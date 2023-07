Diputada Pérez rompe el silencio tras Caso Convenios: "Jamás he faltado a la probidad"

La diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, reapareció este sábado luego de una polémica situación relacionada con problemas financieros y convenios millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva. "Jamás he cometido delito", señaló



En un vídeo comunicado, la parlamentaria criticó fuertemente al timonel de su partido, Juan Ignacio Latorre, asegurando que "como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo, el presidente del partido, senador Latorre, ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad. No fue él, sino yo quien pidió un pronunciamiento a Contraloría, sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta".



Asimismo, sostuvo que "jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años".



En cuanto a su primera declaración, Pérez admitió su error al afirmar que "esto era sólo un problema de dos hombres adultos", reconociendo que también tenía una dimensión de interés público. Aclaró su relación con Daniel Andrade, indicando que lo conoció "en el trabajo político" y que ya no viven juntos.



La diputada enfatizó que "nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta, ni ninguna fundación" con fin de obtener recursos del Estado. Además, reconoció que no ponderó correctamente el impacto y el daño que esto causaría, tanto para ella como para "el gobierno del Presidente Gabriel Boric y el proyecto político por el que hemos luchado".



"Me equivoqué. Cometí un error de juicio", admitió al concluir su comunicado.

