En prisión preventiva quedaron autores de violento robo a tienda WOM en Cabrero

El Juzgado de Garantía de Cabrero dejó en prisión preventiva a Vicente Marcelo Reyes Muñoz, Matías Ernesto Arévalo Morales y Leandro Sebastián Pinto Ruiz, autores del robo con violencia cometido en una tienda WOM de esta comuna de la Región del Biobío, donde golpearon con un fierro en la cabeza a un vendedor.

En la audiencia de formalización, la magistrada Carolina Becerra Meléndez ordenó el ingreso de los tres al Complejo Penitenciario Biobío por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 4 meses el plazo de investigación.

Según expuso la fiscalía, alrededor de las 09:15 horas del jueves 21 de agosto, los imputados junto a un cuarto sujeto no identificado ingresaron a un local comercial de la empresa WOM en la comuna de Cabrero, intimidaron a cuatro trabajadores con armas de fuego y golpearon a uno con un fierro en la cabeza.

Posteriormente, los obligaron a abrir una caja fuerte y robaron alrededor de 100 celulares de distintas marcas, además de un Iphone de una de las víctimas, especies con las que se dieron a la fuga en un vehículo con encargo por robo, el que abandonaron en la ruta Q-516 de Cabrero y abordaron un nuevo automóvil.

Cuando se desplazaban por la misma ruta, fueron detectados y seguidos por funcionarios de Carabineros, desobedeciendo la orden de detenerse y apuntando con un arma de fuego a la policía. Durante el escape, el conductor perdió el control del móvil, por lo que intentaron huir a pie, siendo detenidos tres de ellos.

Al revisar el vehículo, se encontró un arma de fuego y un cargador de 9 milímetros con siete cartuchos y parte de los teléfonos sustraídos en el robo.

