Funcionamiento del supermercado Tottus al interior del Mall de Quillota en jaque: se quedaría sin acceso ni estacionamientos

El Informe Nº 890 de la Contraloría Regional de Valparaíso dejó al descubierto una serie de irregularidades relacionadas a los permisos otorgados por la administración de Luis Mella en el Municipio al mall Paseo Shopping de Quillota, las cuales siguen dando que hablar en esta comuna ubicada al interior de la región de Valparaíso.

Y es que dentro de todas las conclusiones a las que arribó el ente fiscalizador del Estado, logró verificar que el permiso de edificación N° 43, de 2018, asociado a la propiedad ubicada en la avenida Condell, incumplió el coeficiente de ocupación de suelo informado en el certificado de informaciones previas del terreno.

Esto último, debido a que se incorporó una superficie de terrenos aledaños que no formaban parte del Lote C, correspondientes a un predio particular de más 16 mil m2, propiedad de la empresa constructora Pacal y Compañía Ltda.; y a un predio municipal de 629 m2, con un destino final para áreas verdes y equipamientos.

Y es que el terreno de la empresa constructora está siendo utilizado desde el año 2018 por el supermercado Tottus, situación que abre una eventual disputa judicial que amenaza aún más la continuidad del mall Paseo Shopping de Quillota.

EL CONFLICTO

Según consta en el documento de 47 páginas de la Contraloría Regional de Valparaíso –al cual accedió Puranoticia.cl– en el contexto del permiso de edificación otorgado el 2018 a la propiedad donde se edificó el centro comercial, se contempló una superficie total de 18.349 m2 para el cálculo de la ocupación de suelo del proyecto.

Esto, ya que se incorporó la superficie de terrenos aledaños que no formaban parte del Lote C, de 16.433 m2, correspondientes a un terreno de la constructora Pacal y otro del Municipio de Quillota, para área verde y equipamiento.

Si bien, su uso en un inicio fue acordado por el Concejo Municipal de la época, bajo el compromiso de que éste sería cedido en comodato, lo cierto es que esta situación finalmente nunca se pudo formalizar.

Y es que, sin perjuicio que el coeficiente de ocupación de suelo indicado en el certificado de informaciones previas no se ajustó a las normas previstas en el Plan Regulador Comunal, igualmente el proyectado incumplió lo dispuesto en dicho certificado, ya que, teniendo en cuenta la superficie del Lote C, la ocupación de suelo máximo permitida debía se de 13.146,792 m2 y no los 14.449 m2 proyectados. De esta manera, se excedió en 1.302,21 m2 la superficie que correspondía.

ANUNCIAN DEMARCACIÓN

Toda esta controversia fue abordada por la empresa constructora Pacal que, a través de una carta dirigida al gerente general del supermercado Tottus, Renato Giarola, le expresó una vez más su molestia frente a la utilización de su propiedad.

Fernando Iribarren, representante legal de Pacal S.A., comienza la misiva recordándole a Tottus que el 5 de enero de 2018 les enviaron una carta notificando de la "utilización de inmueble de nuestra propiedad en la comuna de Quillota". Dos meses más tarde, el 12 de marzo de 2018, reiteraron los antecedentes, los que ahora sí fueron respondidos más de una semana después, el 20 de marzo de 2018, por medio del gerente de Desarrollo de Tottus, Luis Polanco. Pese a ello, la constructora afirma que "a la fecha, el terreno sigue siendo utilizado de manera irregular y sin autorización".

Debido a que la controversia se mantiene seis años después, Pacal S.A. informó a Tottus que el próximo 22 de mayo darán inicio a labores de "demarcación y posterior cierre del terreno de nuestra propiedad" de 1.287 metros cuadrados.

En ese sentido, enfatizan en que el terreno "está siendo ocupado ilegalmente por el supermercado Tottus emplazado en el centro comercial Paseo Shopping de Quillota, para ser destinado a estacionamientos de ese establecimiento comercial, tal como puede constatarse en el Informe de Investigación Especial Nº 890 de 2 de mayo de 2024, elaborado por la Contraloría General de la República".

ADVERTENCIA A TOTTUS

Hablando justamente del informe del ente contralor, Pacal S.A. da cuenta que en él queda en evidencia que en el predio donde se emplaza el supermercado "se han obtenido ilegalmente permisos de edificación y patentes municipales, utilizando además, sin título alguno, un terreno de propiedad particular para intentar cumplir con diversas normas en materia de estacionamientos y coeficiente de constructibilidad".

Por último, la firma le advierte a Tottus que al efectuar la demarcación y posterior cierre del terreno, desde el próximo 22 de mayo, "se verán afectados accesos y estacionamientos que hoy funcionan para el supermercado Tottus, es que pongo en conocimiento esta situación para que se adopten las medidas de coordinación necesarias para no afectar su normal funcionamiento".

Cabe hacer presente que esta advertencia complica aún más la situación del mall Paseo Shopping de Quillota, que de por sí ya está viendo amenazada su continuidad debido al lapidario informe de la Contraloría –que suma otras irregularidades–. Y es que la demarcación y el cierre de los accesos al supermercado Tottus ubicado al interior del centro comercial, amenaza justamente la continuidad del recinto.

PURANOTICIA