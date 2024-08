Rodolfo Carter empuja por primarias de Chile Vamos a La Moneda: "Si decidimos a puertas cerradas, volvemos a una política fracasada"

De visita en la región de Valparaíso, donde arrienda un departamento a un costado del campo dunar de Concón junto a su hermano, el diputado Álvaro Carter, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter Fernández, visitó los estudios de Puranoticia TV para conversar acerca de sus aspiraciones de competir por la Presidencia de la República, instancia a la que quiere llegar sí o sí luego de una gran primaria que realice Chile Vamos.

De paso, la autoridad comunal no ocultó su deseo de, si llega a fracasar en su camino a La Moneda, presentarse como candidato al Senado por la Quinta Región, zona a la que dijo querer mucho, no tan sólo por haber nacido en el cerro Barón de Valparaíso o vivir justo entre los dos socavones registrados durante el invierno de 2023; sino que también porque dice tener familia en varias de sus comunas, al igual que amigos (como el ex senador Sergio Romero, a quien incluso llama "tío", como una forma de cariño).

"No depende ni de Evelyn Matthei, que va adelante en las encuestas, ni de ninguno de nosotros, que haya Primarias, sino que es una realidad que se instaló hace años. El ex Presidente Piñera en las dos ocasiones que fue candidato iba primero en las encuestas y no tenía rivales que le hicieran sombra, pero entendía que en una sociedad libre los ciudadanos tienen que participar en la nominación", comenzó diciendo Carter.

De igual forma, el Alcalde de La Florida –quien además aseguró que de ganar la Presidencia, viviría en La Moneda– precisó que "en esta elección, si la derecha comete el error de no hacer participar a la ciudadanía, la izquierda lo va a hacer y va a movilizar a su gente. Nosotros, si nos escondemos y tomamos decisiones a puertas cerradas, volvemos a una política que demostró estar fracasada".

IMPORTANCIA DE LAS PRIMARIAS

Es bajo este contexto que el "precandidato" recalcó la importancia que tienen las Primarias para las coaliciones políticas, recordando lo ocurrido el 2021 en la izquierda, donde el alcalde Daniel Jadue se encumbraba como el gran favorito, sin embargo el vencedor en aquella instancia fue el entonces diputado Gabriel Boric, quien seis meses más tarde se terminaría convirtiendo en el Presidente de la República.

"La historia reciente demuestra que en la última primaria presidencial, el candidato mejor evaluado de la izquierda por lejos era Daniel Jadue. En marzo del año de la elección, Gabriel Boric no tenía ni las firmas para ir a Primarias. Pero a los pocos meses derrota a Jadue y se convierte en Presidente después. En la derecha, el candidato mejor evaluado por lejos era Joaquín Lavín, con quien trabajé y hasta fui su jefe de campaña, pero vimos pasar a Sebastián Sichel, que nos ganó en dos meses", recordó.

También expuso que "en la mirada a largo plazo de lo que le conviene a Chile y a nuestro sector, la primaria siempre te ayuda. En la última primaria presidencial, donde el Presidente Piñera se enfrentó a Manuel José Ossandón, se movilizó a una cantidad de gente impactante. Eso inyecta química, energía y mística a las campañas y es pura ganancia. Pero hay que ponerse de acuerdo en un mínimo de trato".

SUS CRÍTICOS Y EVELYN MATTHEI

Es por ello que a sus críticos, muchos de los cuales vienen incluso de la propia coalición Chile Vamos, les dijo que "a esas personas que hacen ese tipo de anuncios, los llamo a que tomen los diarios de hace cuatro años, que estudien historia y, sobre todo, tener humildad, porque cuando llegue el momento de elegir al candidato, la gente tendrá otro criterio, hará otras preguntas y ahí veremos".

Así es como, de paso, deslizó fuertes críticas a la ex diputada María José Hoffmann (UDI), diciendo que "esto no quiero transformarlo en un tema personal, pero muchos de los que hablan sobre lo 'competitivo' se aseguraron la Gobernación Regional de Valparaíso marcando el segundo lugar y no el primero. Ahí hubo una negociación política entre los partidos y habían candidatos que marcaban más que la secretaria general de la UDI, pero los partidos se pusieron de acuerdo en torno a ella. No es ilegítimo, y espero que a María José le vaya bien y gane, pero hay que tener cuidado con el ninguneo y el basureo de los candidatos".

Para nadie es un misterio que la Alcaldesa de Providencia es la que se encumbra actualmente como la eventual candidata más fuerte de Chile Vamos con miras a la Elección Presidencial de 2025. En ese sentido, Carter fue consultado respecto a si creía que su colega se querrá someter a una Primaria: "No puedo responder eso, pero la impresión que tengo es que no hay mucho interés, pero no puedo hacer una afirmación tan categórica. Es natural que el que va primero no quiera competir".

