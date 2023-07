Jorge Brito, el as bajo la manga de Revolución Democrática para conducir la crisis: de líder estudiantil a instalar su maquinaria en Viña

Bajo la lupa del partido, de su conglomerado y del mundo político completo se encuentra por estos días el senador por la región de Valparaíso y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, luego que se conociera su tardía reacción al escándalo originado por el traspaso de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva.

Y es que esta semana se conoció que el legislador del Frente Amplio supo 10 días antes que explotaría mediáticamente este caso que, además, tiene contra las cuerdas a la diputada Catalina Pérez, ex timonel de la misma tienda. Ahora, es el propio Latorre el que está en el ojo del huracán debido a que no dio cuenta al Gobierno de la información entregada, situación que incluso está haciendo tambalear su permanencia en la testera del principal partido del conglomerado oficialista.

La primera en criticar públicamente al presidente del partido fue la diputada Consuelo Veloso, quien a través de la prensa señaló que "habrá que conversar también y reconsiderar de ahora en adelante cuáles son los liderazgos que quedan después de esta tremenda crisis". A ella se sumó posteriormente la propia diputada Catalina Pérez, quien en un video publicado en sus redes sociales sostuvo que "como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el senador Latorre ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad".

Estos abiertos cuestionamientos al liderazgo ejercido por el Senador por la región de Valparaíso al mando de Revolución Democrática tienen en entredicho su continuidad en el cargo, aunque también existen ciertos resquemores en torno a que su posible salida de la presidencia de la tienda de calle Francisco Bilbao no haría más que complejizar la crisis que atraviesa el partido y el bloque frenteamplista en su conjunto.

Bajo este contexto de incertidumbre institucional, existe cierto consenso de que no hay un liderazgo que asome como el más natural sucesor del senador Juan Ignacio Latorre, teniendo en cuenta que los "pesos pesados" del partido están en puestos de Gobierno y que los alcaldes consideran que sus cargos hacen que sea incompatible llevar las riendas de la tienda a nivel nacional. En estas condiciones, surgió un nombre que podría asumir la dirección de Revolución Democrática: el del diputado Jorge Brito Hasbún.

QUIÉN ES JORGE BRITO

Jorge Brito Hasbún nació en Talca el 12 de enero de 1990, estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) de Valparaíso, plantel que lideró desde la Federación de Estudiantes en el marco del gran movimiento estudiantil surgido en todo el territorio nacional el año 2011.

Fue este rol en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) el que lo hizo conocer a figuras como Giorgio Jackson, por ese entonces líder estudiantil de la Universidad Católica (PUC), con quien el año 2012 fundó el partido Revolución Democrática, desempeñándose como Coordinador Nacional del Frente Estudiantil e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la incipiente tienda.

El 2014 ayuda a conformar el Pacto Urbano la Matriz (PULM), dando vida posteriormente al movimiento «Alcaldía Ciudadana», que organizó las primeras primarias ciudadanas que terminaron llevando el año 2016 al Municipio de Valparaíso a Jorge Sharp Fajardo, joven abogado que por ese entonces militaba en el Movimiento Autonomista, luego llamado Convergencia Social, partido del Frente Amplio.

Luego de siete años en la casa de estudios ubicada en el cerro Los Placeres, el 2015 Brito logró titularse con distinción máxima de ingeniero civil industrial, para luego dar el gran salto a la carrera política, siendo elegido Diputado por el Distrito 7 (zona costera de la región de Valparaíso) por el periodo 2018-2022 y luego por reelegido hasta 2026.

LOS NEXOS DE BRITO EN VIÑA

Durante su paso por la Universidad Santa María, Jorge Brito conoce a Jorge Cea, con quien el año 2015 dan vida a «La Quinta Emprende», un medio de comunicación enfocado en la innovación y el emprendimiento. Ya como Diputado del Distrito 7, el ex dirigente estudiantil se asesora en su trabajo legislativo con la cientista jurídica Macarena Ripamonti, a quien conoció con el nombre de Macarena Molina (posteriormente eliminó su apellido paterno). Tres años más tarde, su entonces colaboradora decide lanzarse como candidata a la Alcaldía de Viña del Mar, logrando ganar las elecciones y asumir el Municipio el 2021.

