacar su posición, firmando este acuerdo, desde ese momento dijimos que no. En nuestro caso no era una alternativa".

DIFERENCIAS CON EL FRENTE AMPLIO

Pero la candidata porteña también dio a conocer las diferencias que la distancian de la concejala Camila Nieto, la carta del Frente Amplio a estos comicios.

"Ella es de un partido político, que fue Convergencia Social y hoy es el Frente Amplio; y, a diferencia, más que con ella, en general con los partidos políticos, es que existen indicaciones, verticalidades, orientaciones o discusiones... entonces, la independencia y experiencia da la posibilidad de que uno pueda establecer condiciones de conversación, de trabajo, de diálogo y construcción que es distinto, porque no tienes una verticalidad o alguien que te esté llamando", subrayó.

Consultada respecto a si Camila Nieto tiene "jefe", Meyer reafirmó su crítica hacia las colectividades señalando que "los partidos políticos tienen estructuras que dan ciertas condiciones de conversación, de diálogo y de alianza".

De paso, abordó la distancia que tuvo el Frente Amplio con Jorge Sharp, y viceversa, reafirmando su calidad de independiente: "Hay que mirar a distintas comunas. Yo creo que hay un afán hegemónico de que las fuerzas que no son propias, o que son independientes, en los gobiernos locales tienen una expresión y el Frente Amplio lo que busca es que fuera de este espacio no existiera algo más".

PRIORIDADES EN LA COMUNA

La abanderada del «Sharpismo» en estas elecciones también repasó lo que serán –a su juicio– las prioridades que debe tener la próxima administración municipal. En ese sentido, afirmó que lo primordial es la seguridad: "Hacer un trabajo importante en materia de seguridad. Tenemos recursos que hoy podemos utilizar para tener mejores condiciones de seguridad y apoyar el trabajo con Carabineros. Hay que mirar buenas experiencias y trabajar en fortalecer el trabajo territorial, las capacitaciones laborales, las becas escolares para que la mayor cantidad de jóvenes puedan formarse y trabajar en dos elementos centrales: portuario y turismo".

Otra cosa importante que mencionó tiene que ver con la infraestructura y el mejoramiento de calles, escaleras, sedes vecinales. De igual forma, puso sobre la mesa el trabajo que se debe realizar para mejorar el plan de la Ciudad Puerto y su densidad habitacional. "Hay que repoblar el plan", aseveró la ex Dideco.

Sobre los interminables rayados en la comuna, dijo que "todos los porteños queremos ver a nuestra ciudad bonita, limpia, iluminar la plaza de la Victoria en Navidad y Año Nuevo, y por eso es importante la seguridad".

Respecto al comercio ambulante, expuso que "hay personas que pagan permisos y que tienen tiempo trabajando, pero lo que no se debe tolerar son las mafias vinculadas con acciones adentro del comercio ambulante, como el contrabando de cigarros. Pero una mujer o adultos mayores, con una pensión de $200.000, que bajan al plan a vender, que pagan un permiso, que venden hierbas medicinales...". Dicho esto, aseguró que en Valparaíso hay 1.200 personas trabajando con permisos.

¿MUNDACA U OTRO?

Considerando que el sábado 26 y domingo 27 de octubre, los porteños (y habitantes de toda la Quinta Región) tendrán que elegir a un nuevo Gobernador, Puranoticia TV le consultó a Carla Meyer acerca de los apoyos que entregará en esta disputa electoral. Al respecto, la "delfín" de Jorge Sharp sostuvo que "aún no lo definimos. Hay tres candidatos: Octavio González, Felipe Ríos y Rodrigo Mundaca. He tenido conversaciones con Octavio y Mundaca es el candidato del Frente Amplio, pero aún tenemos conversaciones pendientes con Rodrigo y su equipo".

Acerca del actual Gobernador Regional, sostuvo que "lo importante del compromiso de Rodrigo debe ser con la ciudad más que con un candidato. Es importante no ver a Valparaíso como un bolsón (de votos), sino que como una comuna que requiere autoridades comprometidas con su desarrollo".

De todas formas, ya sostuvo reuniones con Octavio González, la carta que presentó la Izquierda Ecologista Popular, quien le aseguró a Carla Meyer que la apoyará, independiente que ella haga lo mismo con él. Sobre Felipe Ríos, candidato del pacto Verde Social, comentó que "no hemos tenido la posibilidad de conversar, pero me parece que es una persona talentosa".

Finalmente, Meyer le transmitió a los porteños que "hemos tenido la posibilidad de ir avanzando, reconstruyendo el Municipio luego de una debacle económica importante que fue encontrada. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y seguir avanzando. Valparaíso no puede ser un centro de experimento de política pública, sino que debemos consolidar los avances en seguridad, infraestructura, salud y el trabajo con desarrollo económico, así que esperamos y confiamos poder seguir construyendo un mejor Valparaíso para todos y todas".

PURANOTICIA