EL FACTOR KAST EN LA DERECHA

A partir de lo mencionado respecto a la última Elección Presidencial del año 2021, Rodolfo Carter analizó con Puranoticia TV lo ocurrido en dichos comicios, afirmando que "hubo una alta movilización contra José Antonio Kast, motivado por una campaña –en parte falsa– porque mucha gente pensaba que si ganaba se instauraba una dictadura nazi, y José Antonio no es eso. Es un hombre conservador, tengo algunas diferencias con él, pero es un buen chileno y un gran patriota, pero finalmente los chilenos vieron en él una opción menos viable que la del Presidente Boric".

Y es justamente el factor Kast el que hoy pone en apuros a la derecha, considerando que el Partido Republicano ha decidido competir en varias comunas, obligando a Chile Vamos a bajar candidatos o incluso entrar en disputas. En ese sentido, comentó que "creo que la oposición necesita unidad, pero uno no puede forzar a alguien como José Antonio, que tiene un grupo político como Republicanos, que les ha ido bien además, y que hoy está en proceso de crecimiento. Pero si estuviese en mis manos, le diría que hagamos una gran primaria y que tengamos un sólo candidato. Ese mismo llamado se lo haría a Amarillos, Demócratas y al Partido de la Gente".

De igual forma, el Alcalde de La Florida sostuvo que "yo creo que es un error –y lo hemos conversado con José Antonio y con Arturo Squella– que ellos tienen un diseño donde creen que en primera vuelta se puede competir y que en segunda nos ponemos de acuerdo. Pero también es verdad que existe la posibilidad de generar divisiones y no llegar unidos a una segunda vuelta. Esa posibilidad es muy alta y frente a un Gobierno tan nefasto como éste, la gente nos pide que actuemos unidos".

EL SENADO DE VALPARAÍSO

Y aunque es enfático en afirmar que si llegase a perder en la eventual primaria presidencial de Chile Vamos no habrá "premios de consuelo", sí confirmó que le gustaría competir por el Senado de la Quinta Región, zona de la que dijo que "quiero demasiado y respeto a cualquier elector, pero particularmente a la tierra de mis padres".

"Yo tengo la intención de participar en una primaria, creo que la vamos a ganar y evidentemente en una elección puedes ganar y también perder. En esa segunda opción, la posibilidad de ser candidato a Senador por acá existe", reconoció este padre de dos hijos que, además, dijo que próximamente se hará socio de Santiago Wanderers y que aún sigue diciendo "pan batido, cuchillo cartonero y salida de cancha".

"Me toca recorrer varios lugares de la región, tengo familia en toda la región y la conexión es muy profunda. Mi papá cumplió 28 años muerto esta semana y, de alguna forma, la conexión de mi viejo y mis abuelos tiene que ver con esto, porque la sangre y la tierra te tira", agregó en su explicación el Alcalde de La Florida.

El ex militante de la Unión Demócrata Independiente también comentó que "nosotros, como cientos de miles de porteños, de gente de Viña del Mar o Villa Alemana, tuvimos que emigrar a la Región Metropolitana, entonces volver a la región de Valparaíso es una bonita continuación de la carrera política y nunca lo tomaré como un premio de consuelo, sino que se trata de venir a servir a la Quinta Región".

CRIMEN ORGANIZADO: "SE RINDEN O MUEREN"

Uno de sus principales "caballitos de batalla" como Alcalde de La Florida ha sido el combate a la delincuencia, por lo que dedicó parte de la entrevista con Puranoticia TV a entregar detalles acerca de lo que él haría para derrotarla.

En primer lugar, expresó que esto se hace "no sólo con más cárceles ni con más carabineros en las calles, sino que el delito común y corriente, como el robo de espejos o el robo de poleras, el delincuente de oportunidad. A ese debemos combatirlo con el derecho tradicional y castigarlo con las penas que correspondan".

Luego viene un delito más complejo, el de las bandas: "A ese debemos elevarle la penalidad y tener cárceles para ellos. Pero sobre ellos hay otro más peligroso, que es el crimen organizado, que son verdaderos ejércitos que funcionan en el país, que tienen gran poder de fuego y lo más importante es que tienen voluntad de lucha. A esos personajes no hay otra forma que ofrecerles la rendición o la muerte, aunque suene duro esa es la realidad", manifestó Rodolfo Carter.

También indicó que estas personas "están al igual que un ejército invasor, que trata de tomar el control de tu país, porque son organizaciones criminales con dinero, con alto poder de fuego y que le quitan el poder territorial a los chilenos y al Estado. A ellos hay que plantearles que se rinden o mueren".

Finalmente, acerca de cómo apoyaría a Carabineros o a las Fuerzas Armadas en un eventual Gobierno suyo, Rodolfo Carter precisó en la entrevista que "hay que dar señales concretas de que no los vamos a dejar solos y que cuando los mandemos a hacer el trabajo de enfrentar a los delincuentes, y eventualmente eliminarlos físicamente, la responsabilidad política será del Presidente de la República y no mandará al frente a los uniformados".

PURANOTICIA