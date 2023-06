¿Los «Manam-Aravena» de Ripamonti? Destapan desconocida historia de pareja de "asesores" con millonarios sueldos en Viña

Uno de los eslóganes que ha promovido el Frente Amplio desde que se creó como conglomerado en enero de 2017 ha sido el de acabar con los pitutos y el amiguismo en la política. Muestra de aquello la dio incluso el presidente Gabriel Boric quien, días antes de la segunda vuelta que lo proclamó como Mandatario el año 2021, dijo en su franja que "en el Chile que construiremos no habrá espacio para el amiguismo".

Esta tesis también fue abordada el 2021 por la entonces candidata a la Alcaldía de Viña del Mar, Macarena Ripamonti Serrano, quien al celebrar su triunfo en las Primarias señaló que "es un proyecto del Frente Amplio, de Revolución Democrática, pero también de las personas de base, de militantes de otros partidos, de personas que nunca han militado, pero están en los barrios y tienen la esperanza de hacer algo mejor".

LOS "APITUTADOS" DE JORGE BRITO

Pero al poco andar de su administración en el Municipio, Puranoticia.cl pudo detectar –tal como consta en un artículo publicado en octubre de 2021– que su círculo cercano estaba compuesto por "viejos conocidos" en la Cámara Baja, donde formó parte del equipo asesor del diputado Jorge Brito Hasbún, del Distrito 7, con quien además comparte militancia en el frenteamplista partido Revolución Democrática (RD).

Y es que en aquella oportunidad se pudo constatar la contratación de una serie de trabajadores que, meses antes, estaban vinculados laboral y familiarmente con el diputado Brito, como es el caso de Camila Brito Hasbún, hermana del parlamentario, quien se mantiene trabajando en Alcaldía, con un sueldo de $5,6 millones ($5.667.137) mensual, según consta en el sitio de Transparencia Activa del Municipio.

Otro de los nombres que estuvieron vinculados, primero, al diputado Jorge Brito y, luego, a la gestión de Macarena Ripamonti en el Municipio de la Ciudad Jardín, fue el de Leonardo Rissetti Morales, ex administrador municipal, hoy abogado en Alcaldía, quien también recibe una remuneración mensual por $5,6 millones ($5.665.609).

Cabe hacer presente que a estos nombres se suman otros como el de Janna Sakalha Díaz, ex coordinador de la planificación del comité técnico de la Municipalidad; y el de Jorge Cea Valencia, ex gerente general de la Corporación Municipal. Estos dos ex funcionarios también fueron estrechos colaboradores de Jorge Brito.

LA HISTORIA SE REPITE

Habiendo transcurrido 20 meses de que se publicó este artículo, la historia vuelve a repetirse, esta vez con el administrador del estadio Sausalito, Rodrigo Castro Marín, quien –según fuentes de Puranoticia.cl– ha trabajado ya sea en forma directa o indirecta en las campañas tanto de Jorge Brito como de Rodrigo Mundaca, hoy gobernador regional de Valparaíso.

A su vez, este técnico en prevención de riesgos, es pareja de Paulina Mardones Barbieri, socióloga de Alcaldía que trabajó con Macarena Ripamonti en el equipo de asesores del diputado Brito durante el año 2020 y que, previamente a su puesto actual, se desempeñó como segunda al mando de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Según los datos proporcionados por Transparencia Activa del Municipio de Viña del Mar, información actualizada al 14 de junio, el encargado del principal reducto deportivo de la ciudad recibe un sueldo mensual de $3,2 millones ($3.261.080). Su pareja, en tanto, gana $5,2 millones ($5 282 300) formando parte del círculo más cercano de la Alcaldesa.

UNA CURIOSA SIMILITUD

Rodrigo Castro, de la unidad de Deportes y Recreación; y Paulina Mardones, en Alcaldía; a más de alguno al interior del Municipio viñamarino hicieron recordar a la pareja conformada por María Angélica Maldonado, la conocida «Manam»; y Javier Aravena, ex director de la Casa del Deporte durante la administración de Virginia Reginato.

Cabe recordar que Maldonado fue la jefa de gabinete de Virginia Reginato en la Alcaldía de Viña del Mar, y a quien entendidos en el organismo comunal la reconocieron siempre como la verdadera "cabeza" del Municipio. Junto a Aravena, su marido, alcanzaron gran poder durante la administración UDI, lo que incluso les significó ser blanco de sendas investigaciones del Ministerio Público, una de ellas incluso por contratar con dineros públicos a trabajadores para que realizaran labores domésticas.

La «Manam» es abogada de profesión y entre sus funciones –según Transparencia Activa– estaban el proponer y asesorar la difusión de actividades realizadas por el Municipio, analizar audiencias, reuniones y ley de lobby, entre otros trabajos por los que percibía un sueldo de $6 millones. Por su parte, Aravena es licenciado en Ciencias Jurídicas, y en la Casa del Deporte recibía una remuneración superior a $5 millones.