La cercanía entre Jorge Brito y Macarena Ripamonti hizo que varios colaboradores, conocidos y hasta familiares del parlamentario asumieran puestos claves en la Municipalidad de la Ciudad Jardín, como es el caso del mencionado Jorge Cea Valencia, hoy gerente general de la Corporación Municipal de Viña del Mar.

Al ex jefe de carrera de Ingeniería Comercial en la U. Santa María y director de La Quinta Emprende se sumó la contratación de Camila Brito Hasbún, ingeniera comercial titulada el año 2017 que se desempeña en Alcaldía, en el círculo de hierro de Ripamonti. Por cierto, se trata de la hermana del parlamentario y posible candidato a asumir la testera del cuestionado partido Revolución Democrática.

Otro cercano al mundo parlamentario de RD es Leonardo Rissetti Morales, ex administrador municipal de la gestión Ripamonti y hoy abogado en Alcaldía. Si bien, el profesional no ha trabajado directamente con Jorge Brito, es un ex asesor legislativo de las principales figuras políticas del partido, como el entonces diputado y hoy ministro Giorgio Jackson y del senador Juan Ignacio Latorre.

Los vínculos de Jorge Brito en el autodenominado «Municipio de Cuidados» también incluyen a la directora jurídica, Hiam Ayllach Díaz, pareja del ex convencional Jaime Bassa, estrecho ex colaborador del parlamentario RD en el Congreso. De hecho, fue Brito quien denunció el recordado impasse que enfrentó el académico cuando fue increpado el año 2018 por no utilizar corbata en la Comisión de Defensa de la Cámara.

A todos estos nombres se suma el de Patricio Rojo Nayem, periodista de la Alcaldía de la Ciudad Jardín y ex compañero de la alcaldesa Macarena Ripamonti, con quien trabajó asesorando al diputado Jorge Brito en la Cámara Baja.

La socióloga Paulina Mardones Barbieri es otra de las funcionarias municipales viñamarinas que tiene nexos con el trabajo parlamentario de Jorge Brito. La profesional comenzó trabajando en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), pero hoy también integra el núcleo cerrado de la jefa comunal en Alcaldía.

Ella, a su vez, es pareja de Rodrigo Castro Marín, administrador del estadio Sausalito (aunque en el Municipio lo reconocen como Subdirector de Deportes, cargo que, por lo demás, no existe como tal), y quien colaboró ya sea en forma directa o indirecta en la campaña que llevó a Jorge Brito Hasbún al Parlamento.

Pese a que Brito y Ripamonti dejaron de trabajar juntos en la Cámara de Diputados hace casi tres años, el vínculo se mantiene inalterable. De hecho, a fines de junio se confirmó la llegada de otro cercano al parlamentario al Municipio de la Ciudad Jardín: Erick Layana Venenciano, quien entre enero de 2019 y marzo de 2022 se desempeñó como su asesor legislativo, llegando incluso a ser su jefe de gabinete.

Todos estos nombres abren genuinamente la interrogante de ¿quién manda realmente en la Ciudad Jardín?

SU ESTILO FRONTAL

Desde Revolución Democrática comparten que el nombre de Jorge Brito surge por ser uno de los diputados más antiguos junto a Catalina Pérez y Maite Orsini; pero también porque era el más seguro candidato a quedarse con la presidencia regional de RD en Valparaíso en los comicios internos que están congelados por la crisis.

No obstante –y según da cuenta el diario La Tercera– su nombre también genera resquemores debido básicamente a su estilo más frontal, a diferencia del liderazgo ejercido por el senador Latorre, con quien mantendría "profundas diferencias".

Pero en otros sectores de Revolución Democrática también gusta su estilo, destacando que a raíz de la crisis del partido ha asumido una sólida vocería, incluso criticando abierta y públicamente a su correligionaria Catalina Pérez, otrora cercana: "A la luz de los antecedentes, ¿quién podría decir que aquí no hay corrupción? Todas las personas involucradas deben responder como cualquier ciudadano de a pie. No hay cabida para ningún privilegio", manifestó el Diputado por Valparaíso.

En el marco de la crisis más fuerte que ha vivido Revolución Democrática desde su fundación, el partido se encuentra en procesos de análisis para determinar la forma de continuar su marcha política, entre las que se encuentran las definiciones que deberá adoptar su propio presidente Juan Ignacio Latorre, quien ya ve por el espejo retrovisor cómo se le acerca cada vez más el diputado Jorge Brito.

PURANOTICIA