Una fuente de Puranoticia.cl al interior del Municipio, quien conoce en detalle el accionar de la casa edilicia, reconoció que "hay alguna similitud" entre la pareja Mardones-Castro y la de Maldonado-Aravena, aunque precisó que "la diferencia es que la «Manam» era todopoderosa, en cambio la señorita Mardones tiene un cargo directo de asesora, pero no es Directora; y este muchacho, el segundo al mando de Deportes, tampoco es Director ni menos todopoderoso; así que esta pareja sería un símil muy a la baja al de la «Manam» y Aravena. Muy desmejorado y despreciado".

CARGO QUE NO TIENE

Fue en el marco de la investigación para este artículo que Puranoticia.cl pudo comprobar que Rodrigo Castro Marín es presentado al interior del Municipio como Subdirector de Deportes, cargo que no existe al interior de la casa edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti, y que no tiene relación con la Administración del estadio Sausalito, puesto que sí ostenta.

De hecho, en un registro de la Comisión de Deportes al que tuvimos acceso, se escucha al concejal y presidente de la instancia, Carlos Williams Arriola (RN), presentar a Castro como el Subdirector de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad Jardín: "Comenzamos con la Comisión Deportes, esto fundamentalmente para que el Departamento Municipal de Deportes, a través de su subdirector, Rodrigo Castro, nos pueda informar respecto a la solicitud que ha hecho Santiago Wanderers para utilizar el estadio Sausalito (...)", decía en aquella ocasión el edil.

Puranoticia.cl intentó comunicarse con el concejal Williams para conocer de primera fuente los motivos por los que se presenta al administrador del estadio Sausalito como Subdirector de Deportes, sin embargo, y siguiendo la tónica que ha mantenido los últimos meses, el edil cercano a la Alcaldesa de Viña no respondió.

Quien sí respondió a las preguntas de este medio fue el concejal René Lues Escobar (DC), quien también forma parte de la Comisión de Deportes, quien explicó que "independiente del cargo, porque puede no existir ese en particular, pero para el Concejo, Deportes es un equipo de dos personas: uno, el director, Javier Salinas; y el otro, la persona que está después de él, que es don Rodrigo Castro. Ese cargo formalmente no existe. Él, en la práctica, es el administrador del estadio, pero funge como Subdirector, como el segundo en Deportes".

Por su parte, el tercer edil que integra la Comisión de Deportes es Alejandro Aguilera Moya (CS), quien ante las consultas de Puranoticia.cl respecto a los motivos por los que se presenta a Castro con un cargo que no sostenta, sostuvo que "eso nadie se lo ha cuestionado, la verdad. Fue presentado así hace mucho tiempo atrás", agregando que "entiendo que está como coordinador de Alcaldía en el área de Deportes".

CONDENA POR ESTAFA

Y aunque este eslogan del Frente Amplio de acabar con el nepotismo y el amiguisimo en la política nacional no se ha cumplido a cabalidad, como ha quedado demostrado en esta nota, lo concreto es que el autodenominado «Municipio de Cuidados» mantiene su discurso de dejar atrás las malas prácticas, apuntando en ello a la gestión Reginato.

No obstante, una alta fuente de Puranoticia.cl al interior del Municipio de Viña del Mar compartió otro dato acerca de Rodrigo Castro, el administrador del estadio Sausalito que es presentado como Subdirector de Deportes del Municipio de la Ciudad Jardín, la cual dice relación con una condena por estafa que data del año 2010, la cual fue corroborada por este medio en el Poder Judicial, confirmando de paso que ya se encuentra cumplida.

Según la prensa de la época, el hoy funcionario municipal fue detenido junto a otro sujeto luego de ser acusado de estafa y uso malicioso de instrumento público en Viña el 2007; esto, luego de presentar un documento falso que les otorgó una suma cercana a los $6,5 millones. El hecho quedó al descubierto luego que una notaría local se percatara de la existencia de un mandato público falsificado, hecho alertado a la PDI.

Los dos detenidos hace 13 años engañaron al dueño de un inmueble, quien les entregó la cuantiosa suma de dinero mencionada para realizar un supuesto alzamiento de hipoteca. Así fue como falsificaron los documentos originales de la propiedad con el objetivo de transferirlo a nombre de ellos.

"Que se condena al encausado Rodrigo Antonio Castro Marín, ya individualizado como autor del delito de uso malicioso de instrumento público falso, hecho perpetrado en esta ciudad a fines del año 2007, en perjuicio del programa de intervención breve PIB, a sufrir la pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena condena por estafa", rezaba la sentencia a la que tuvo acceso Puranoticia.cl.

Cabe hacer presente que en aquella oportunidad se le concedió al sentenciado Rodrigo Castro el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de dos años, debiendo presentarse a la sección correspondiente de Gendarmería de Chile al quinto día de ejecutoriada la sentencia del año 2010.

